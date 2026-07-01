НЕМЕЦКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
НЕМЕЦКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - политическая партия в Германии в 1918-1933 годах.
Основана в Берлине 20.11.1918 года в качестве преемницы действовавших в кайзеровской Германии Прогрессивной народной партии и «левого» крыла Национал-либеральной партии.Среди основателей НДП писатели Т. Вольф и Т. Манн, социологи М. Вебер и его брат А. Вебер, физик А. Эйнштейн, философ Э. Кассирер, юрист Г. Пройс («отец» Веймарской конституции 1919 года), видный идеолог германского либерализма Ф. Науман, промышленники и банкиры В. Ратенау и Г. Г. Я. Шахт, будущий первый президент ФРГ Т. Хейс и др.
НДП занимала леволиберальные («социал-либеральные») позиции, выступала за федеративное устройство Германии и укрепление парламентской демократии. Будучи сторонницей рыночной экономики, НДП, однако, не отрицала необходимость вмешательства государства в хозяйственную жизнь, высказывалась за проведение реформ в социальной сфере. В вопросах внешней политики партия отвергала аннексионистские программы кайзеровской эпохи, выступала в поддержку Лиги Наций, которую считала инструментом мирного урегулирования противоречий между государствами, за развитие международного сотрудничества, в т. ч. Германии с СССР. В то же время, подобно остальным политическим партиям Веймарской республики, она квалифицировала Версальский мирный договор 1919 года как несправедливый и грабительский и требовала его пересмотра.
НДП получала поддержку образованных городских слоёв (творческой и научно-технической интеллигенции, профессорско-преподавательского состава вузов, служащих, чиновников), мелких и средних самостоятельных предпринимателей, части крупного промышленного (в основном химические и электротехнические отрасли в Берлине и Гамбурге) и банковского капитала. Среди членов и избирателей партии преобладали протестанты. Наивысшего успеха НДП добилась в 1919году на выборах в Веймарское национальное собрание (18,5% голосов избирателей). В последующие годы влияние НДП, подвергавшейся нападкам как слева («партия крупного капитала»), так и справа («еврейская партия»), неуклонно снижалось.
К началу 1930-х годов за неё голосовало не более 1% избирателей. Тем не менее в 1920-1932 годах её представители входили во все правительственные кабинеты. В 1930 году НДП объединилась с националистической организацией Немецкое национальное имперское объединение и была переименована в Немецкую государственную партию. Несогласные с действиями партийного руководства представители левого крыла НДП в том же году покинули её и образовали Радикально-демократическую партию, однако завоевать сколько-нибудь прочных политических позиций им не удалось. После установления в Германии гитлеровской диктатуры НДП под давлением нацистских властей 28.06.1933 года заявила о самороспуске, многие её деятели покинули страну. По окончании Второй мировой войны представители НДП сыграли важную роль в создании в Западной Германии Свободной демократической партии, а в Восточной Германии - Либерально-демократической партии Германии.