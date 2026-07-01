НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА В БЕРЛИНЕ
НЕМЕЦКАЯ ОПЕРА В БЕРЛИНЕ - оперный театр.
Открыт в 1912 году в городе Шарлоттенбург (ныне район Берлина). В 1912-1925, 1933-1943 годах Немецкий оперный дом (Deutsches Opernhaus), в 1925-1933 годах Городская опера (Städtische Oper); с 1961 года современное название. Старое здание сооружено в 1912 году (архитектор Г. Зелинг), перестроено в 1935 году (архитектор П. Баумгартен), в 1943 году разрушено в результате бомбардировки; современное здание (архитектор Ф. Борнеман) построено в 1961 году. До 1990 года располагалась на территории Западного Берлина.
Первый спектакль - опера «Фиделио» Л. ван Бетховена (1912 год). Значительную популярность приобрела в 1925-1929 годах, когда спектаклями дирижировал Б. Вальтер, гастролировали труппа театра «Ла Скала» под управлением А. Тосканини и Русский балет Дягилева. В 1930-1940-е годы здесь дирижировали В. Фуртвенглер, Л. Блех, Ф. Штидри, Ф. Буш, Л. Людвиг. В 1961 году театр открыт в современном здании постановкой оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта (дирижёр Ф. Фричай, в заглавной партии Д. Фишер-Дискау).
Среди премьер разных лет: оперы «Порука» К. Вайля (1932 год), «Молодой лорд» Х. В. Хенце (1965 год), «Улисс» Л. Даллапикколы (1968 год), «Из Германии» М. Кагеля (1981 год), «Эдип» В. Рима (1987 год), балет «Чучело» А. Раймана (1970 год). После 1961 года спектаклями дирижировали К. Бём, О. Йохум, Л. Маазель, Г. Альбрехт, Р. Фрюбек де Бургос, Дж. Синополи, К. Тилеман и др. Музыкальный руководитель с 2009 года Д. Ранниклс (Великобритания).