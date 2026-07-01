НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - направление в политической экономии, развившееся во второй половине XIX века в Германии.

Пред­ше­ст­вен­ни­ком Немецкой исторической школы был Фрид­рих Лист, опи­рав­ший­ся на ис­то­рические ар­гу­мен­ты в обос­но­ва­нии про­тек­ци­о­ни­ст­ской тор­го­во-промышленной по­ли­ти­ки и кри­ти­ко­вав­ший клас­си­че­скую по­ли­тическую эко­но­мию за кос­мо­по­ли­тизм , при­мат эгои­стичных ин­те­ре­сов и ме­но­вых цен­но­стей. В 1840-1860-е годы в раз­ных уни­вер­си­тет­ских го­ро­дах раз­дроб­лен­ной Гер­ма­нии не­об­хо­ди­мость ис­то­рического ме­то­да в по­литэко­но­мии про­воз­гла­ша­ли В. Ро­шер, Б. Гиль­деб­ранд и К. Книс. Эти эко­но­ми­сты не бы­ли свя­за­ны ме­ж­ду со­бой и по-раз­но­му по­ни­ма­ли ис­то­рический ме­тод, но бы­ли от­не­се­ны к пред­ста­ви­те­лям «ста­рой» Немецкой исторической школы по­сле то­го, как в объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии воз­ник­ла «но­вая», или «мо­ло­дая», Немецкая историческая школа с при­знан­ным ли­де­ром в ли­це Г. фон Шмол­ле­ра и ор­га­низационными цен­тра­ми в ви­де съез­дов про­фес­со­ров- эко­но­ми­стов (с 1872 года) и «Сою­за со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки» (с 1873 года).

Из «ста­рой» Немецкой исторической школы к «но­вой» был наи­бо­лее бли­зок Книс - уче­ни­ем о трой­ст­вен­но­сти мо­ти­вов хо­зяйственной дея­тель­но­сти (эгои­сти­че­ские, об­ще­ст­вен­но-при­ну­ди­тель­ные, бла­го­тво­ри­тель­ные), - спо­соб­ст­во­вав­ший оформ­ле­нию Немецкой исторической школы не толь­ко как ис­то­ри­че­ско­го, но и этического на­прав­ле­ния в по­лит­эко­но­мии. Ро­шер про­сле­жи­вал ис­то­рические из­ме­не­ния эко­но­мических ка­те­го­рий (це­на, рен­та, зар­пла­та, про­из­во­ди­тель­ность тру­да, рос­кошь и т. д.), Гиль­деб­ранд пред­ло­жил эво­люционную схе­му эко­но­мических ста­дий ци­ви­ли­за­ции от на­ту­раль­но­го хо­зяй­ст­ва к де­неж­но­му и да­лее к кре­дит­но­му хо­зяй­ст­ву. Ак­цен­ти­руя ис­то­рическую от­но­си­тель­ность эко­но­мических ин­сти­ту­тов, док­трин и мер эко­но­мической по­ли­ти­ки, Книс, а за­тем и Шмол­лер кри­ти­ко­ва­ли клас­сическую по­лит­эко­но­мию за аб­ст­ракт­ность и пер­пе­туа­лизм (от латинского perpetuus - веч­ный) в фор­му­ли­ров­ке вне­вре­мен­ны́х «ес­те­ст­вен­ных» эко­но­мических за­ко­нов, иг­но­ри­ро­ва­ние ис­то­ри­ко-гео­гра­фического и на­цио­наль­но-пси­хо­ло­гического свое­об­ра­зия, уко­ре­нён­ных в пра­ве и куль­ту­ре черт на­род­но­го это­са различных стран.

Шмол­лер от­ри­цал так­же «эко­но­мический де­тер­ми­низм» марк­сиз­ма и дру­гие вер­сии де­тер­ми­низ­ма в опи­са­нии ис­то­рического про­цес­са. На­стаи­вая на нор­ма­тив­ном ха­рак­те­ре по­лит­эко­но­мии и не­от­де­ли­мо­сти её от др. об­щественных на­ук, Шмол­лер счи­тал, что скру­пу­лёз­ная фак­то­гра­фия эко­но­мической жиз­ни с при­вле­че­ни­ем мас­си­ва ста­ти­стических дан­ных и ис­сле­до­ва­ние этических пред­поч­те­ний хо­зяйственной дея­тель­но­сти долж­ны по­слу­жить обос­но­ва­нию со­ци­аль­ных ре­форм, про­во­ди­мых свер­ху силь­ным го­су­дар­ст­вом . От сво­их уче­ни­ков Шмол­лер тре­бо­вал ис­то­ри­ко-хо­зяйственных мо­но­гра­фий, ос­ве­щав­ших ха­рак­тер­ные чер­ты эко­но­мического бы­та различных стран, от Древ­ней Гре­ции и Ви­зан­тии до Анг­лии и Гер­ма­нии пе­рио­да ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, а так­же ис­то­рическую из­мен­чи­вость со­сло­вий, клас­сов, форм тор­гов­ли и промышленности. От­вер­гая пред­по­сыл­ку о кон­стан­те «ес­те­ст­вен­но­го по­ряд­ка» в народном хо­зяй­ст­ве,

