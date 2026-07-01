НЕМЦЕВИЧ ЮЛИАН УРСЫН

НЕМЦЕВИЧ ЮЛИАН УРСЫН - польский писатель, политический деятель.

Дво­ря­нин. Окон­чил Ка­дет­ский кор­пус в Вар­ша­ве (1777 год). Ак­тив­ный дея­тель пат­рио­тической пар­тии, де­пу­тат Че­ты­рёх­лет­не­го сей­ма (1788-1792 годы); уча­ст­во­вал в Поль­ском вос­ста­нии 1794 года , адъ­ю­тант Т. Кос­тюш­ко. Ра­нен в бит­ве под Ма­цеё­ви­ца­ми (10.10.1794 года), за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость; ос­во­бо­ж­дён императором Пав­лом I в 1796 году; эмиг­ри­ро­вал в США. Вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1807 году. Уча­ст­ник Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов; в 1833 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Пе­ча­тал­ся с 1787 года: ис­то­рическая тра­ге­дия «Вла­дислав под Вар­ной» («Władysław pod War­nᶐ»). Боль­шой ус­пех име­ла ко­ме­дия на по­ли­тическую те­му «Воз­вра­ще­ние де­пу­та­та» («Powr ́ot posł a», 1791 год), а так­же ис­то­рическая дра­ма «Ка­зи­мир Ве­ли­кий» («Kazimierz Wielki», 1792 год). Цикл «Ис­то­ри­че­ские пес­ни» (« ́Spi­e­wy history­czne», 1816 год), развивающий традиции жанра думы, оказал боль­шое влия­ние на К. Ф. Ры­лее­ва. В про­зе раз­ви­вал тра­ди­ции И. Кра­сиц­ко­го , от­час­ти - В. Скот­та: ис­то­рические ро­ма­ны «Два па­на Се­це­ха» («Dwaj panowie Sie­ciechowie», 1815 год), где со­пос­тав­ле­ны две ис­то­рические эпо­хи - Сак­сон­ской ди­на­стии и Княжества Вар­шав­ско­го, и «Ян из Тен­чи­на» («Jan z Tᶒczy­na», 1825 год), вос­соз­даю­щий ко­ло­рит XVI века. В со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гическом ро­ма­не «Лей­бе и Сю­ра, или Пись­ма двух влюб­лён­ных» («Lejbe i Siora, czyli listy dwojga kochanków», 1821 год) од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к жиз­ни польских ев­ре­ев. Сре­ди др. со­чи­не­ний: са­ти­ры, бас­ни, оды, эле­гии, по­эмы , пу­те­вые днев­ни­ки; пе­ре­во­ды, в т. ч. ирои­ко­мических по­эм А. Тас­со­ни, Н. Буа­ло и А. По­упа.