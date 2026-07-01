НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА - автономное образование в Среднем Поволжье в составе РСФСР в 1918-1923 годах.
Центр в 1919-1922 годах - город Баронск (в 1919-1920 годах Екатериненштадт, с 1920 года Марксштадт, ныне Маркс), в 1922-1923 годах - город Покровск (ныне Энгельс). Площадь 25,7 тыс. км2 (1922 год). Население: немцы свыше 98% (1918 год); немцы 67,5%, русские 21,1%, украинцы 9,7%, др. 1,7% (1922 год).
Создание коммуны стало результатом реализации положений Декларации прав народов России. Это нашло отклик у участников автономистского движения поволжских немцев. Первоначально на 1-м Съезде Советов немецких колоний Поволжья в Саратове (30.06-01.07.1918 года) предполагалось создание федерации немецких уездов на принципах автономии в составе т. н. Федерации Среднего Поволжья. Однако опасения возможных демаршей со стороны Германии, крайне болезненно относившейся к процессу большевизации и советизации немецких колоний в России, а также самоуправные действия в отношении колонистов со стороны местных органов власти привели к тому, что руководство РСФСР и Поволжский комиссариат по немецким делам приняли решение о создании автономной Немцев Поволжья трудовой коммуны, напрямую подчинённой органам государственной власти РСФСР.
Образована декретом СНК РСФСР от 19.10.1918 года как «областное объединение с характером трудовой коммуны». Включила части территорий Аткарского и Камышинского уездов Саратовской губернии, Николаевского (с 1918 года Пугачёвского) и Новоузенского уездов Самарской губернии. В соответствии с постановлением НКВД РСФСР от 29.04.1919 года (решение принято на заседании Коллегии НКВД 16.04.1919 года) делилась на уезды: Голо-Карамышский, Екатериненштадтский (с 1920 года Марксштадтский), Ровненский. Постановлением ВЦИК РСФСР от 17.02.1921 года разделена на 13 районов: Антоновский, Верхне-Иловлинский, Верхне-Караманский, Ерусланский, Карамышский, Марксштадтский, Медведицкий, Нижне-Иловлинский, Нижне-Караманский, Панинский, Ровненский, Тарлыкский, Торгунский.
Постановлением ВЦИК от 22.06.1922 года к Немцев Поволжья трудовой коммуне присоединены Покровский уезд, части Дергачёвского и Камышинского уездов Саратовской губернии. Вскоре облисполком Немцев Поволжья трудовой коммуны с разрешения руководства РСФСР переименовал районы в кантоны. Немцев Поволжья трудовая коммуна стала делиться на 14 кантонов: Вольский, Голо-Карамышский, Золотовский, Каменский, Краснокутский, Красноярский, Марксштадтский, Медведицко-Крестово-Буеракский, Палласовский, Покровский, Ровненский, Старополтавский, Тонкошуровский, Фёдоровский.
В начале 1919 года была сформирована областная организация РКП(б). Тяжело отразился на судьбе жителей Немцев Поволжья трудовой коммуне голод 1921-1922 годов, достигший своего пика зимой 1921/1922 года (40% немцев уехали на Южную Украину), который в совокупности с недовольством политикой большевиков привёл к крестьянскому восстанию в Немцев Поволжья трудовой коммуне (конец 1920 года - апрель 1921 года). После подавления восстания на ряд населённых пунктов был наложен тяжёлый продовольственный штраф, многие участники восстания были расстреляны по приговору Ревтрибунала. Переход к НЭПу привёл к оживлению экономики области.
Декретом ВЦИК СССР от 19.12.1923 года Немцев Поволжья трудовая коммуна преобразована в Немцев Поволжья АССР.