Шмол­лер вы­сту­пил за пе­ре­оцен­ку мер­кан­ти­лиз­ма как по­ли­тики, со­от­вет­ст­во­вав­шей хо­зяйственным по­треб­но­стям фор­ми­ро­вав­ших­ся национальных го­су­дарств, и обос­но­вы­вал ак­тив­ное государственное вме­ша­тель­ст­во в но­вых ис­то­рических ус­ло­ви­ях обо­стре­ния «ра­бо­че­го во­про­са» и ме­ж­ду­народной кон­ку­рент­ной борь­бы за рын­ки. За взгля­ды на го­су­дар­ст­во как на ин­ст­ру­мент со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ной на смяг­че­ние эко­но­мического не­ра­венст­ва, Шмол­лер и его по­сле­до­ва­те­ли (Л. Брен­та­но, А. Гельд, Г. Ф. Кнапп и др.) бы­ли про­зва­ны ка­те­дер-со­циа­ли­ста­ми («ка­фед­раль­ны­ми»). Ка­те­дер-со­циа­ли­сты по­зи­цио­ни­ро­ва­ли се­бя как сто­рон­ни­ки ре­фор­ми­ст­ской сред­ней ли­нии ме­ж­ду эко­но­мическим ли­бе­ра­лиз­мом ман­че­стер­ской шко­лы и ре­во­люционным ра­ди­ка­лиз­мом со­ци­ал-де­мо­кра­тии.

В 1880-е годы Г.фон Шмол­лер всту­пил в ост­рый «спор о ме­то­дах» с К. Мен­ге­ром , ос­но­ва­те­лем ав­ст­рий­ской шко­лы, про­тив­ни­ком при­ори­те­та на­род­но-хо­зяй­ст­вен­но­го це­ло­го над ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми ин­те­ре­са­ми и сто­рон­ни­ком аб­ст­ра­ги­ро­ва­ния эко­но­мического ана­ли­за от др. об­щественных на­ук и от иных мо­ти­вов че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния, кро­ме пре­сле­до­ва­ния лич­ной вы­го­ды. За­де­тый на­пад­ка­ми Мен­ге­ра на ан­ти­тео­ре­тические и ре­фор­ма­тор­ские ус­та­нов­ки Немецкой исторической школы, Шмол­лер до­бил­ся не­до­пу­ще­ния сто­рон­ни­ков ав­ст­рий­ской шко­лы на ка­фед­ры в германских уни­вер­си­те­тах, вслед­ст­вие че­го Гер­ма­ния не бы­ла за­тро­ну­та «мар­жи­наль­ной ре­во­лю­ци­ей».

В 1890-е годы внут­ри Немецкой исторической школы поя­ви­лись тен­ден­ции к пре­одо­ле­нию ог­ра­ни­чен­но­сти су­гу­бо фак­то­гра­фического под­хо­да; К. Бю­хер обос­но­вал но­вую эво­люционную схе­му ста­дий раз­ви­тия хо­зяй­ст­ва и сту­пе­ней раз­ви­тия ка­пи­та­ла. В начале XX века но­вое по­ко­ле­ние Немецкой исторической школы вы­дви­ну­ло та­ких тео­ре­ти­ков, как М. Ве­бер, В. Зом­барт и А. Шпит­гоф; их ино­гда от­но­сят к «но­вей­шей», или «юной», Немецкой исторической школе (youngest historical school, по оп­ре­де­ле­нию Й. Шум­пе­те­ра). Ве­бер и Зом­барт пред­ло­жи­ли раз­вёр­ну­тые кон­цеп­ции ге­не­зи­са ка­пи­та­ли­стического это­са («ду­ха ка­пи­та­лиз­ма») в Западной Ев­ро­пе; Зом­барт и Шпит­гоф за­ни­ма­лись ис­сле­до­ва­ни­ем цик­лических ко­ле­ба­ний, со­дей­ст­во­вав раз­ра­бот­ке тео­рии ка­пи­та­ли­стической конъ­юнк­ту­ры. От­ли­чав­шая Зом­бар­та склон­ность к аф­фек­та­ции и ре­зо­нёр­ст­ву позд­нее при­ве­ла его к апо­ло­гии вла­сти на­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии, что от­ри­ца­тель­но ска­за­лось на ре­пу­та­ции шко­лы.

Немецкая историческая школа сыгра­ла важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии эко­но­мической ис­то­рии как отдельной на­учной дис­ци­п­ли­ны и поль­зо­ва­лась до­воль­но зна­чи­тель­ным влия­ни­ем и за пре­де­ла­ми Гер­ма­нии, осо­бен­но в Рос­сии. Пер­вым рос­сий­ским про­па­ган­ди­стом идей Немецкой исторической школы был И. К. Бабст , его уче­ник А. К. Кор­сак пер­вым осу­ще­ст­вил сис­те­ма­тическое срав­не­ние промышленной эво­лю­ции в Западной Ев­ро­пе и Рос­сии. Хо­тя ни­кто из российских эко­но­ми­стов не раз­де­лял край­но­стей Немецкой исторической школы в от­ри­ца­нии де­дук­тив­ной по­лит­эко­но­мии, мно­гие из них бы­ли со­глас­ны с этическими ак­цен­та­ми Немецкой исторической школы, её при­зы­ва­ми к меж­дис­ци­п­ли­нар­но­сти и опо­ре на ста­ти­сти­ку. Немецкая историческая школа оказала воздействие на формирование в 1880-1890-е годы российской школы финансового права (В. А. Лебедев, И. И. Янжул, И. Х. Озеров). И. И. Ива­ню­ков и А. И. Чу­пров со­че­та­ли ка­те­дер-со­циа­лизм с эко­но­мическим на­род­ни­че­ст­вом; ис­пы­та­ли влия­ние Немецкой исторической школы и сто­рон­ни­ки «ле­галь­но­го мар­ксиз­ма». Пря­мым российским по­сле­до­ва­те­лем Немецкой исторической школы был И. М. Ку­ли­шер.

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