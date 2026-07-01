НЕМЕТ ЛАСЛО

НЕМЕТ ЛАСЛО - венгерский писатель, публицист.

Сын учи­те­ля. Oкончил медицинский факультет Бу­да­пешт­ско­го университета (1925 год). Де­бю­ти­ро­вал в 1925 году как ав­тор рас­ска­зов, бы­ст­ро во­шёл в круг пи­са­те­лей, груп­пи­ро­вав­ших­ся во­круг журнала «Нью­гат». Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - ро­ман «Че­ло­ве­че­ская ко­ме­дия» («Emberi színjáték», 1928 год). С 1933 года один из ли­де­ров дви­же­ния «на­род­ных пи­са­те­лей», вы­сту­пал с поч­вен­ни­че­ских по­зи­ций, счи­тал кре­сть­ян­ст­во ос­но­вой на­ции.

В пуб­ли­ци­сти­ке 1930-1940-х годов раз­ви­вал де­мо­кра­тические идеи, про­по­ве­до­вал «со­циа­лизм без мар­ксиз­ма »: сборники ста­тей «Венг­ры и Ев­ро­па» («Magyarság és Európa», 1935 год), «Ка­че­ст­вен­ная ре­во­лю­ция» («A minőség forradalma», 1940 год) и др. Те­мы кре­сть­ян­ской жиз­ни, от­вет­ст­вен­но­сти ин­тел­ли­ген­ции пе­ред на­ро­дом - в цен­тре пси­хо­ло­гических ро­ма­нов Немета «Тра­ур» («Gyász», 1936 год, русский перевод 1971 год), «Ви­на» («Bűn», 1936 год, русский перевод 1982 год), «От­вра­ще­ние» («Iszony», 1947 год), «Эс­тер Эге­тё» («Égető Eszter», 1956 год, русский перевод 1974 год), «Ми­ло­сер­дие» («Irgalom», 1965 год, русский перевод 1988 год) и др.

Ши­ро­кую из­вест­ность Немету при­нес­ли пье­сы, ри­сую­щие силь­ные ха­рак­те­ры в ост­ром кон­флик­те с ок­ру­жаю­щим ми­ром: «Се­че­ни» («Szé­chenyi», 1946 год), «Га­ли­лей» («Galilei», 1953 год), «Смерть Ган­ди» («Gandhi ha­lála», 1963 год) и др. Пе­ре­вёл на венгерский язык про­из­ве­де­ния Л. Н. Тол­сто­го, А. Н. Тол­сто­го и др.