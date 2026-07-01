НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
НЕМЕЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Германии в 1918-1933 годах.
Основана 24.11.1918 года как преемница действовавших в кайзеровской Германии Немецкой консервативной партии, Имперской свободной консервативной партии, Партии Отечества. Вобрала в себя также различного рода националистические, антисемитские группировки и представителей крайне правого крыла Национал-либеральной партии. Среди основателей НННП - бывший прусский министр финансов О. Хергт, гросс-адмирал А. фон Тирпиц, промышленники А. Гугенберг, К. Гельфферих и др.
НННП занимала националистические, консервативные позиции, выступала за реставрацию монархии, выдвигала лозунг консолидации немецкой нации перед лицом «всё явственнее проявляющегося еврейского засилья в правительстве и общественной жизни». В вопросах внешней политики партии требовала аннулировать Версальский мирный договор 1919 года и вернуть Германии колонии. НННП пользовалась поддержкой крупного промышленного и банковского капитала, связанного с тяжёлой промышленностью, прусского юнкерства, офицерства, крестьян, чиновников, а также консервативно настроенных рабочих и служащих. Наиболее прочными позициями она располагала в северных и восточных аграрных районах (Мекленбург, Бранденбург, Померания, Восточная Пруссия и др.) и вплоть до 1928 года являлась второй по степени влияния (после социал-демократов) германской партией.
На выборах в рейхстаг в 1920-1928 годах ей отдавали голоса от 14,3% до 20,5% избирателей [в последующем в условиях усилившейся конкуренции со стороны Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) электорат НННП сократился до 5,9-8,3%]. В первой половине 1920-х годов НННП подвергала яростной критике веймарские правительственные кабинеты, активно поддержала Капповский путч 1920 года (В. Капп - один из основателей и руководителей НННП). В условиях ухудшения экономической конъюнктуры, обострения внутриполитической обстановки и усилившегося в др. буржуазных партиях Германии крена вправо НННП в 1927-1928, 1930-1931 и 1932-1933 годах принимала участие в формировании правительства. С избранием Гугенберга в 1928 году председателем НННП партия тесно сотрудничала с НСДАП и в 1931 году выступила с инициативой объединения «национальной оппозиции» (НННП, НСДАП, «Стальной шлем», Союз солдат-фронтовиков и др.); это объединение получило название Гарцбургского фронта.
С назначением 30.01.1933 года А. Гитлера рейхсканцлером представители НННП вошли в его правительство. 27.06.1933 года НННП заявила о самороспуске, её депутаты в рейхстаге перешли во фракцию НСДАП. После Второй мировой войны (вплоть до начала 1960-х годов) в Западной Германии предпринимались попытки возродить НННП под др. названиями (Немецкая консервативная партия, Партия восстановления, Немецкая имперская партия и др.), однако все они закончились безрезультатно. Создававшиеся партии не получали сколько-нибудь заметной поддержки, и их члены в итоге пополняли ряды неонацистских организаций либо оседали на крайне правом фланге Свободной демократической партии и Христианско-демократического союза.