НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ

НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ - хри­сти­ан­ский бо­го­слов, фи­ло­соф, учё­ный, епи­скоп города Эме­са (ны­не Хомс, Си­рия).

Све­де­ний о его жиз­ни не со­хра­ни­лось. Немесий Эмесский яв­ля­ет­ся ав­то­ром фи­ло­соф­ско-бо­го­слов­ско­го ком­пен­дия «О при­ро­де че­ло­ве­ка» («Περὶ φύσεως ἀνθρώπου »; «De natura hominis»), рас­смат­ри­ваю­ще­го во­про­сы уст­рое­ния че­ло­ве­ка, при­ро­ды его ду­ши и те­ла, фи­зио­ло­гии, сен­си­тив­ных и мыс­ли­тель­ных спо­соб­но­стей, ду­шев­ных пе­ре­жи­ва­ний, сво­бод­ной во­ли, судь­бы, Про­мыс­ла Бо­жия и др. Со­чи­не­ние Немесия Эмесского яви­лось пер­вым опы­том по­строе­ния хри­сти­ан­ской ан­тро­по­ло­гии и пси­хо­ло­гии вне свя­зи с дог­ма­тическими спо­ра­ми, на ос­но­ва­нии син­те­за ан­тич­ных на­уч­но-фи­лософских дос­ти­же­ний ( Га­лен , Пла­тон, Ари­сто­тель, не­оп­ла­то­низм, стои­цизм и др.), биб­лей­ско­го От­кро­ве­ния и тра­ди­ций ан­ти­охий­ской и алек­сан­д­рий­ской бо­го­слов­ских школ.

При этом ав­тор по­ле­ми­зи­ро­вал с различными фи­лософскими взгля­да­ми и ере­тическими те­че­ния­ми, про­ти­во­ре­чив­ши­ми уче­нию Церк­ви (Ев­но­мий Ки­зи­че­ский, апол­ли­на­ри­ан­ст­во и др.). У Немесия Эмесского на­шла от­ра­же­ние древ­няя идея свя­зи мак­ро­кос­ма (со­тво­рён­но­го ми­ра) и мик­ро­кос­ма (че­ло­ве­ка). По мыс­ли Немесия Эмесского, уни­каль­ность че­ло­ве­ка как тво­ре­ния со­сто­ит в том, что он, имея дву­сос­тав­ную при­ро­ду (те­ло и ду­ша), со­еди­ня­ет в се­бе два ми­ра - ма­те­ри­аль­ный и ду­хов­ный. Че­ло­век - выс­шая часть тво­ре­ния и гос­по­дин всех жи­вых су­ществ, ра­ди не­го соз­дан мир.

От жи­вот­ных че­ло­век от­ли­ча­ет­ся бо­го­по­доб­ным да­ром твор­че­ст­ва и спо­соб­но­стью сме­ять­ся; пре­иму­ще­ст­во же че­ло­ве­ка пе­ред ан­ге­ла­ми со­сто­ит в том, что для не­го воз­мож­но по­кая­ние, про­ще­ние гре­хов и стя­жа­ние те­лес­но­го бес­смер­тия (при этом Немесий Эмесскийвслед за Фео­фи­лом Ан­ти­охий­ским и Афа­на­си­ем Ве­ли­ким ут­вер­ждал, что из­на­чаль­но че­ло­век соз­дан ни смерт­ным, ни бес­смерт­ным, но с воз­мож­но­стью к то­му и дру­го­му). Бог в во­пло­ще­нии вос­при­нял че­ло­ве­че­скую при­ро­ду, сам же че­ло­век при­зван стать ду­хов­ным хра­мом Бо­га.

Ду­ша, со­глас­но Немесию Эмесскому, есть цель­ная, не­де­ли­мая и бес­смерт­ная суб­стан­ция. Она не­ве­со­ма, не ло­ка­ли­зо­ва­на в про­стран­ст­ве, но про­ни­ка­ет всё те­ло це­ли­ком; по­сле раз­лу­че­ния с ду­шой те­ло по­ги­ба­ет. По-ви­ди­мо­му, Немесий Эмесский скло­нял­ся к тео­рии Ори­ге­на о пред­су­ще­ст­во­ва­нии душ, хо­тя и от­вер­гал ре­ин­кар­на­цию. Под влия­ни­ем Ари­сто­те­ля Немесий Эмесский под­разде­лял ду­шев­ные спо­соб­но­сти на ра­зум­ные (мыс­ли­тель­ная, по­зна­ва­тель­ная, па­мять, спо­соб­ность ре­чи), не­ра­зум­ные (же­ла­тель­ная, гнев­ная спо­соб­но­сти, а так­же стра­сти, или аф­фек­ты, - пе­чаль, страх, удо­воль­ст­вие, же­ла­ние) и не под­чи­нён­ные ра­зу­му (ды­ха­ние, управ­ле­ние фи­зио­ло­гическим про­цес­са­ми и др.).

В уче­нии о сво­бо­де во­ли Немесий Эмесский сле­до­вал Ари­сто­те­лю . Че­ло­век яв­ля­ет­ся ис­точ­ни­ком сво­их дей­ст­вий, спо­со­бен к са­мо­оп­ре­де­ле­нию, к ду­шев­ной и ум­ст­вен­ной дея­тель­но­сти, в то вре­мя как со­вер­ше­ние по­ступ­ков за­ви­сит от Бо­же­ст­вен­но­го про­мыс­ла (по­пу­ще­ния). Немесий Эмесский от­вер­гал ан­тич­ные пред­став­ле­ния о пол­ной или час­тич­ной вла­сти судь­бы (ро­ка), т. к. они обес­це­ни­ва­ют ре­ли­гию, нрав­ст­вен­ность и государственный за­ко­ны, сни­ма­ют с че­ло­ве­ка от­вет­ст­вен­ность за его дея­ния. По мне­нию Немесия Эмесского, Бог не яв­ля­ет­ся ви­нов­ни­ком зла, за ко­то­рое от­вет­ст­вен­на сво­бод­ная во­ля ра­зум­ных су­ществ, но в си­лу раз­ных при­чин по­пус­ка­ет его. Цель спа­се­ния - ду­хов­ное со­зер­ца­ние Бо­га, при­во­дя­щее ду­шу к внут­рен­ней не­из­мен­но­сти.

Со­чи­не­ние Немесия Эмесского ока­за­ло зна­чительное влия­ние на позд­не­ви­зан­тий­ское бо­го­сло­вие (Мак­сим Ис­по­вед­ник, Ио­анн Да­ма­скин , Ме­ле­тий Мо­нах, Ио­анн Фи­ло­пон и др.) и средневековую схо­ла­сти­ку (Пётр Лом­бард­ский, Фо­ма Ак­вин­ский, Аль­берт Ве­ли­кий). Латинская вер­сия трак­та­та Немесия Эмесского под названием «Ключ к при­ро­де» (X-XI века) бы­ла при­пи­са­на Гри­го­рию Нис­ско­му.