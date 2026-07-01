НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА

НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА - автономное образование в Среднем Поволжье в составе РСФСР в 1918-1923 годах.

Центр в 1919-1922 годах - город Ба­ронск (в 1919-1920 годах Ека­те­ри­нен­штадт, с 1920 года Мар­ксштадт, ны­не Маркс), в 1922-1923 годах - город По­кровск (ны­не Эн­гельс). Площадь 25,7 тыс. км2 (1922 год). На­се­ле­ние: нем­цы свыше 98% (1918 год); нем­цы 67,5%, рус­ские 21,1%, ук­ра­ин­цы 9,7%, др. 1,7% (1922 год).

Соз­да­ние коммуны ста­ло ре­зуль­та­том реа­ли­за­ции по­ло­же­ний Де­кла­ра­ции прав на­ро­дов Рос­сии . Это на­шло от­клик у участ­ни­ков ав­то­но­ми­ст­ско­го дви­же­ния по­волж­ских нем­цев. Пер­во­на­чаль­но на 1-м Съез­де Со­ве­тов немецких ко­ло­ний По­вол­жья в Са­рато­ве (30.06-01.07.1918 года) пред­по­ла­га­лось соз­да­ние фе­де­ра­ции немецких уез­дов на прин­ци­пах ав­то­но­мии в со­ста­ве т. н. Фе­де­рации Среднего По­вол­жья. Од­на­ко опа­се­ния воз­мож­ных де­мар­шей со сто­ро­ны Гер­ма­нии, край­не бо­лез­нен­но от­но­сив­шей­ся к про­цес­су боль­ше­ви­за­ции и со­ве­ти­за­ции немецких ко­ло­ний в Рос­сии, а так­же са­мо­управ­ные дей­ст­вия в от­но­ше­нии ко­ло­ни­стов со сто­ро­ны ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти при­ве­ли к то­му, что ру­ко­во­дство РСФСР и По­волж­ский ко­мис­са­ри­ат по немецким де­лам при­ня­ли ре­ше­ние о соз­да­нии ав­то­ном­ной Немцев Поволжья трудовой коммуны, на­пря­мую под­чи­нён­ной ор­га­нам государственной вла­сти РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на дек­ре­том СНК РСФСР от 19.10.1918 года как «об­ла­ст­ное объ­е­ди­не­ние с ха­рак­те­ром тру­до­вой ком­му­ны». Вклю­чи­ла час­ти тер­ри­то­рий Ат­кар­ско­го и Ка­мы­шин­ско­го уез­дов Са­ра­тов­ской губернии, Ни­ко­ла­ев­ско­го (с 1918 года Пу­га­чёв­ско­го) и Но­во­узен­ско­го уез­дов Са­мар­ской губернии. В со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем НКВД РСФСР от 29.04.1919 года (ре­ше­ние при­ня­то на за­се­да­нии Кол­ле­гии НКВД 16.04.1919 года) де­ли­лась на уез­ды: Го­ло-Ка­ра­мыш­ский, Ека­те­ри­нен­штадт­ский (с 1920 года Мар­ксштадт­ский), Ров­нен­ский. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК РСФСР от 17.02.1921 года раз­де­ле­на на 13 рай­онов: Ан­то­нов­ский, Верх­не-Илов­лин­ский, Верх­не-Ка­ра­ман­ский, Ерус­лан­ский, Ка­ра­мыш­ский, Маркс­штадт­ский, Мед­ве­диц­кий, Ниж­не-Илов­лин­ский, Ниж­не-Ка­ра­ман­ский, Па­нин­ский, Ров­нен­ский, Тар­лык­ский, Тор­гун­ский.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 22.06.1922 года к Немцев Поволжья трудовой коммуне при­сое­ди­не­ны По­кров­ский уезд, час­ти Дер­га­чёв­ско­го и Ка­мы­шин­ско­го уез­дов Са­ра­тов­ской губернии. Вско­ре обл­испол­ком Немцев Поволжья трудовой коммуны с раз­ре­ше­ния ру­ко­водства РСФСР пе­ре­име­но­вал рай­оны в кан­то­ны. Немцев Поволжья трудовая коммуна ста­ла де­лить­ся на 14 кан­то­нов: Воль­ский, Го­ло-Ка­ра­мыш­ский, Зо­ло­тов­ский, Ка­мен­ский, Крас­но­кут­ский, Крас­но­яр­ский, Мар­ксштадт­ский, Мед­ве­диц­ко-Кре­сто­во-Буе­рак­ский, Пал­ла­сов­ский, По­кров­ский, Ров­нен­ский, Ста­ро­пол­тав­ский, Тон­ко­шу­ров­ский, Фё­до­ров­ский.

В начале 1919 года бы­ла сфор­ми­ро­ва­на об­ла­ст­ная ор­га­ни­за­ция РКП(б). Тя­же­ло от­ра­зил­ся на судь­бе жи­те­лей Немцев Поволжья трудовой коммуне го­лод 1921-1922 годов, дос­тиг­ший сво­его пи­ка зи­мой 1921/1922 года (40% нем­цев уе­ха­ли на Южную Ук­раи­ну), ко­то­рый в со­во­куп­но­сти с не­до­воль­ст­вом по­ли­ти­кой боль­ше­ви­ков привёл к кре­сть­ян­ско­му вос­ста­нию в Немцев Поволжья трудовой коммуне (конец 1920 года - апрель 1921 года). По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния на ряд на­се­лён­ных пунк­тов был на­ло­жен тя­жё­лый про­до­вольственный штраф, многие уча­ст­ни­ки вос­ста­ния бы­ли рас­стре­ля­ны по при­го­во­ру Рев­три­бу­на­ла. Пе­ре­ход к НЭПу при­вёл к ожив­ле­нию эко­но­ми­ки об­лас­ти.

Дек­ре­том ВЦИК СССР от 19.12.1923 года Немцев Поволжья трудовая коммуна пре­об­ра­зо­ва­на в Нем­цев По­вол­жья АССР.

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