НЕМЕЦКИЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ

НЕМЕЦКИЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ - массовая организация в нацистской Германии.

Ос­но­ва­на 10.05.1933 года по ини­циа­ти­ве На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) на ба­зе не­за­ви­си­мых проф­сою­зов как вы­ра­зи­тель­ни­ца ин­те­ре­сов «всех тру­дя­щих­ся нем­цев», как «под­лин­ное народное и тру­до­вое со­об­ще­ст­во, от­ка­зы­ваю­щее­ся от идеи клас­со­вой борь­бы». НТФ был при­зван за­ме­нить проф­сою­зы, объ­е­ди­нить в рам­ках еди­ной ор­га­ни­за­ции на­ём­ных ра­бот­ни­ков и пред­при­ни­ма­те­лей. Дей­ст­во­вал на пра­во­вой ос­но­ве, за­ло­жен­ной За­ко­ном о по­ряд­ке национального тру­да от 20.01.1934 года, с октября 1934 года имел ста­тус «при­сое­ди­нён­но­го сою­за» НСДАП. Фи­нан­си­ро­вал­ся за счёт до­хо­дов от ис­поль­зо­ва­ния соб­ст­вен­но­сти ли­к­ви­ди­ро­ван­ных в мае - ию­не 1933 года круп­ней­ших германских проф­со­юз­ных объ­е­ди­нений, член­ских взно­сов, при­бы­лей от дея­тель­но­сти при­над­ле­жа­щих НТФ ли­бо ос­но­ван­ных при его уча­стии пред­при­ятий (мно­го­численных стро­ительных фирм, стра­ховых ком­па­ний и бан­ков, из­да­тельств, вер­фей, за­во­да «Volkswagen» и др.).

Зна­чительные сред­ст­ва по­сту­па­ли в кас­су НТФ от Общества НТФ (Gemeinschaftswerk DAF), объ­е­ди­нив­ше­го к 1939 году около 500 промышленных пред­при­ятий в различных от­рас­лях германской эко­но­ми­ки и около 14 тыс. пред­при­ятий тор­гов­ли. К 1945 году в НТФ со­стоя­ли свыше 22 млн. человек. Ор­га­ни­за­ция име­ла ана­ло­гич­ную НСДАП ие­рар­хическую струк­ту­ру и мощ­ный бю­ро­кра­тический ап­па­рат, на­счи­ты­вав­ший к началу 1940-х годов около 44 тыс. человек. С мо­мен­та соз­да­ния НТФ воз­глав­лял рейхс­ляй­тер Р. Лей.

Центральному ап­па­ра­ту НТФ под­чи­ня­лись 18 «им­пер­ских про­из­водственных со­об­ществ» (Reichsbetriebsgemeinschaf­ten; со вре­ме­нем ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в 16 «спе­циа­ли­зированных управ­ле­ний», Fachäm­ter), так­же имев­ших ие­рар­хическую струк­ту­ру: строи­тель­ст­ва; жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва; профессионального вос­пи­та­ния и ру­ко­во­дства пред­при­ятия­ми; юри­дических кон­суль­та­ций; тех­нических на­ук; народного здо­ро­вья; по де­лам жен­щин; по де­лам мо­ло­дё­жи; со­ци­аль­ным во­про­сам; ор­га­ни­за­ции про­из­водственного со­рев­но­ва­ния всех тру­дя­щих­ся нем­цев; кра­со­те тру­да (до осе­ни 1939 года); тру­до­вых кол­лек­ти­вов и обу­че­ния; по де­лам су­хо­пут­ных войск; по де­лам ВМФ; по де­лам ВВС; Им­пер­ская па­ла­та тру­да; На­учный инстиут тру­да; «Си­ла че­рез ра­дость».

НТФ яв­лял­ся важ­ным фак­то­ром эко­но­мической жиз­ни на­ци­ст­ской Гер­ма­нии , ак­тив­но со­дей­ст­во­вал по­вы­ше­нию про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да, рас­ши­ре­нию и со­вер­шен­ст­во­ва­нию ма­те­ри­аль­но-тех­нической ба­зы промышленности и её пе­ре­во­ду на во­енные рель­сы. Не ме­нее важ­ную роль он иг­рал в по­ли­тическом вос­пи­та­нии ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния и рас­про­стра­не­нии идео­ло­гии на­цио­нал-со­циа­лиз­ма , пре­ж­де все­го идей национального един­ст­ва всех нем­цев и общ­но­сти их ин­те­ре­сов не­за­ви­си­мо от клас­со­вой при­над­леж­но­сти.

Ак­тив­ная дея­тель­ность НТФ по улуч­ше­нию са­ни­тар­но-ги­гие­нических ус­ло­вий тру­да (борь­ба с шу­мом и за­гряз­не­ни­ем воз­ду­ха на пред­при­яти­ях, за чис­то­ту и улуч­ше­ние ос­ве­щён­но­сти ра­бо­чих мест, за обес­пе­че­ние ра­бо­чих го­ря­чим пи­та­ни­ем и т. д.), ор­га­ни­за­ции куль­тур­но­го и здо­ро­во­го до­су­га (про­ве­де­ние экс­кур­сий и ту­ри­стических по­ез­док, в т. ч. на от­дых за ру­беж, кол­лек­тив­ных бес­плат­ных по­се­ще­ний те­ат­ров, кон­цер­тов, под­держ­ка за­ня­тий физ­куль­ту­рой и спор­том и пр.), реа­ли­за­ции про­грамм со­ци­аль­но­го жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва, обес­пе­че­ния се­мей дос­туп­ным по це­не «народным ав­то­мо­би­лем» и т. п. де­ла­ла его при­вле­ка­тель­ным для немецких ра­бо­чих и спо­соб­ст­во­ва­ла их ин­те­гра­ции в на­цио­нал-со­циа­ли­стическое «об­ще­на­род­ное ра­бо­чее» го­су­дар­ст­во . С па­де­ни­ем на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма НТФ пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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