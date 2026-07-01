НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ АССР

НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ АССР - автономное национально-территориальное образование в Среднем Поволжье, в составе РСФСР (1923-1941 годы).

Соз­да­на дек­ре­том ВЦИК СССР от 19.12.1923 года пу­тём пре­об­ра­зо­ва­ния Нем­цев По­вол­жья тру­до­вой ком­му­ны. Сто­ли­ца - По­кровск (с 1931 года Эн­гельс). Площадь 28,4 тыс. км2. На­се­ле­ние: 606 тыс. человек (начало 1941 года). Государственными язы­ка­ми яв­ля­лись рус­ский, не­мец­кий и ук­ра­ин­ский, имев­шие рав­ный ста­тус. В 1928-1934 годах вхо­ди­ла в со­став Ниж­не­волж­ско­го края, в 1934-1936 годах - Са­ра­тов­ско­го края.

В раз­ное вре­мя АССР НП де­ли­лась на 14 (1923-1927 годы), 12 (1927-1932, 1934-1935 годы), 13 (1932-1934 годы), 21 (1935-1937 годы) и 22 (1937-1941 годы) кан­то­на. Вклю­ча­ла 3 го­ро­да [По­кровск, Мар­ксштадт (ны­не Маркс), Го­лый Ка­ра­мыш (с 1927 года Баль­цер, ны­не Крас­но­ар­мейск)] и 5 ра­бо­чих по­сёл­ков [Крас­ный Тек­стиль­щик (1920 год; в со­ста­ве АССР НП с 1933 года), Крас­ный Кут, Пал­ла­сов­ка (ста­тус с 1938 года), Кратц­ке и При­волж­ский (оба с 1939 года)]. Покровск (Эн­гельс) и Красный Текстильщик имели особый административный статус.

В по­ли­тической жиз­ни АССР НП ве­ду­щую роль иг­ра­ла республиканская партийная ор­га­ни­за­ция боль­ше­ви­ков (к 1941 году на­счи­ты­ва­ла 6,3 тыс. чле­нов и 3,9 тыс. кан­ди­да­тов в чле­ны пар­тии). В 1926 году 3-м Съез­дом Со­ве­тов АССР НП бы­ла при­ня­та Кон­сти­ту­ция (не ут­вер­жде­на ЦИК РСФСР), в 1937 году на 10-м Съез­де Со­ве­тов АССР НП при­ня­та др. кон­сти­ту­ция [ра­нее ут­вер­жде­на ЦК ВКП(б)]. В 1920-е годы в АССР НП про­во­ди­лась по­ли­ти­ка «ко­ре­ни­за­ции», пред­по­ла­гав­шая ук­ре­п­ле­ние статуса немецкого языка. С 1934 года раз­вер­ну­лась кам­па­ния «уси­ле­ния ин­тер­на­цио­наль­но­го вос­пи­та­ния» нем­цев, про­во­див­шая­ся под ло­зун­га­ми борь­бы с «не­мец­ким бур­жу­аз­ным на­цио­на­лиз­мом», «фа­ши­ста­ми и их по­соб­ни­ка­ми» и др., со­про­во­ж­дав­шая­ся за­пре­та­ми мно­гих национальных тра­ди­ций и ре­прес­сия­ми про­тив ин­тел­ли­ген­ции . Борь­ба с ре­ли­ги­ей при­ве­ла к за­кры­тию всех лю­те­ран­ских, ка­то­лических и пра­во­слав­ных хра­мов.

Основное за­ня­тия на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие (главные куль­ту­ры - пше­ни­ца и рожь) и жи­вот­но­вод­ст­во (крупный ро­га­тый скот, ов­цы, ко­зы и сви­ньи). В хо­де кол­лек­ти­ви­за­ции (1929-1931 годы) бы­ло рас­ку­ла­че­но и вы­сла­но из рес­пуб­ли­ки в от­да­лён­ные районы СССР 24,2 тыс. человек; зна­чи­тель­но сни­зи­лось про­из­вод­ст­во сельскохозяйственной про­дук­ции, осо­бен­но жи­вот­но­вод­че­ской. В 1932-1933 годах рес­пуб­ли­ка по­стра­да­ла от го­ло­да (по­гиб­ло свыше 55 тыс. человек, свыше 100 тыс. нем­цев по­кину­ли рес­пуб­ли­ку). С 1934 года на­ча­лось эко­но­мическое ук­ре­п­ле­ние кол­хо­зов, в 1937 году и 1940 году со­б­ра­ны ре­корд­ные уро­жаи зер­но­вых куль­тур (со­от­вет­ст­вен­но 1170,7 и 1186,9 тыс. т), при этом жи­вот­но­вод­ст­во вос­ста­нав­ли­ва­лось мед­лен­ны­ми тем­па­ми. АССР НП за­ни­ма­ла од­но из пер­вых мест в СССР по ин­тен­сив­но­сти вне­дре­ния но­вой аг­ро­тех­ни­ки. В немецких сё­лах бы­ли раз­ви­ты ре­мёс­ла, на пра­во­бе­ре­жье Вол­ги пре­ж­де все­го из­го­тов­ле­ние хлоп­ча­то­бу­маж­ной тка­ни - сар­пин­ки (к началу 1930-х годов тка­че­ст­во в до­маш­них ус­ло­ви­ях административным по­ряд­ком бы­ло за­пре­ще­но). Су­ще­ст­во­ва­ли мас­тер­ские по вы­дел­ке кож, из­го­тов­ле­нию уп­ря­жи, ку­рит. тру­бок и т. п. Жи­те­ли при­бреж­ных русских сёл Зо­ло­тов­ско­го кан­то­на бы­ли объ­е­ди­не­ны в ры­бо­ло­вец­кие кол­хо­зы и за­ни­ма­лись про­мыс­лом ры­бы.

