НЕМЦЕВИЧ ЮЛИАН УРСЫН
НЕМЦЕВИЧ ЮЛИАН УРСЫН - польский писатель, политический деятель.
Дворянин. Окончил Кадетский корпус в Варшаве (1777 год). Активный деятель патриотической партии, депутат Четырёхлетнего сейма (1788-1792 годы); участвовал в Польском восстании 1794 года, адъютант Т. Костюшко. Ранен в битве под Мацеёвицами (10.10.1794 года), заключён в Петропавловскую крепость; освобождён императором Павлом I в 1796 году; эмигрировал в США. Вернулся на родину в 1807 году. Участник Польского восстания 1830-1831 годов; в 1833 году эмигрировал во Францию.
Печатался с 1787 года: историческая трагедия «Владислав под Варной» («Władysław pod Warnᶐ»). Большой успех имела комедия на политическую тему «Возвращение депутата» («Powr ́ot posł a», 1791 год), а также историческая драма «Казимир Великий» («Kazimierz Wielki», 1792 год). Цикл «Исторические песни» (« ́Spiewy historyczne», 1816 год), развивающий традиции жанра думы, оказал большое влияние на К. Ф. Рылеева. В прозе развивал традиции И. Красицкого, отчасти - В. Скотта: исторические романы «Два пана Сецеха» («Dwaj panowie Sieciechowie», 1815 год), где сопоставлены две исторические эпохи - Саксонской династии и Княжества Варшавского, и «Ян из Тенчина» («Jan z Tᶒczyna», 1825 год), воссоздающий колорит XVI века. В социально-психологическом романе «Лейбе и Сюра, или Письма двух влюблённых» («Lejbe i Siora, czyli listy dwojga kochanków», 1821 год) одним из первых обратился к жизни польских евреев. Среди др. сочинений: сатиры, басни, оды, элегии, поэмы, путевые дневники; переводы, в т. ч. ироикомических поэм А. Тассони, Н. Буало и А. Поупа.