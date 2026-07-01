НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Германии в 1918-1933 годах.

Основана 24.11.1918 года как преемница действовавших в кайзеровской Германии Немецкой консервативной партии, Имперской свободной консервативной партии, Партии Отечества. Во­бра­ла в се­бя так­же различного ро­да на­цио­нали­стические, ан­ти­се­мит­ские груп­пи­ров­ки и пред­ста­ви­те­лей край­не пра­во­го кры­ла На­цио­нал-ли­бе­раль­ной пар­тии. Сре­ди ос­но­ва­те­лей НННП - бывший прусский министр фи­нан­сов О. Хергт, гросс-адмирал А. фон Тир­пиц, про­мыш­лен­ни­ки А. Гу­ген­берг , К. Гельф­фе­рих и др.

НННП за­ни­ма­ла на­цио­на­ли­стические, кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции, вы­сту­па­ла за рес­тав­ра­цию мо­нар­хии, вы­дви­га­ла ло­зунг кон­со­ли­да­ции немецкой на­ции пе­ред ли­цом «всё яв­ст­вен­нее про­яв­ляю­ще­го­ся еврей­ско­го за­си­лья в пра­ви­тель­ст­ве и об­ще­ст­вен­ной жиз­ни». В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки пар­тии тре­бо­ва­ла ан­ну­ли­ро­вать Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года и вер­нуть Гер­ма­нии ко­ло­нии. НННП поль­зо­ва­лась под­держ­кой круп­но­го промышленного и бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла, свя­зан­но­го с тя­жё­лой промышленностью, прусского юн­кер­ст­ва, офи­цер­ст­ва, кре­сть­ян, чи­нов­ни­ков, а так­же кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ных ра­бо­чих и слу­жа­щих. Наи­бо­лее проч­ны­ми по­зи­ция­ми она рас­по­ла­га­ла в северных и восточных аг­рар­ных рай­онах (Мек­лен­бург, Бран­ден­бург, По­ме­ра­ния, Восточная Прус­сия и др.) и вплоть до 1928 года яв­ля­лась вто­рой по сте­пе­ни влия­ния (по­сле со­ци­ал-де­мо­кра­тов) германской пар­ти­ей.

На вы­борах в рейхс­таг в 1920-1928 годах ей от­да­ва­ли го­ло­са от 14,3% до 20,5% из­би­ра­те­лей [в по­сле­дую­щем в ус­ло­ви­ях уси­лив­шей­ся кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) элек­то­рат НННП со­кра­тил­ся до 5,9-8,3%]. В первой половине 1920-х годов НННП под­вер­га­ла яро­ст­ной кри­ти­ке вей­мар­ские пра­ви­тельственные ка­би­не­ты, ак­тив­но под­дер­жа­ла Кап­пов­ский путч 1920 года (В. Капп - один из ос­но­ва­те­лей и ру­ко­во­ди­те­лей НННП). В условиях ухуд­ше­ния эко­но­мической конъ­юнк­ту­ры, обо­ст­ре­ния внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки и уси­лив­ше­го­ся в др. бур­жу­аз­ных пар­ти­ях Гер­ма­нии кре­на впра­во НННП в 1927-1928, 1930-1931 и 1932-1933 годах при­ни­мала уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии пра­ви­тель­ст­ва. С из­бра­ни­ем Гу­ген­бер­га в 1928 году председателем НННП пар­тия тес­но со­труд­ни­ча­ла с НСДАП и в 1931 году вы­сту­пи­ла с ини­циа­ти­вой объ­е­ди­не­ния «национальной оп­по­зи­ции» (НННП, НСДАП, «Сталь­ной шлем», Со­юз сол­дат-фрон­то­ви­ков и др.); это объ­е­ди­не­ние по­лу­чи­ло название Гарц­бург­ско­го фрон­та.

С на­зна­че­ни­ем 30.01.1933 года А. Гит­ле­ра рейхс­канц­ле­ром пред­ста­ви­те­ли НННП во­шли в его пра­ви­тель­ст­во. 27.06.1933 года НННП зая­ви­ла о са­мо­рос­пус­ке, её де­пу­та­ты в рейхс­та­ге пе­ре­шли во фрак­цию НСДАП. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны (вплоть до начала 1960-х годов) в Западной Гер­ма­нии пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки воз­ро­дить НННП под др. на­зва­ния­ми (Немецкая кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, Пар­тия вос­ста­нов­ле­ния, Немецкая им­пер­ская пар­тия и др.), од­на­ко все они за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. Соз­да­вав­шие­ся пар­тии не по­лу­ча­ли сколь­ко-нибудь за­мет­ной под­держ­ки, и их чле­ны в ито­ге по­пол­ня­ли ря­ды нео­на­ци­ст­ских ор­га­ни­за­ций ли­бо осе­да­ли на край­не правом флан­ге Сво­бод­ной де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии и Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ско­го сою­за.

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