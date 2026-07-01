НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР
НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР - драматический театр в Берлине.
В 1850 году по проекту архитектора Э. Тица на месте летнего театра построено здание «Фридрих-Вильгельм-штедтишес театер», которое в 1883 году заняла труппа под руководством драматурга А. Л’Арронжа, получившая название «Немецкий театр». Товарищество актёров-пайщиков стремилось создать первый в Германии национальный театр с единым художественным ансамблем и преимущественно классическим репертуаром. В 1894-1903 годах, когда театром руководил О. Брам, основу репертуара составляли пьесы Г. Гауптмана, Г. Ибсена, А. Стриндберга, А. Шницлера.
В 1905-1932 годах «Немецкий театр» возглавлял М. Рейнхардт, создавший при театре актёрскую школу. В 1906 году Рейнхардт стал собственником театра и постановкой пьесы Ибсена «Привидения» открыл малую сцену (Kammerspiele). Именно в «Немецком театре» он поставил свой шекспировский цикл [в т. ч. «Сон в летнюю ночь» (1905 год) и «Гамлет» (1909 год)], а также другие классические и современные пьесы. При Рейнхардте в труппу входили многие выдающиеся актёры, среди которых - П. Вегенер, М. Дитрих, А. Моисси, Э. Яннингс.
В 1934-1944 годах театром руководил Х. Хильперт, старавшийся оградить его от национал-социалистического влияния. В 1944 году театр был закрыт и вновь открылся 07.09.1945 года. В конце 1940-1970-х годов труппой руководили Г.фон Вангенхайм, В. Лангхофф, В. Хайнц, Х. А. Пертен. В 1981-1983 годах проведена полномасштабная реконструкция здания. Среди режиссёров 1980-2000-х годов: Ю. Гош, П. Задек, Ф. Касторф, Х. Мюллер, М. Тальхаймер. С 2009 года театр возглавляет У. Куон.