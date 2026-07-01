НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА В БЕРЛИНЕ

НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА В БЕРЛИНЕ - оперный театр.

От­крыт в 1912 году в городе Шар­лот­тен­бург (ны­не район Бер­ли­на). В 1912-1925, 1933-1943 годах Немецкий опер­ный дом (Deutsches Opernhaus), в 1925-1933 годах Городская опе­ра (Städtische Oper); с 1961 года современное название. Ста­рое зда­ние со­ору­же­но в 1912 году (архитектор Г. Зе­линг), пе­ре­строе­но в 1935 году (архитектор П. Ба­ум­гар­тен), в 1943 году раз­ру­ше­но в ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ров­ки; современное зда­ние (архитектор Ф. Бор­не­ман) по­строе­но в 1961 году. До 1990 года рас­по­ла­га­лась на тер­ри­то­рии Западного Бер­ли­на.

Пер­вый спек­такль - опе­ра «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на (1912 год). Зна­чительную по­пу­ляр­ность при­об­ре­ла в 1925-1929 годах, ко­гда спек­так­ля­ми ди­ри­жи­ро­вал Б. Валь­тер, га­ст­ро­ли­ро­ва­ли труп­па те­ат­ра «Ла Ска­ла» под управлением А. Тос­ка­ни­ни и Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва. В 1930-1940-е годы здесь ди­ри­жирова­ли В. Фурт­венг­лер, Л. Блех, Ф. Штид­ри, Ф. Буш, Л. Люд­виг. В 1961 году те­атр от­крыт в современном зда­нии по­ста­нов­кой опе­ры «Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та (ди­ри­жёр Ф. Фри­чай, в за­глав­ной пар­тии Д. Фи­шер-Дис­кау).

Сре­ди пре­мьер раз­ных лет: опе­ры «По­ру­ка» К. Вай­ля (1932 год), «Мо­ло­дой лорд» Х. В. Хен­це (1965 год), «Улисс» Л. Дал­ла­пик­ко­лы (1968 год), «Из Гер­ма­нии» М. Ка­ге­ля (1981 год), «Эдип» В. Ри­ма (1987 год), ба­лет «Чу­че­ло» А. Рай­ма­на (1970 год). По­сле 1961 года спек­так­ля­ми ди­ри­жи­ро­ва­ли К. Бём, О. Йо­хум, Л. Маа­зель, Г. Альб­рехт, Р. Фрю­бек де Бур­гос, Дж. Си­но­по­ли, К. Ти­ле­ман и др. Музыкальный руководитель с 2009 года Д. Ран­никлс (Ве­ли­ко­бри­та­ния).

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