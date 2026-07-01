НЕМЕЦКИЙ ВЕРКБУНД

НЕМЕЦКИЙ ВЕРКБУНД - немецкое объединение архитекторов, дизайнеров и промышленников.

Ос­но­ван в 1907 году в Мюн­хе­не 12 дея­те­ля­ми ис­кусств (сре­ди них - П. Бе­ренс, Й. Хоф­ман, Й. Ольб­рих , Б. Па­уль, Р. Ри­мер­шмид) и 12 пред­при­ятия­ми («Бра­тья Клин­гш­пор», «Вен­ские мас­тер­ские» и др.) для по­вы­ше­ния ка­че­ст­ва про­из­ве­де­ний немецкого ху­дожественного ре­мес­ла и, со­от­вет­ст­вен­но, их кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти на ме­ж­ду­народном рын­ке. Пер­во­на­чаль­но в неем шли дис­кус­сии ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми промышленной стан­дар­ти­за­ции всей про­дук­ции (Г. Му­те­зи­ус, один из идео­ло­гов «Немецкого Веркбунда») и при­вер­жен­ца­ми идеи руч­но­го ре­мес­лен­но­го тру­да в ду­хе дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» (Х. К. ван де Вел­де, Х. Пёль­циг ), но с 1920-х годов ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми ста­ли прин­ци­пы функ­цио­на­лиз­ма и со­вре­мен­но­го дви­же­ния.

Для про­па­ган­ды но­вых идей и дос­ти­же­ний немецкого ди­зай­на, ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва, так­же вхо­див­ших в сфе­ру ин­те­ре­сов «Немецкого Веркбунда», вы­пус­ка­лись пе­рио­дические из­да­ния (еже­год­ни­ки, журнал «Die Form» и др.), про­во­ди­лись съез­ды и кон­фе­рен­ции, чле­ны «Немецкого Веркбунда» уча­ст­во­ва­ли в под­го­тов­ке экс­по­зи­ции национальных па­виль­о­нов Гер­ма­нии на Все­мир­ных вы­став­ках, а так­же про­во­ди­ли собственные вы­став­ки. Так, в Кёль­не в 1914 году в ком­плекс вы­став­ки «Немецкого Веркбунда» во­шли те­атр (архитектор Х. К. ван де Вел­де), об­раз­цо­вая фаб­ри­ка ( В. Гро­пи­ус совместно с А. Мейе­ром), «Стек­лян­ный дом» (архитектор Б. Та­ут). В Штут­гар­те в 1927 году под руководством ви­це-пре­зи­ден­та «Немецкого Веркбунда» Л. Ми­са ван дер Роэ бы­ла соз­да­на экс­по­зи­ция «Жи­ли­ще» и вы­стро­ен об­раз­цо­вый по­сё­лок «Вай­сен­хоф» (ар­хи­тек­то­ры В. Гро­пи­ус, Х. Ша­ро­ун, П. Бе­ренс, Х. Пёль­циг, Б. Та­ут, Я. Й. П. Ауд, Ле Кор­бю­зье и др.), а в 1929 году про­шла вы­став­ка «Ки­но и фо­то» - круп­ней­ший смотр дос­тиже­ний аван­гар­ди­ст­ской фо­то­гра­фии 1920-х годов (в т. ч. ра­бо­ты Л. М. Ли­сиц­ко­го , А. М. Род­чен­ко, Э. Уэ­сто­на). В 1934 году «Немецкий Веркбунд» был рас­фор­ми­ро­ван на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми.

В 1947 году «Немецкий Веркбунд» вос­соз­дан на фе­де­ра­тив­ной ос­но­ве, пер­вый по­сле­во­ен­ный (уч­ре­ди­тель­ный) съезд про­шёл в Рейд­те (ны­не в чер­те города Мён­хенг­лад­бах). Сре­ди важ­ней­ших ме­ро­прия­тий «Немецкого Веркбунда» во второй половине XX века уча­стие в вы­став­ке «Ин­тер­бау» в Бер­ли­не (1957 год), в рам­ках ко­то­рой в т. н. Ган­зей­ском квар­та­ле в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми мо­дер­низ­ма бы­ли вы­строе­ны мно­го­квар­тир­ные жи­лые до­ма по про­ек­там ар­хи­тек­то­ров Ле Кор­бю­зье, А. Аал­то, В. Гро­пиу­са, О. Ни­мей­е­ра , Х. Ша­ро­уна и др.

По об­раз­цу «Немецкого Веркбунда» «вер­кбун­ды» бы­ли ос­но­ва­ны в Ав­ст­рии (1912 год) и Швей­ца­рии (1913 год); ана­ло­гич­ные ор­га­ни­за­ции бы­ли соз­да­ны в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Ас­со­циа­ция ди­зай­на и промышленности, 1915 год) и др. стра­нах.

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