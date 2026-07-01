НЕМЕТ ЛАСЛО
НЕМЕТ ЛАСЛО - венгерский писатель, публицист.
Сын учителя. Oкончил медицинский факультет Будапештского университета (1925 год). Дебютировал в 1925 году как автор рассказов, быстро вошёл в круг писателей, группировавшихся вокруг журнала «Ньюгат». Среди ранних произведений - роман «Человеческая комедия» («Emberi színjáték», 1928 год). С 1933 года один из лидеров движения «народных писателей», выступал с почвеннических позиций, считал крестьянство основой нации.
В публицистике 1930-1940-х годов развивал демократические идеи, проповедовал «социализм без марксизма»: сборники статей «Венгры и Европа» («Magyarság és Európa», 1935 год), «Качественная революция» («A minőség forradalma», 1940 год) и др. Темы крестьянской жизни, ответственности интеллигенции перед народом - в центре психологических романов Немета «Траур» («Gyász», 1936 год, русский перевод 1971 год), «Вина» («Bűn», 1936 год, русский перевод 1982 год), «Отвращение» («Iszony», 1947 год), «Эстер Эгетё» («Égető Eszter», 1956 год, русский перевод 1974 год), «Милосердие» («Irgalom», 1965 год, русский перевод 1988 год) и др.
Широкую известность Немету принесли пьесы, рисующие сильные характеры в остром конфликте с окружающим миром: «Сечени» («Széchenyi», 1946 год), «Галилей» («Galilei», 1953 год), «Смерть Ганди» («Gandhi halála», 1963 год) и др. Перевёл на венгерский язык произведения Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого и др.