НЕМЕШАЕВ КЛАВДИЙ СЕМЁНОВИЧ

НЕМЕШАЕВ КЛАВДИЙ СЕМЁНОВИЧ - российский государственный дея­тель, ин­же­нер, тайный советник (1905 год).

Сын мел­ко­го чи­нов­ни­ка. Окон­чил Институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1871 год). За­тем на служ­бе в Министерстве пу­тей со­об­ще­ния (МПС) и ча­ст­ных железнодорожных об­ще­ст­вах. С 1884 года штат­ный ин­же­нер МПС; начальник служ­бы пу­ти Там­бов­ско-Са­ра­тов­ской (исполняющий обязанности с 1884 года) и Сыз­ран­ско-Вя­зем­ской (с 1890 года; с 1892 года её начальник) же­лез­ных до­рог. Начальник Юго-За­пад­ных же­лез­ных до­рог (1896-1905, 1906-1912 годы), спо­соб­ст­во­вал рос­ту до­ход­но­сти до­ро­ги при сис­те­ма­тическом сни­же­нии про­воз­ной пла­ты, ус­та­нов­ле­нию бес­пе­ре­гру­зоч­но­го со­об­ще­ния с ав­ст­ро-венгерскими же­лез­ны­ми до­ро­га­ми, улуч­ше­нию ус­ло­вий тру­да слу­жа­щих, уч­ре­ж­де­нию многих железнодорожных на­чаль­ных школ.

Ми­нистр пу­тей со­об­ще­ния в пра­ви­тель­ст­ве С. Ю. Вит­те [28.10(10.11).1905 года - 28.04(11.05).1906 года], ини­циа­тор уч­ре­ж­де­ния Центрального комитета для ре­гу­ли­ро­ва­ния мас­со­вых пе­ре­во­зок гру­зов по же­лез­ным до­ро­гам и по­рай­он­ных ко­ми­те­тов по рас­пре­де­ле­нию по же­лез­ным до­ро­гам пе­ре­во­зоч­ных средств для мас­со­вых гру­зов, в ко­то­рые во­шли пред­ста­ви­те­ли центральных ве­домств, управ­ле­ний же­лез­ных до­рог, съез­дов по различным от­рас­лям промышленности, сельскохозяйственных об­ществ и ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (1906 год).

По ини­циа­ти­ве Немешаева раз­ра­бо­тан но­вый, бо­лее мощ­ный тип то­вар­но­го па­ро­во­за (се­рия Щ, кон­струк­тор Н. Л. Щу­кин). Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1912-1917 годы), вхо­дил в груп­пу цен­тра, то­ва­рищ председателя груп­пы в 1912-1917 годах, член по­сто­ян­ной фи­нан­со­вой ко­мис­сии (1913-1916 годы). С сентября 1914 года, по­сле за­вер­ше­ния Га­ли­ций­ской опе­ра­ции 1914 года, начальник Га­ли­ций­ских же­лез­ных до­рог, под его ру­ко­во­дством про­тя­жён­ность ли­ний до­ро­ги зна­чительно рас­ши­ре­на для во­енных нужд. С мар­та 1916 года со­сто­ял при вер­хов­ном на­чаль­ни­ке са­ни­тар­ной и эва­ку­ационной час­ти прин­це А. П. Оль­ден­бург­ском. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в от­став­ке. В 1918-1921 годах ра­бо­тал в Комитете государственных со­ору­же­ний и в Нар­ко­ма­те пу­тей со­об­ще­ния; с 1923 года член прав­ле­ния Октябрьской же­лез­ной до­ро­ги .