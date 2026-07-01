НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ДВИЖЕНИЕ

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ДВИЖЕНИЕ - политическое движение за единую демократическую Гер­ма­нию в 1947-1949 годах.

Ини­ции­ро­ва­но в но­ябре 1947 года Со­циа­ли­сти­че­ской еди­ной пар­ти­ей Гер­ма­нии (СЕПГ) в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду ок­ку­пационными дер­жа­ва­ми (СССР, с од­ной сто­ро­ны, США, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей - с дру­гой) и на­рас­та­ния уг­ро­зы рас­ко­ла стра­ны. 06-07.12.1947 года в Бер­ли­не про­шёл 1-й Немецкий национальный кон­гресс за един­ст­во и спра­вед­ли­вый мир, в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие деле­га­ции из всех ок­ку­пационных зон, пред­став­ляв­шие пар­тии [СЕПГ; Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии, Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии, Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ский со­юз (ХДС), Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тическую пар­тию Гер­ма­нии (ЛДПГ)] и мас­со­вые ор­га­ни­за­ции (все­го 2215 уча­ст­ни­ков; из них 373 бес­пар­тий­ные). Уча­ст­ни­ки кон­грес­са под­верг­ли кри­ти­ке пла­ны соз­да­ния се­па­рат­но­го западногерманского го­су­дар­ст­ва, вы­ска­за­лись за фор­ми­ро­ва­ние об­ще­гер­ман­ско­го пра­ви­тель­ст­ва из пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тических пар­тий, об­су­ди­ли по­ло­же­ния бу­ду­ще­го мир­но­го до­го­во­ра Гер­ма­нии.

На кон­грес­се бы­ла сфор­ми­ро­ва­на де­ле­га­ция (17 человек), ко­то­рой по­ру­ча­лось оз­на­ко­мить с при­ня­ты­ми ре­ше­ния­ми уча­стни­ков про­хо­див­шей в это вре­мя Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции ми­ни­ст­ров иностранных дел СССР, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции (де­ле­га­ция не бы­ла до­пу­ще­на на кон­фе­рен­цию пред­ста­ви­те­ля­ми западных дер­жав). В по­сле­дую­щие ме­ся­цы ок­ку­пационные вла­сти США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции за­пре­ти­ли в сво­их зо­нах про­ве­де­ние ме­ро­прия­тий по вы­дви­же­нию де­ле­га­тов на 2-й Немецкий национальный кон­гресс, созыв ко­то­ро­го бы­л за­пла­ни­ро­ван на 18-19.03.1948 года в Бер­ли­не. Тем не ме­нее из западных зон на не­го при­бы­ли 512 де­ле­га­тов (все­го в кон­грес­се уча­ст­во­ва­ли 1898 де­ле­га­тов). Уча­ст­ни­ки кон­грес­са вы­ска­за­лись про­тив вклю­че­ния Гер­ма­нии в Мар­шал­ла план , за при­зна­ние восточной гра­ни­цы Гер­ма­нии по ли­нии рек Одер и Ней­се, при­ня­ли ре­ше­ние о про­ве­де­нии 23.05-13.06.1948 года все­на­род­но­го сбо­ра под­пи­сей под об­ра­ще­ни­ем о со­хра­не­нии един­ст­ва Гер­ма­нии.

На кон­грес­се был из­бран Немецкий народный со­вет [400 человек, из них 100 человек из западных зон ок­ку­па­ции; пред­се­да­те­ли пре­зи­диу­ма - В. Пик (СЕПГ), В. Кюльц (ЛДПГ), О. Нуш­ке (ХДС)], об­ра­зо­ван Кон­сти­туционный комитет (ру­ко­во­ди­тель О. Гро­те­воль), на ко­то­рый воз­ла­га­лась под­го­тов­ка про­ек­та основного за­ко­на еди­ной немецкой де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки (вы­не­сен на все­на­род­ное об­су­ж­де­ние 03.08.1948 года). Тре­тий Немецкий национальный кон­гресс про­шёл 29-30.05.1949 года в Бер­ли­не. В нём уча­ст­во­ва­ли 1400 де­ле­га­тов (610 из западных зон ок­ку­па­ции). Кон­гресс ут­вер­дил текст основного за­ко­на для еди­ной Гер­ма­нии и из­брал но­вый со­став Немецкого народного со­ве­та.

В свя­зи с за­вер­ше­ни­ем в кон­це сентября 1949 года фор­ми­ро­ва­ния на тер­ри­то­рии западных зон ок­ку­па­ции са­мо­сто­ятельного германского го­су­дар­ст­ва - Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния (ФРГ) - и не­воз­мож­но­стью даль­ней­ше­го со­хра­не­ния со­стоя­ния во­енной ок­ку­па­ции в восточной час­ти стра­ны Немецкий народный со­вет с со­гла­сия советского пра­ви­тель­ст­ва 07.10.1949 года про­воз­гла­сил об­ра­зо­ва­ние на тер­ри­то­рии советской зо­ны ок­ку­па­ции Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки (ГДР) и взял на се­бя функ­ции её временного пар­ла­мен­та - временной Народной па­ла­ты [пре­зи­дент Й. Дик­манн (ЛДПГ)]. 07.01.1950 года ННКД было пре­об­ра­зо­вано в Национальный фронт де­мо­кра­тической Гер­ма­нии (НФДГ; Natio­nal­front des demokratischen Deutschland), 3 фев­ра­ля то­го же го­да сфор­ми­ро­ван его ру­ко­во­дя­щий ор­ган - Национальный со­вет (пре­зи­дент - профессор Э. Кор­ренс, с 1981 года профессор Л. Кол­диц), 15 фев­ра­ля при­ня­та про­грам­ма, ори­ен­ти­ро­вав­шая на про­дол­же­ние борь­бы за еди­ное де­мо­кра­тическое ми­ро­лю­би­вое и не­за­ви­си­мое немецкое го­су­дар­ст­во, при од­но­временной под­держ­ке ГДР как главной опо­ры в «борь­бе за национальное воз­ро­ж­де­ние Гер­ма­нии».

В по­сле­дую­щие го­ды НФДГ иг­рал важ­ную роль в по­ли­тической жиз­ни ГДР, яв­ля­ясь фор­мой объ­е­ди­не­ния по­ли­тических пар­тий и мас­со­вых ор­га­ни­за­ций, в т. ч. в хо­де вы­бо­ров в Народную па­ла­ту. С при­ня­ти­ем в 1968 году но­вой Кон­сти­ту­ции , ко­то­рая оп­ре­де­ли­ла ГДР как «со­циа­ли­стическое го­су­дар­ст­во немецкой на­ции», и фак­ти­че­ски сня­ти­ем с по­ве­ст­ки дня во­про­са о соз­да­нии еди­но­го немецкого го­су­дар­ст­ва НФДГ про­воз­гла­сил сво­ей главной за­да­чей «спло­че­ние» пар­тий и мас­со­вых ор­га­ни­за­ций ГДР в «со­вме­ст­ном дви­же­нии по со­циа­ли­стическому пу­ти». В 1973 году НФДГ пе­ре­име­но­ван в Национальный фронт Германской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки. Пре­кра­тил свою дея­тель­ность с вхо­ж­де­ни­ем ГДР в со­став ФРГ в 1990 году.

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