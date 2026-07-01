НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ
НЕМЕСИЙ ЭМЕССКИЙ - христианский богослов, философ, учёный, епископ города Эмеса (ныне Хомс, Сирия).
Сведений о его жизни не сохранилось. Немесий Эмесский является автором философско-богословского компендия «О природе человека» («Περὶ φύσεως ἀνθρώπου »; «De natura hominis»), рассматривающего вопросы устроения человека, природы его души и тела, физиологии, сенситивных и мыслительных способностей, душевных переживаний, свободной воли, судьбы, Промысла Божия и др. Сочинение Немесия Эмесского явилось первым опытом построения христианской антропологии и психологии вне связи с догматическими спорами, на основании синтеза античных научно-философских достижений (Гален, Платон, Аристотель, неоплатонизм, стоицизм и др.), библейского Откровения и традиций антиохийской и александрийской богословских школ.
При этом автор полемизировал с различными философскими взглядами и еретическими течениями, противоречившими учению Церкви (Евномий Кизический, аполлинарианство и др.). У Немесия Эмесского нашла отражение древняя идея связи макрокосма (сотворённого мира) и микрокосма (человека). По мысли Немесия Эмесского, уникальность человека как творения состоит в том, что он, имея двусоставную природу (тело и душа), соединяет в себе два мира - материальный и духовный. Человек - высшая часть творения и господин всех живых существ, ради него создан мир.
От животных человек отличается богоподобным даром творчества и способностью смеяться; преимущество же человека перед ангелами состоит в том, что для него возможно покаяние, прощение грехов и стяжание телесного бессмертия (при этом Немесий Эмесскийвслед за Феофилом Антиохийским и Афанасием Великим утверждал, что изначально человек создан ни смертным, ни бессмертным, но с возможностью к тому и другому). Бог в воплощении воспринял человеческую природу, сам же человек призван стать духовным храмом Бога.
Душа, согласно Немесию Эмесскому, есть цельная, неделимая и бессмертная субстанция. Она невесома, не локализована в пространстве, но проникает всё тело целиком; после разлучения с душой тело погибает. По-видимому, Немесий Эмесский склонялся к теории Оригена о предсуществовании душ, хотя и отвергал реинкарнацию. Под влиянием Аристотеля Немесий Эмесский подразделял душевные способности на разумные (мыслительная, познавательная, память, способность речи), неразумные (желательная, гневная способности, а также страсти, или аффекты, - печаль, страх, удовольствие, желание) и не подчинённые разуму (дыхание, управление физиологическим процессами и др.).
В учении о свободе воли Немесий Эмесский следовал Аристотелю. Человек является источником своих действий, способен к самоопределению, к душевной и умственной деятельности, в то время как совершение поступков зависит от Божественного промысла (попущения). Немесий Эмесский отвергал античные представления о полной или частичной власти судьбы (рока), т. к. они обесценивают религию, нравственность и государственный законы, снимают с человека ответственность за его деяния. По мнению Немесия Эмесского, Бог не является виновником зла, за которое ответственна свободная воля разумных существ, но в силу разных причин попускает его. Цель спасения - духовное созерцание Бога, приводящее душу к внутренней неизменности.
Сочинение Немесия Эмесского оказало значительное влияние на поздневизантийское богословие (Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Мелетий Монах, Иоанн Филопон и др.) и средневековую схоластику (Пётр Ломбардский, Фома Аквинский, Альберт Великий). Латинская версия трактата Немесия Эмесского под названием «Ключ к природе» (X-XI века) была приписана Григорию Нисскому.