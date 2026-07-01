НЕМЕЦКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

НЕМЕЦКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Германии в 1918-1933 годах.

Основана в Берлине 20.11.1918 года в качестве преемницы действовавших в кайзеровской Германии Прогрессивной народной партии и «левого» крыла Национал-либеральной партии.Сре­ди ос­но­ва­те­лей НДП пи­са­те­ли Т. Вольф и Т. Манн, со­цио­ло­ги М. Ве­бер и его брат А. Ве­бер, фи­зик А. Эйн­штейн, фи­ло­соф Э. Кас­си­рер, юрист Г. Пройс («отец» Вей­мар­ской кон­сти­ту­ции 1919 года), вид­ный идео­лог германского ли­бе­ра­лиз­ма Ф. Нау­ман, про­мыш­лен­ни­ки и бан­ки­ры В. Ра­те­нау и Г. Г. Я. Шахт, бу­ду­щий пер­вый пре­зидент ФРГ Т. Хейс и др.

НДП за­ни­ма­ла ле­во­ли­бе­раль­ные («со­ци­ал-ли­бе­раль­ные») по­зи­ции, вы­сту­па­ла за фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во Гер­ма­нии и ук­ре­п­ле­ние пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии. Бу­ду­чи сто­рон­ни­цей ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, НДП, од­на­ко, не от­ри­ца­ла не­об­хо­ди­мость вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в хо­зяйственную жизнь, вы­ска­зы­ва­лась за про­ве­де­ние ре­форм в со­ци­аль­ной сфе­ре. В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки пар­тия от­вер­га­ла ан­нек­сио­нист­ские про­грам­мы кай­зе­ров­ской эпо­хи, вы­сту­па­ла в под­держ­ку Ли­ги На­ций , ко­то­рую счи­та­ла ин­ст­ру­мен­том мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми, за раз­ви­тие ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва, в т. ч. Гер­ма­нии с СССР. В то же вре­мя, по­доб­но ос­таль­ным по­ли­тическим пар­ти­ям Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки, она ква­ли­фи­ци­ро­ва­ла Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1919 года как не­спра­вед­ли­вый и гра­би­тель­ский и тре­бо­ва­ла его пере­смот­ра.

НДП по­лу­ча­ла под­держ­ку об­ра­зо­ван­ных городских сло­ёв (творческой и на­учно-тех­нической ин­тел­ли­ген­ции, про­фес­сор­ско-пре­по­да­ва­тель­ско­го со­ста­ва ву­зов, слу­жа­щих, чи­нов­ни­ков), мел­ких и средних са­мо­сто­ятельных пред­при­ни­ма­те­лей, час­ти круп­но­го промышленного (в основном хи­мические и элек­тро­тех­нические от­рас­ли в Бер­ли­не и Гам­бур­ге) и бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла. Сре­ди чле­нов и из­би­ра­те­лей пар­тии пре­об­ла­да­ли про­тес­тан­ты. Наи­выс­ше­го ус­пе­ха НДП до­би­лась в 1919году на вы­бо­рах в Вей­мар­ское национальное со­б­ра­ние (18,5% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). В по­сле­дую­щие го­ды влия­ние НДП, под­вер­гав­шей­ся на­пад­кам как сле­ва («пар­тия круп­но­го ка­пи­та­ла»), так и спра­ва («еврейская пар­тия»), не­ук­лон­но сни­жа­лось.

К началу 1930-х годов за неё го­ло­со­ва­ло не бо­лее 1% из­би­ра­те­лей. Тем не ме­нее в 1920-1932 годах её пред­ста­ви­те­ли вхо­ди­ли во все пра­ви­тельственные ка­би­не­ты. В 1930 году НДП объ­е­ди­ни­лась с на­цио­на­ли­стической организаци­ей Немецкое национальное им­пер­ское объ­е­ди­не­ние и бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Немецкую государственную пар­тию. Не­со­глас­ные с дей­ст­вия­ми партийного ру­ко­во­дства пред­ста­ви­те­ли ле­во­го кры­ла НДП в том же го­ду по­ки­ну­ли её и об­ра­зо­ва­ли Ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тическую пар­тию, од­на­ко за­вое­вать сколь­ко-ни­будь проч­ных по­ли­тических по­зи­ций им не уда­лось. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры НДП под дав­ле­ни­ем на­ци­ст­ских вла­стей 28.06.1933 года за­яви­ла о са­мо­рос­пус­ке, мно­гие её дея­те­ли по­ки­ну­ли стра­ну. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны пред­ста­ви­те­ли НДП сыг­ра­ли важ­ную роль в соз­да­нии в Западной Гер­ма­нии Сво­бод­ной де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, а в Восточной Гер­ма­нии - Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тической пар­тии Гер­ма­нии.

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