НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА - группа объектов гражданского права неимущественного характера.

Нематериальные блага при­над­ле­жат че­ло­ве­ку от ро­ж­де­ния или в си­лу за­ко­на.

Нематериальные блага - объ­ек­ты лич­ных не­иму­ще­ст­вен­ных прав, не свя­за­ны с иму­ще­ст­вен­ны­ми пра­ва­ми и ли­ше­ны эко­но­мического со­дер­жа­ния. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ная клас­си­фи­ка­ция нематериальных благ пред­по­ла­га­ет де­ле­ние их на груп­пы: обес­пе­чи­ваю­щие фи­зи­че­ское бла­го­по­лу­чие (пра­во на жизнь, здо­ро­вье, бла­го­при­ят­ную ок­ру­жаю­щую сре­ду); обес­пе­чи­ваю­щие ин­ди­ви­ду­аль­ность [пра­во на имя, изо­бра­же­ние (внеш­ний об­лик)]; обес­пе­чи­ваю­щие ав­то­но­мию в об­ще­ст­ве (не­при­кос­но­вен­ность жи­ли­ща, те­ле­фон­ных раз­го­во­ров, те­ле­граф­ных со­об­ще­ний, пе­ре­пис­ки, ча­ст­ной жиз­ни, фи­зи­че­ская и пси­хической не­при­кос­но­вен­ность, лич­ная и се­мей­ная тай­на, сво­бод­ное пе­ре­дви­же­ние, вы­бор мес­та пре­бы­ва­ния и жи­тель­ст­ва); обес­пе­чи­ваю­щие дея­тель­ность (пра­во ав­тор­ст­ва, до­сто­ин­ст­во лич­но­сти, честь и доб­рое имя, де­ло­вая ре­пу­та­ция).

Нематериальные блага, как и обес­пе­чи­ваю­щие их не­иму­ще­ст­вен­ные пра­ва, не­от­чу­ж­дае­мы и не­пе­ре­да­вае­мы ни­ка­ким за­кон­ным спо­со­бом, хо­тя не­ко­то­рые из них в оп­ре­де­лён­ных пре­де­лах мо­гут осу­ще­ст­в­лять­ся и за­щи­щать­ся др. ли­ца­ми (например, на­след­ни­ка­ми по­сле смер­ти их об­ла­да­те­ля). Не­от­чу­ж­дае­мые пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка и др. Нематериальные блага за­щи­ща­ют­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом , наи­бо­лее рас­про­стра­не­но при­ме­не­ние норм гра­ж­дан­ско­го пра­ва, в ча­ст­но­сти де­неж­ная ком­пен­са­ция мо­раль­но­го вре­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)