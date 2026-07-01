НЕМЕЦКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

НЕМЕЦКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Германии в 1918-1933 годах.

Основана по инициативе Г. Штреземана 15.12.1918 года в качестве преемницы действовавшей в кайзеровской Германии Национал-либеральной партии. Пер­во­на­чаль­но вы­сту­па­ла за ус­та­нов­ле­ние в стра­не «про­све­щён­ной кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии», от­ка­за­лась при­знать Вей­мар­скую кон­сти­ту­цию 1919 года и фак­ти­че­ски под­дер­жа­ла Кап­пов­ский путч 1920 года , од­на­ко в даль­ней­шем пе­ре­шла на рес­пуб­ли­кан­ские по­зи­ции. ННП от­стаи­ва­ла прин­ци­пы клас­сического эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма и вы­сту­па­ла про­тив вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в хо­зяйственную жизнь, тре­бо­ва­ла со­кра­ще­ния на­ло­гов, в сфе­ре со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки про­па­ган­ди­ро­ва­ла прин­цип ин­ди­ви­ду­аль­ной «са­мо­по­мо­щи».

От­вер­гая Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года , ННП вы­сту­па­ла за пе­ре­смотр его ста­тей мир­ным пу­тём, на ос­но­ве дос­ти­же­ния до­го­во­рён­но­стей с ве­ду­щи­ми дер­жа­ва­ми, за раз­ви­тие ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва, в т. ч. за нор­ма­ли­за­цию от­но­ше­ний Гер­ма­нии с СССР, за уча­стие Гер­ма­нии в ра­бо­те Ли­ги На­ций . Как и Не­мец­кая де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия, ННП по­лу­ча­ла под­держ­ку об­ра­зо­ван­ных городских сло­ёв, мел­ких и средних са­мо­сто­ятельных пред­при­ни­ма­те­лей. Чле­на­ми и из­би­ра­те­ля­ми пар­тии яв­ля­лись пре­имущественно про­тес­тан­ты. Фи­нан­со­вую под­держ­ку ННП ока­зы­ва­ли уголь­ные, ста­ле­ли­тей­ные кон­цер­ны и бан­ки Рур­ской области, ин­те­ре­сы ко­то­рых в пар­тии пред­став­ля­ли Г. Стин­нес и А. Фёг­лер.

Наи­выс­ше­го ус­пе­ха ННП до­би­лась на вы­бо­рах в рейхс­таг 1920 года (за неё про­го­ло­со­ва­ли около 13,8% из­би­ра­те­лей). В даль­ней­шем по­сле се­рии рас­ко­лов (в 1924 году ННП по­ки­ну­ла часть пред­ста­ви­те­лей пра­во­го кры­ла, объ­е­ди­нив­ших­ся в На­цио­нал-ли­бе­раль­ную им­пер­скую пар­тию; в 1932 году из неё вы­шли ли­бе­раль­но на­стро­ен­ные по­ли­ти­ки, не­до­воль­ные всту­п­ле­ни­ем ННП в пред­вы­бор­ную коа­ли­цию с Не­мец­кой на­цио­наль­ной на­род­ной пар­ти­ей) пар­тия ут­ра­ти­ла под­держ­ку из­би­ра­те­лей. На вы­бо­рах в рейхс­таг в мар­те 1933 года она по­лу­чи­ла лишь 1,1% го­ло­сов.

Пред­ста­ви­те­ли ННП в 1920-1931 годах по­сто­ян­но (за ис­клю­че­ни­ем пе­рио­да с мая 1921 года по но­ябрь 1922 года) вхо­ди­ли в со­став пра­ви­тельственных ка­би­не­тов Гер­ма­нии, Штре­зе­ман два­ж­ды за­ни­мал пост рейхс­канц­ле­ра и в 1923-1929 годах бес­смен­но воз­глав­лял внеш­не­по­ли­тическое ве­дом­ст­во Гер­ма­нии. По­сле ус­та­нов­ле­ния в стра­не гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры прав­ле­ние ННП 27.06.1933 года при­ня­ло ре­ше­ние о са­мо­рос­пус­ке пар­тии (ог­ла­ше­но 04.07.1933 года). По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны пред­ста­ви­те­ли ННП уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии в Западной Гер­ма­нии Сво­бод­ной де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии и Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ско­го сою­за.

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