НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА
НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА - германская государственная медиакомпания.
Входит в АРД. Основана 03.05.1953 года, до 2003 года штаб-квартира располагалась в городе Кёльн, ныне в Бонне; телевизионная студия в Берлине, зарубежные бюро в Вашингтоне, Брюсселе и Москве. В состав НВ входят: DW-Radio (всемирная служба радиовещания; действует с 11.06.1953 года; в 2011 году вещание на 30 языках), DW-TV (всемирная служба телевещания; с 01.04.1992 года; на немецком и английском языках), DW-World.de (интернет-портал на 30 языках; с 1994 года), академия DW-Akademie и др. подразделения.
Общая численность персонала около 1,5 тыс. человек (2010 год). Финансируется из государственного бюджета (в 2000-х годах ежегодно выделялось 270-280 млн. евро; допускается получение пожертвований и спонсорских средств), работает под контролем правительства ФРГ. Руководящие органы - Радиосовет [Rundfunkrat; 17 членов: по 2 представителя от бундестага и бундесрата, 3 от правительства, по 1 от евангелической и католической церквей, Центрального совета евреев Германии, Федерального союза предпринимателей, профсоюзов, Германского спортивного союза, Германского совета по культуре, Германской академии языка и литературы, Конференции ректоров вузов, общества InWЕnt (Международное повышение квалификации и развитие)] и Административный совет во главе с интендантом.
Деятельность НВ регулируется специальным законом (Deutsche-Welle-Gesetz), принятым в 1997 году, и его уточнённой редакцией от 2005 года. Согласно этому закону, задача НВ состоит в том, чтобы «представлять Германию как нацию, принадлежащую к европейской культуре, и как свободное демократическое правовое государство», освещать ключевые вопросы политики, экономики и культуры, содействовать развитию взаимопонимания между народами и культурному обмену, популяризировать немецкий язык. Закон определяет НВ «как одного из проводников внешней культурной политики Федеративной Республики Германия». Радиовещание на Европу ведётся 24 ч в сутки в диапазоне коротких волн, на др. континенты в диапазонах длинных, средних, ультракоротких волн (НВ располагает сетью ретрансляторов по всей планете), телевещание через спутник.
Радиовещание на русском языке с 01.08.1962 года. В 2001 году создана русскоязычная онлайн-редакция НВ, в 2009 году русскоязычные радио- и онлайн- редакции были объединены. В задачи объединённой редакции входит предоставление жителям России и стран СНГ информации из «независимых европейских источников», ознакомление их с политической и культурной жизнью Германии и стран ЕС, а также с германским и европейским взглядом на происходящие в России и странах СНГ события. В условиях сокращения аудитории коротковолнового радио на фоне постоянного роста числа интернет-пользователей в России НВ с 30.06.2011 года прекратила радиовещание на русском языке. Его русскоязычная редакция направила основные усилия на развитие веб-сайта, экспансию в социальных сетях Facebook и «В контакте», разработку видео- и телевизионных форматов.