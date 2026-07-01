НЕМЕЦКАЯ ТЕОЛОГИЯ

НЕМЕЦКАЯ ТЕОЛОГИЯ - анонимный доминиканский трактат конца XIV - начала XV веков, написанный под сильным влиянием идей Экхарта и И. Таулера и, по всей видимости, задуманный как обобщение всей немецкой аскетико-мистической традиции.

В ка­че­ст­ве его воз­мож­но­го ав­то­ра (ве­ро­ят­но, при­над­ле­жав­ше­го к обществу «Дру­зей Божь­их») на­зы­ва­ет­ся гей­дель­берг­ский профессор тео­ло­гии Ио­анн Франк­фурт­ский, или «Франк­фур­тец» (Johannes de Franc­for­di­a, Der Frankfurter). На­зва­ние со­чи­не­нию да­но М. Лю­те­ром , впер­вые из­дав­шим его (1516 год, пол­но­стью в 1518 году) со сво­им пре­ди­сло­ви­ем, в ко­то­ром он про­ти­во­пос­та­вил его латинской схо­ла­сти­ке.

В про­ти­во­по­лож­ность ере­тической мис­ти­ке «Брать­ев сво­бод­но­го ду­ха», в «Немецкой теологии» под­чёр­ки­ва­ет­ся центральная роль Хри­ста в до­сти­же­нии ко­неч­ной це­ли ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния - «обoжения». Про­ни­ка­ясь мыс­лью о се­бе как о ни­что и воз­рас­тая в этом сми­ре­нии, че­ло­век по­сте­пен­но от­ре­ша­ет­ся от собственного свое­воль­но­го Я и со­еди­ня­ет­ся с Бо­гом, все­це­ло на­пол­няю­щим его Со­бой.

Издания:

«Der Franckforter»: («Theologia Deutsch»). Kritische Textausgabe / Hrsg. W. von Hinten. Münch.; Z., 1982.

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