НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ДВИЖЕНИЕ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ДВИЖЕНИЕ - политическое движение за единую демократическую Германию в 1947-1949 годах.
Инициировано в ноябре 1947 года Социалистической единой партией Германии (СЕПГ) в условиях обострения противоречий между оккупационными державами (СССР, с одной стороны, США, Великобританией и Францией - с другой) и нарастания угрозы раскола страны. 06-07.12.1947 года в Берлине прошёл 1-й Немецкий национальный конгресс за единство и справедливый мир, в котором приняли участие делегации из всех оккупационных зон, представлявшие партии [СЕПГ; Коммунистическую партию Германии, Социал-демократическую партию Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), Либерально-демократическую партию Германии (ЛДПГ)] и массовые организации (всего 2215 участников; из них 373 беспартийные). Участники конгресса подвергли критике планы создания сепаратного западногерманского государства, высказались за формирование общегерманского правительства из представителей демократических партий, обсудили положения будущего мирного договора Германии.
На конгрессе была сформирована делегация (17 человек), которой поручалось ознакомить с принятыми решениями участников проходившей в это время Лондонской конференции министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и Франции (делегация не была допущена на конференцию представителями западных держав). В последующие месяцы оккупационные власти США, Великобритании и Франции запретили в своих зонах проведение мероприятий по выдвижению делегатов на 2-й Немецкий национальный конгресс, созыв которого был запланирован на 18-19.03.1948 года в Берлине. Тем не менее из западных зон на него прибыли 512 делегатов (всего в конгрессе участвовали 1898 делегатов). Участники конгресса высказались против включения Германии в Маршалла план, за признание восточной границы Германии по линии рек Одер и Нейсе, приняли решение о проведении 23.05-13.06.1948 года всенародного сбора подписей под обращением о сохранении единства Германии.
На конгрессе был избран Немецкий народный совет [400 человек, из них 100 человек из западных зон оккупации; председатели президиума - В. Пик (СЕПГ), В. Кюльц (ЛДПГ), О. Нушке (ХДС)], образован Конституционный комитет (руководитель О. Гротеволь), на который возлагалась подготовка проекта основного закона единой немецкой демократической республики (вынесен на всенародное обсуждение 03.08.1948 года). Третий Немецкий национальный конгресс прошёл 29-30.05.1949 года в Берлине. В нём участвовали 1400 делегатов (610 из западных зон оккупации). Конгресс утвердил текст основного закона для единой Германии и избрал новый состав Немецкого народного совета.
В связи с завершением в конце сентября 1949 года формирования на территории западных зон оккупации самостоятельного германского государства - Федеративной Республики Германия (ФРГ) - и невозможностью дальнейшего сохранения состояния военной оккупации в восточной части страны Немецкий народный совет с согласия советского правительства 07.10.1949 года провозгласил образование на территории советской зоны оккупации Германской Демократической Республики (ГДР) и взял на себя функции её временного парламента - временной Народной палаты [президент Й. Дикманн (ЛДПГ)]. 07.01.1950 года ННКД было преобразовано в Национальный фронт демократической Германии (НФДГ; Nationalfront des demokratischen Deutschland), 3 февраля того же года сформирован его руководящий орган - Национальный совет (президент - профессор Э. Корренс, с 1981 года профессор Л. Колдиц), 15 февраля принята программа, ориентировавшая на продолжение борьбы за единое демократическое миролюбивое и независимое немецкое государство, при одновременной поддержке ГДР как главной опоры в «борьбе за национальное возрождение Германии».
В последующие годы НФДГ играл важную роль в политической жизни ГДР, являясь формой объединения политических партий и массовых организаций, в т. ч. в ходе выборов в Народную палату. С принятием в 1968 году новой Конституции, которая определила ГДР как «социалистическое государство немецкой нации», и фактически снятием с повестки дня вопроса о создании единого немецкого государства НФДГ провозгласил своей главной задачей «сплочение» партий и массовых организаций ГДР в «совместном движении по социалистическому пути». В 1973 году НФДГ переименован в Национальный фронт Германской Демократической Республики. Прекратил свою деятельность с вхождением ГДР в состав ФРГ в 1990 году.