В хо­де ин­ду­ст­риа­ли­за­ции в АССР НП по­строе­ны 2 пред­при­ятия со­юз­но­го зна­че­ния (Эн­гельс­ский мя­со­ком­би­нат, Гус­сен­бах­ский ово­ще­кон­серв­ный завод), а так­же трак­то­ро­ре­монт­ный и кир­пич­но-че­ре­пич­ный заводы в Эн­гель­се, кир­пич­ный завод в Мар­ксштад­те, кир­пич­ный завод и кра­силь­ная фабрика в Баль­це­ре, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны Ви­зен­мил­лер­ский сы­ро­ва­рен­ный завод, Мар­ксштадт­ская ма­хо­роч­ная фаб­ри­ка, кос­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий завод в Эн­гель­се, завод то­кар­ных стан­ков «Ре­корд» в селе Гримм. В поселке Крас­ный Тек­стиль­щик дей­ст­во­ва­ла круп­ней­шая в ре­гио­не пря­диль­ная фаб­ри­ка имени Са­мой­ло­вой, 2 ткац­кие фаб­ри­ки функциониро­вали в Баль­це­ре (имени Кар­ла Либк­нех­та) и в Кратц­ке («Фор­тш­рит»), в Баль­це­ре так­же дей­ст­во­ва­ла три­ко­таж­ная фаб­ри­ка имени Кла­ры Цет­кин. На пра­вом бе­ре­гу Вол­ги на­ча­лась до­бы­ча из­вес­ти, тре­пе­ла и др.

Основными транс­порт­ны­ми ар­те­рия­ми АССР НП яв­ля­лись река Вол­га и железнодорожные ли­нии: Эн­гельс - Ер­шов, Ур­бах - Ас­т­ра­хань, не­боль­шой уча­сток ли­нии Там­бов - Ка­мы­шин . Реч­ные пор­ты функ­цио­ни­ро­ва­ли в Эн­гель­се, Мар­ксштад­те, Ров­ном; обо­ру­до­ван­ные при­ста­ни име­лись прак­ти­че­ски в ка­ж­дом при­бреж­ном се­ле. Важ­ное эко­но­мическое зна­че­ние для АССР НП име­ло вве­де­ние в строй в 1935 году железнодорожного мос­та че­рез Вол­гу, обес­пе­чив­ше­го дви­же­ние ме­ж­ду станциями Ани­сов­ка и городом Са­ра­тов. С 1937 года в рес­пуб­ли­ке раз­ви­ва­лся авиа­транспорт.

Бы­строе от­сту­п­ле­ние Крас­ной Ар­мии в начале Великой Отечественной войны по­бу­ди­ло советское ру­ко­во­дство к при­ня­тию ре­ше­ния о пе­ре­се­ле­нии всех по­волж­ских нем­цев в восточные рай­оны стра­ны. В со­ответ­ст­вии с за­кры­тым по­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О пе­ре­се­ле­нии нем­цев из Рес­пуб­ли­ки нем­цев По­вол­жья, Са­ра­тов­ской и Ста­лин­град­ской об­лас­тей» (26.08.1941 года) и ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР «О пе­ре­се­ле­нии нем­цев, про­жи­ваю­щих в рай­онах По­вол­жья» (28.08.1941 года) с 3 по 20 сентября из АССР НП в Си­бирь и Ка­зах­стан бы­ло пе­ре­се­ле­но 365,8 тыс. человек. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР oт 07.09.1941 года «Об ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном уст­рой­ст­ве тер­ри­то­рии быв­шей Рес­пуб­ли­ки нем­цев По­вол­жья» тер­ри­то­рия АССР НП бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду Са­ратов­ской (15 кан­то­нов) и Ста­лин­град­ской (7 кан­то­нов) об­лас­тя­ми. В обе­их об­лас­тях кантоны переименованы в районы. В мае 1942 года на бывшей территории АССР НП проведено переименование населённых пунктов, носивших немецкие названия.

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