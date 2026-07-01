НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ АССР
НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ АССР - автономное национально-территориальное образование в Среднем Поволжье, в составе РСФСР (1923-1941 годы).
Создана декретом ВЦИК СССР от 19.12.1923 года путём преобразования Немцев Поволжья трудовой коммуны. Столица - Покровск (с 1931 года Энгельс). Площадь 28,4 тыс. км2. Население: 606 тыс. человек (начало 1941 года). Государственными языками являлись русский, немецкий и украинский, имевшие равный статус. В 1928-1934 годах входила в состав Нижневолжского края, в 1934-1936 годах - Саратовского края.
В разное время АССР НП делилась на 14 (1923-1927 годы), 12 (1927-1932, 1934-1935 годы), 13 (1932-1934 годы), 21 (1935-1937 годы) и 22 (1937-1941 годы) кантона. Включала 3 города [Покровск, Марксштадт (ныне Маркс), Голый Карамыш (с 1927 года Бальцер, ныне Красноармейск)] и 5 рабочих посёлков [Красный Текстильщик (1920 год; в составе АССР НП с 1933 года), Красный Кут, Палласовка (статус с 1938 года), Кратцке и Приволжский (оба с 1939 года)]. Покровск (Энгельс) и Красный Текстильщик имели особый административный статус.
В политической жизни АССР НП ведущую роль играла республиканская партийная организация большевиков (к 1941 году насчитывала 6,3 тыс. членов и 3,9 тыс. кандидатов в члены партии). В 1926 году 3-м Съездом Советов АССР НП была принята Конституция (не утверждена ЦИК РСФСР), в 1937 году на 10-м Съезде Советов АССР НП принята др. конституция [ранее утверждена ЦК ВКП(б)]. В 1920-е годы в АССР НП проводилась политика «коренизации», предполагавшая укрепление статуса немецкого языка. С 1934 года развернулась кампания «усиления интернационального воспитания» немцев, проводившаяся под лозунгами борьбы с «немецким буржуазным национализмом», «фашистами и их пособниками» и др., сопровождавшаяся запретами многих национальных традиций и репрессиями против интеллигенции. Борьба с религией привела к закрытию всех лютеранских, католических и православных храмов.
Основное занятия населения - земледелие (главные культуры - пшеница и рожь) и животноводство (крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи). В ходе коллективизации (1929-1931 годы) было раскулачено и выслано из республики в отдалённые районы СССР 24,2 тыс. человек; значительно снизилось производство сельскохозяйственной продукции, особенно животноводческой. В 1932-1933 годах республика пострадала от голода (погибло свыше 55 тыс. человек, свыше 100 тыс. немцев покинули республику). С 1934 года началось экономическое укрепление колхозов, в 1937 году и 1940 году собраны рекордные урожаи зерновых культур (соответственно 1170,7 и 1186,9 тыс. т), при этом животноводство восстанавливалось медленными темпами. АССР НП занимала одно из первых мест в СССР по интенсивности внедрения новой агротехники. В немецких сёлах были развиты ремёсла, на правобережье Волги прежде всего изготовление хлопчатобумажной ткани - сарпинки (к началу 1930-х годов ткачество в домашних условиях административным порядком было запрещено). Существовали мастерские по выделке кож, изготовлению упряжи, курит. трубок и т. п. Жители прибрежных русских сёл Золотовского кантона были объединены в рыболовецкие колхозы и занимались промыслом рыбы.
В ходе индустриализации в АССР НП построены 2 предприятия союзного значения (Энгельсский мясокомбинат, Гуссенбахский овощеконсервный завод), а также трактороремонтный и кирпично-черепичный заводы в Энгельсе, кирпичный завод в Марксштадте, кирпичный завод и красильная фабрика в Бальцере, реконструированы Визенмиллерский сыроваренный завод, Марксштадтская махорочная фабрика, костеперерабатывающий завод в Энгельсе, завод токарных станков «Рекорд» в селе Гримм. В поселке Красный Текстильщик действовала крупнейшая в регионе прядильная фабрика имени Самойловой, 2 ткацкие фабрики функционировали в Бальцере (имени Карла Либкнехта) и в Кратцке («Фортшрит»), в Бальцере также действовала трикотажная фабрика имени Клары Цеткин. На правом берегу Волги началась добыча извести, трепела и др.
Основными транспортными артериями АССР НП являлись река Волга и железнодорожные линии: Энгельс - Ершов, Урбах - Астрахань, небольшой участок линии Тамбов - Камышин. Речные порты функционировали в Энгельсе, Марксштадте, Ровном; оборудованные пристани имелись практически в каждом прибрежном селе. Важное экономическое значение для АССР НП имело введение в строй в 1935 году железнодорожного моста через Волгу, обеспечившего движение между станциями Анисовка и городом Саратов. С 1937 года в республике развивался авиатранспорт.
Быстрое отступление Красной Армии в начале Великой Отечественной войны побудило советское руководство к принятию решения о переселении всех поволжских немцев в восточные районы страны. В соответствии с закрытым постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» (26.08.1941 года) и указом Президиума ВС СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» (28.08.1941 года) с 3 по 20 сентября из АССР НП в Сибирь и Казахстан было переселено 365,8 тыс. человек. Указом Президиума ВС СССР oт 07.09.1941 года «Об административном устройстве территории бывшей Республики немцев Поволжья» территория АССР НП была разделена между Саратовской (15 кантонов) и Сталинградской (7 кантонов) областями. В обеих областях кантоны переименованы в районы. В мае 1942 года на бывшей территории АССР НП проведено переименование населённых пунктов, носивших немецкие названия.