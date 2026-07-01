НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР

НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР - драматический театр в Берлине.

В 1850 году по про­ек­ту архитектора Э. Ти­ца на мес­те лет­не­го те­ат­ра по­строе­но зда­ние «Фрид­рих-Виль­гельм-штед­ти­шес теа­тер», ко­то­рое в 1883 году за­ня­ла труп­па под руководством дра­ма­тур­га А. Л’Арронжа, по­лу­чив­шая название «Немецкий театр». То­ва­ри­ще­ст­во ак­тё­ров-пай­щи­ков стре­ми­лось соз­дать пер­вый в Гер­ма­нии национальный те­атр с еди­ным ху­дожественным ан­самб­лем и пре­имущественно клас­сическим ре­пер­туа­ром. В 1894-1903 годах, ко­гда те­ат­ром ру­ко­во­дил О. Брам, ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли пье­сы Г. Га­упт­ма­на , Г. Иб­се­на , А. Стринд­бер­га, А. Шниц­ле­ра.

В 1905-1932 годах «Немецкий театр» воз­глав­лял М. Рейн­хардт, соз­дав­ший при те­ат­ре ак­тёр­скую шко­лу. В 1906 году Рейн­хардт стал соб­ст­вен­ни­ком те­ат­ра и по­ста­нов­кой пье­сы Иб­се­на «При­ви­де­ния» от­крыл ма­лую сце­ну (Kammerspiele). Имен­но в «Немецком театре» он по­ста­вил свой шек­спи­ров­ский цикл [в т. ч. «Сон в лет­нюю ночь» (1905 год) и «Гам­лет» (1909 год)], а так­же дру­гие клас­сические и современные пье­сы. При Рейн­хард­те в труп­пу вхо­ди­ли многие вы­даю­щие­ся ак­тё­ры, сре­ди ко­то­рых - П. Ве­ге­нер, М. Дит­рих, А. Мо­ис­си, Э. Ян­нингс.

В 1934-1944 годах те­ат­ром ру­ко­во­дил Х. Хиль­перт, ста­рав­ший­ся ог­ра­дить его от на­цио­нал-со­циа­ли­стического влия­ния. В 1944 году те­атр был за­крыт и вновь от­крыл­ся 07.09.1945 года. В конце 1940-1970-х годов труп­пой ру­ко­во­ди­ли Г.фон Ван­ген­хайм, В. Ланг­хофф, В. Хайнц, Х. А. Пер­тен. В 1981-1983 годах про­ве­де­на пол­но­мас­штаб­ная ре­кон­ст­рук­ция зда­ния. Сре­ди ре­жис­сё­ров 1980-2000-х годов: Ю. Гош, П. За­дек, Ф. Кас­торф, Х. Мюл­лер , М. Таль­хай­мер. С 2009 года те­атр воз­глав­ля­ет У. Ку­он.

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