НЕМЕЦКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
НЕМЕЦКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Германии в 1918-1933 годах.
Основана по инициативе Г. Штреземана 15.12.1918 года в качестве преемницы действовавшей в кайзеровской Германии Национал-либеральной партии. Первоначально выступала за установление в стране «просвещённой конституционной монархии», отказалась признать Веймарскую конституцию 1919 года и фактически поддержала Капповский путч 1920 года, однако в дальнейшем перешла на республиканские позиции. ННП отстаивала принципы классического экономического либерализма и выступала против вмешательства государства в хозяйственную жизнь, требовала сокращения налогов, в сфере социальной политики пропагандировала принцип индивидуальной «самопомощи».
Отвергая Версальский мирный договор 1919 года, ННП выступала за пересмотр его статей мирным путём, на основе достижения договорённостей с ведущими державами, за развитие международного сотрудничества, в т. ч. за нормализацию отношений Германии с СССР, за участие Германии в работе Лиги Наций. Как и Немецкая демократическая партия, ННП получала поддержку образованных городских слоёв, мелких и средних самостоятельных предпринимателей. Членами и избирателями партии являлись преимущественно протестанты. Финансовую поддержку ННП оказывали угольные, сталелитейные концерны и банки Рурской области, интересы которых в партии представляли Г. Стиннес и А. Фёглер.
Наивысшего успеха ННП добилась на выборах в рейхстаг 1920 года (за неё проголосовали около 13,8% избирателей). В дальнейшем после серии расколов (в 1924 году ННП покинула часть представителей правого крыла, объединившихся в Национал-либеральную имперскую партию; в 1932 году из неё вышли либерально настроенные политики, недовольные вступлением ННП в предвыборную коалицию с Немецкой национальной народной партией) партия утратила поддержку избирателей. На выборах в рейхстаг в марте 1933 года она получила лишь 1,1% голосов.
Представители ННП в 1920-1931 годах постоянно (за исключением периода с мая 1921 года по ноябрь 1922 года) входили в состав правительственных кабинетов Германии, Штреземан дважды занимал пост рейхсканцлера и в 1923-1929 годах бессменно возглавлял внешнеполитическое ведомство Германии. После установления в стране гитлеровской диктатуры правление ННП 27.06.1933 года приняло решение о самороспуске партии (оглашено 04.07.1933 года). По окончании Второй мировой войны представители ННП участвовали в создании в Западной Германии Свободной демократической партии и Христианско-демократического союза.