НЕМЕЦКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
НЕМЕЦКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - независимая самоуправляемая организация в Германии, цели которой - финансирование и координация исследований и научных программ во всех областях науки, поддержка молодых учёных, консультации правительства в области политики и науки.
Основано в 1920 году в Берлине как Общество взаимопомощи немецкой науке (Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft); реорганизовано в 1951 году в Бонне путём слияния с Исследовательским советом. Членами общества являются крупные университеты, академии наук, научные ассоциации, др. исследовательские организации (в 2011 году около 100 членов). Имеет представительства в Индии, Китае, России, Северной Америке, Японии.