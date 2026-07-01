НЕМЕЦКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

НЕМЕЦКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО - независимая самоуправляемая организация в Германии, цели которой - финансирование и координация исследований и научных программ во всех областях науки , поддержка молодых учёных, консультации правительства в области политики и науки.

Ос­но­ва­но в 1920 году в Бер­ли­не как Общество взаи­мо­по­мо­щи немецкой нау­ке (Notgemeinschaft der Deut­schen Wissenschaft); ре­ор­га­ни­зо­ва­но в 1951 году в Бон­не пу­тём слия­ния с Ис­сле­до­ва­тель­ским со­ве­том. Чле­на­ми общества яв­ля­ют­ся круп­ные уни­вер­си­те­ты, ака­де­мии на­ук, на­учные ас­со­циа­ции, др. ис­сле­до­ва­тель­ские ор­га­ни­за­ции (в 2011 году около 100 чле­нов). Име­ет пред­ста­ви­тель­ст­ва в Ин­дии , Ки­тае, Рос­сии, Северной Аме­ри­ке, Япо­нии.

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