НЕМЕШАЕВ КЛАВДИЙ СЕМЁНОВИЧ
НЕМЕШАЕВ КЛАВДИЙ СЕМЁНОВИЧ - российский государственный деятель, инженер, тайный советник (1905 год).
Сын мелкого чиновника. Окончил Институт инженеров путей сообщения (1871 год). Затем на службе в Министерстве путей сообщения (МПС) и частных железнодорожных обществах. С 1884 года штатный инженер МПС; начальник службы пути Тамбовско-Саратовской (исполняющий обязанности с 1884 года) и Сызранско-Вяземской (с 1890 года; с 1892 года её начальник) железных дорог. Начальник Юго-Западных железных дорог (1896-1905, 1906-1912 годы), способствовал росту доходности дороги при систематическом снижении провозной платы, установлению бесперегрузочного сообщения с австро-венгерскими железными дорогами, улучшению условий труда служащих, учреждению многих железнодорожных начальных школ.
Министр путей сообщения в правительстве С. Ю. Витте [28.10(10.11).1905 года - 28.04(11.05).1906 года], инициатор учреждения Центрального комитета для регулирования массовых перевозок грузов по железным дорогам и порайонных комитетов по распределению по железным дорогам перевозочных средств для массовых грузов, в которые вошли представители центральных ведомств, управлений железных дорог, съездов по различным отраслям промышленности, сельскохозяйственных обществ и органов местного самоуправления (1906 год).
По инициативе Немешаева разработан новый, более мощный тип товарного паровоза (серия Щ, конструктор Н. Л. Щукин). Член Государственного совета по назначению (1912-1917 годы), входил в группу центра, товарищ председателя группы в 1912-1917 годах, член постоянной финансовой комиссии (1913-1916 годы). С сентября 1914 года, после завершения Галицийской операции 1914 года, начальник Галицийских железных дорог, под его руководством протяжённость линий дороги значительно расширена для военных нужд. С марта 1916 года состоял при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А. П. Ольденбургском. После Февральской революции 1917 года в отставке. В 1918-1921 годах работал в Комитете государственных сооружений и в Наркомате путей сообщения; с 1923 года член правления Октябрьской железной дороги.