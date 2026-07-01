НЕМЕЦКИЙ ВЕРКБУНД
НЕМЕЦКИЙ ВЕРКБУНД - немецкое объединение архитекторов, дизайнеров и промышленников.
Основан в 1907 году в Мюнхене 12 деятелями искусств (среди них - П. Беренс, Й. Хофман, Й. Ольбрих, Б. Пауль, Р. Римершмид) и 12 предприятиями («Братья Клингшпор», «Венские мастерские» и др.) для повышения качества произведений немецкого художественного ремесла и, соответственно, их конкурентоспособности на международном рынке. Первоначально в неем шли дискуссии между сторонниками промышленной стандартизации всей продукции (Г. Мутезиус, один из идеологов «Немецкого Веркбунда») и приверженцами идеи ручного ремесленного труда в духе движения «Искусства и ремёсла» (Х. К. ван де Велде, Х. Пёльциг), но с 1920-х годов основополагающими стали принципы функционализма и современного движения.
Для пропаганды новых идей и достижений немецкого дизайна, архитектуры и градостроительства, также входивших в сферу интересов «Немецкого Веркбунда», выпускались периодические издания (ежегодники, журнал «Die Form» и др.), проводились съезды и конференции, члены «Немецкого Веркбунда» участвовали в подготовке экспозиции национальных павильонов Германии на Всемирных выставках, а также проводили собственные выставки. Так, в Кёльне в 1914 году в комплекс выставки «Немецкого Веркбунда» вошли театр (архитектор Х. К. ван де Велде), образцовая фабрика (В. Гропиус совместно с А. Мейером), «Стеклянный дом» (архитектор Б. Таут). В Штутгарте в 1927 году под руководством вице-президента «Немецкого Веркбунда» Л. Миса ван дер Роэ была создана экспозиция «Жилище» и выстроен образцовый посёлок «Вайсенхоф» (архитекторы В. Гропиус, Х. Шароун, П. Беренс, Х. Пёльциг, Б. Таут, Я. Й. П. Ауд, Ле Корбюзье и др.), а в 1929 году прошла выставка «Кино и фото» - крупнейший смотр достижений авангардистской фотографии 1920-х годов (в т. ч. работы Л. М. Лисицкого, А. М. Родченко, Э. Уэстона). В 1934 году «Немецкий Веркбунд» был расформирован нацистскими властями.
В 1947 году «Немецкий Веркбунд» воссоздан на федеративной основе, первый послевоенный (учредительный) съезд прошёл в Рейдте (ныне в черте города Мёнхенгладбах). Среди важнейших мероприятий «Немецкого Веркбунда» во второй половине XX века участие в выставке «Интербау» в Берлине (1957 год), в рамках которой в т. н. Ганзейском квартале в соответствии с принципами модернизма были выстроены многоквартирные жилые дома по проектам архитекторов Ле Корбюзье, А. Аалто, В. Гропиуса, О. Нимейера, Х. Шароуна и др.
По образцу «Немецкого Веркбунда» «веркбунды» были основаны в Австрии (1912 год) и Швейцарии (1913 год); аналогичные организации были созданы в Великобритании (Ассоциация дизайна и промышленности, 1915 год) и др. странах.