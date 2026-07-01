НЕМЕЦКИЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ
НЕМЕЦКИЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ - массовая организация в нацистской Германии.
Основана 10.05.1933 года по инициативе Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) на базе независимых профсоюзов как выразительница интересов «всех трудящихся немцев», как «подлинное народное и трудовое сообщество, отказывающееся от идеи классовой борьбы». НТФ был призван заменить профсоюзы, объединить в рамках единой организации наёмных работников и предпринимателей. Действовал на правовой основе, заложенной Законом о порядке национального труда от 20.01.1934 года, с октября 1934 года имел статус «присоединённого союза» НСДАП. Финансировался за счёт доходов от использования собственности ликвидированных в мае - июне 1933 года крупнейших германских профсоюзных объединений, членских взносов, прибылей от деятельности принадлежащих НТФ либо основанных при его участии предприятий (многочисленных строительных фирм, страховых компаний и банков, издательств, верфей, завода «Volkswagen» и др.).
Значительные средства поступали в кассу НТФ от Общества НТФ (Gemeinschaftswerk DAF), объединившего к 1939 году около 500 промышленных предприятий в различных отраслях германской экономики и около 14 тыс. предприятий торговли. К 1945 году в НТФ состояли свыше 22 млн. человек. Организация имела аналогичную НСДАП иерархическую структуру и мощный бюрократический аппарат, насчитывавший к началу 1940-х годов около 44 тыс. человек. С момента создания НТФ возглавлял рейхсляйтер Р. Лей.
Центральному аппарату НТФ подчинялись 18 «имперских производственных сообществ» (Reichsbetriebsgemeinschaften; со временем реорганизованы в 16 «специализированных управлений», Fachämter), также имевших иерархическую структуру: строительства; жилищного строительства; профессионального воспитания и руководства предприятиями; юридических консультаций; технических наук; народного здоровья; по делам женщин; по делам молодёжи; социальным вопросам; организации производственного соревнования всех трудящихся немцев; красоте труда (до осени 1939 года); трудовых коллективов и обучения; по делам сухопутных войск; по делам ВМФ; по делам ВВС; Имперская палата труда; Научный инстиут труда; «Сила через радость».
НТФ являлся важным фактором экономической жизни нацистской Германии, активно содействовал повышению производительности труда, расширению и совершенствованию материально-технической базы промышленности и её переводу на военные рельсы. Не менее важную роль он играл в политическом воспитании широких слоёв населения и распространении идеологии национал-социализма, прежде всего идей национального единства всех немцев и общности их интересов независимо от классовой принадлежности.
Активная деятельность НТФ по улучшению санитарно-гигиенических условий труда (борьба с шумом и загрязнением воздуха на предприятиях, за чистоту и улучшение освещённости рабочих мест, за обеспечение рабочих горячим питанием и т. д.), организации культурного и здорового досуга (проведение экскурсий и туристических поездок, в т. ч. на отдых за рубеж, коллективных бесплатных посещений театров, концертов, поддержка занятий физкультурой и спортом и пр.), реализации программ социального жилищного строительства, обеспечения семей доступным по цене «народным автомобилем» и т. п. делала его привлекательным для немецких рабочих и способствовала их интеграции в национал-социалистическое «общенародное рабочее» государство. С падением нацистского режима НТФ прекратил своё существование.