НЕМЕЦКАЯ ТЕОЛОГИЯ
НЕМЕЦКАЯ ТЕОЛОГИЯ - анонимный доминиканский трактат конца XIV - начала XV веков, написанный под сильным влиянием идей Экхарта и И. Таулера и, по всей видимости, задуманный как обобщение всей немецкой аскетико-мистической традиции.
В качестве его возможного автора (вероятно, принадлежавшего к обществу «Друзей Божьих») называется гейдельбергский профессор теологии Иоанн Франкфуртский, или «Франкфуртец» (Johannes de Francfordia, Der Frankfurter). Название сочинению дано М. Лютером, впервые издавшим его (1516 год, полностью в 1518 году) со своим предисловием, в котором он противопоставил его латинской схоластике.
В противоположность еретической мистике «Братьев свободного духа», в «Немецкой теологии» подчёркивается центральная роль Христа в достижении конечной цели духовного совершенствования - «обoжения». Проникаясь мыслью о себе как о ничто и возрастая в этом смирении, человек постепенно отрешается от собственного своевольного Я и соединяется с Богом, всецело наполняющим его Собой.
Издания:
«Der Franckforter»: («Theologia Deutsch»). Kritische Textausgabe / Hrsg. W. von Hinten. Münch.; Z., 1982.