НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА

НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА - германская государственная медиакомпания.

Вхо­дит в АРД. Ос­но­ва­на 03.05.1953 года, до 2003 года штаб-квар­ти­ра рас­по­ла­га­лась в городе Кёльн , ны­не в Бон­не; те­ле­ви­зи­он­ная сту­дия в Бер­ли­не, за­ру­беж­ные бю­ро в Ва­шинг­то­не, Брюс­се­ле и Мо­ск­ве. В со­став НВ вхо­дят: DW-Radio (все­мир­ная служ­ба ра­дио­ве­ща­ния; дей­ст­ву­ет с 11.06.1953 года; в 2011 году ве­ща­ние на 30 язы­ках), DW-TV (все­мир­ная служ­ба те­ле­ве­ща­ния; с 01.04.1992 года; на немецком и английском язы­ках), DW-World.de (ин­тер­нет-пор­тал на 30 язы­ках; с 1994 года), ака­де­мия DW-Akademie и др. под­раз­де­ле­ния.

Об­щая чис­лен­ность пер­со­на­ла около 1,5 тыс. человек (2010 год). Фи­нан­си­ру­ет­ся из государственного бюд­же­та (в 2000-х годах еже­год­но вы­де­ля­лось 270-280 млн. ев­ро; до­пус­ка­ет­ся по­лу­че­ние по­жерт­во­ва­ний и спон­сор­ских средств), ра­бо­та­ет под кон­тро­лем пра­ви­тель­ст­ва ФРГ. Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны - Ра­дио­со­вет [Rundfunk­rat; 17 чле­нов: по 2 пред­ста­ви­те­ля от бун­дес­та­га и бун­дес­ра­та, 3 от пра­ви­тель­ст­ва, по 1 от еван­ге­лической и ка­то­лической церк­вей, Центрального со­ве­та ев­ре­ев Гер­ма­нии, Фе­де­раль­но­го сою­за пред­при­ни­ма­те­лей, проф­сою­зов, Германского спор­тив­но­го сою­за, Германского со­ве­та по куль­ту­ре, Германской ака­де­мии язы­ка и литературы, Кон­фе­рен­ции рек­то­ров ву­зов, общества InWЕnt (Ме­ж­ду­народное по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и раз­ви­тие)] и Административный со­вет во гла­ве с ин­тен­дан­том.

Дея­тель­ность НВ ре­гу­ли­ру­ет­ся специальным за­ко­ном (Deutsche-Welle-Gesetz), при­ня­тым в 1997 году, и его уточ­нён­ной ре­дак­ци­ей от 2005 года. Со­глас­но это­му за­ко­ну, за­да­ча НВ со­сто­ит в том, что­бы «пред­став­лять Гер­ма­нию как на­цию, при­над­ле­жа­щую к ев­ропейской куль­ту­ре, и как сво­бод­ное де­мо­кра­тическое пра­во­вое го­су­дар­ст­во», ос­ве­щать клю­че­вые во­про­сы по­ли­ти­ки , эко­но­ми­ки и куль­ту­ры, со­дей­ст­во­вать раз­ви­тию взаи­мо­по­ни­ма­ния ме­ж­ду на­ро­да­ми и куль­тур­но­му об­ме­ну, по­пу­ля­ри­зи­ро­вать немецкий язык. За­кон оп­ре­де­ля­ет НВ «как од­но­го из про­вод­ни­ков внеш­ней куль­тур­ной по­ли­ти­ки Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния». Ра­дио­ве­ща­ние на Ев­ро­пу ве­дёт­ся 24 ч в су­тки в диа­па­зо­не ко­рот­ких волн, на др. кон­ти­нен­ты в диа­па­зо­нах длин­ных, сред­них, ульт­ра­ко­рот­ких волн (НВ рас­по­ла­га­ет се­тью ретранс­ля­то­ров по всей пла­не­те), те­ле­ве­ща­ние че­рез спут­ник.

Ра­дио­ве­ща­ние на русском языке с 01.08.1962 года. В 2001 году соз­да­на рус­скоя­зыч­ная он­лайн-ре­дак­ция НВ, в 2009 году рус­скоя­зыч­ные ра­дио- и он­лайн- ре­дак­ции бы­ли объ­е­ди­не­ны. В за­да­чи объ­е­ди­нён­ной ре­дак­ции вхо­дит пре­до­став­ле­ние жи­те­лям Рос­сии и стран СНГ ин­фор­ма­ции из «не­за­ви­си­мых ев­ропейских ис­точ­ни­ков», оз­на­ком­ле­ние их с по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­нью Гер­ма­нии и стран ЕС, а так­же с германским и ев­ропейским взгля­дом на про­ис­хо­дя­щие в Рос­сии и стра­нах СНГ со­бы­тия. В ус­ло­ви­ях со­кра­ще­ния ауди­то­рии ко­рот­ко­вол­но­во­го ра­дио на фо­не по­сто­ян­но­го рос­та чис­ла ин­тер­нет-поль­зо­ва­те­лей в Рос­сии НВ с 30.06.2011 года пре­кра­ти­ла ра­дио­ве­ща­ние на русском язы­ке. Его рус­ско­языч­ная ре­дак­ция на­пра­ви­ла основные уси­лия на раз­ви­тие веб-сай­та, эк­спан­сию в со­ци­аль­ных се­тях Fa­ce­bo­ok и «В кон­так­те», раз­ра­бот­ку ви­део- и те­ле­ви­зи­он­ных фор­ма­тов.

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