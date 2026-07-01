НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА - группа объектов гражданского права неимущественного характера.
Нематериальные блага принадлежат человеку от рождения или в силу закона.
Нематериальные блага - объекты личных неимущественных прав, не связаны с имущественными правами и лишены экономического содержания. Наиболее распространённая классификация нематериальных благ предполагает деление их на группы: обеспечивающие физическое благополучие (право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду); обеспечивающие индивидуальность [право на имя, изображение (внешний облик)]; обеспечивающие автономию в обществе (неприкосновенность жилища, телефонных разговоров, телеграфных сообщений, переписки, частной жизни, физическая и психической неприкосновенность, личная и семейная тайна, свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства); обеспечивающие деятельность (право авторства, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация).
Нематериальные блага, как и обеспечивающие их неимущественные права, неотчуждаемы и непередаваемы никаким законным способом, хотя некоторые из них в определённых пределах могут осуществляться и защищаться др. лицами (например, наследниками после смерти их обладателя). Неотчуждаемые права и свободы человека и др. Нематериальные блага защищаются законодательством, наиболее распространено применение норм гражданского права, в частности денежная компенсация морального вреда.