НЕМАНСКАЯ КУЛЬТУРА
НЕМАНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего и позднего неолита (IV-е - начало II-го тысячелетия до н. э.; отдельные группы - до второй четверти II-го тысячелетия до н. э.) на территории Западной Белоруссии, Центральной и Северо- Восточной Польши, части юго-запада Литвы.
Влияние неманской культуры распространялось до территорий Южной Литвы на севере, Северной Волыни на юге, правобережья реки Одер на западе, Центральной Белоруссии на востоке. Неманская культура относится к кругу культур «лесного неолита» Центральной Европы. Названа по реке Неман, в бассейне которой её памятники наиболее исследованы. Своеобразие неолита на территории Белорусского Понеманья, Литвы, Северо-Восточной Польши впервые отметила Н. Н. Гурина в 1965 году. Выделение особой культуры для памятников Северо-Западной Белоруссии обосновал М. М. Чернявский в 1966 году. Основные исследования неманской культуры в Белоруссии принадлежат Чернявскому и В. Ф. Исаенко, на правобережном Повисленье и в Побужье - Э. Кемписты, в Литве - Р. Римантене.
Неманская культура сформировалась на территории Центральной и Северо-Восточной Польши на местной позднемезолитической основе. В этом регионе выделяются материалы типа Линин, облик которых отражает непосредственное воздействие соседей, земледельцев и животноводов, носителей воронковидных кубков культуры, шаровидных амфор культуры, шнуровой керамики культурно-исторической общности, затем - культур раннего бронзового века. В отношении неманской культуры польскими археологами применяется термин «субнеолитическая». Не позднее середины IV-го тысячелетия до н. э. в ходе миграции носителей неманской культуры распространилась на др. земли её ареала. Для территории Белоруссии выделяют 2 этапа неманской культуры - лысогорский (в бассейне Вислы и Западного Буга представлены незначительно) и доброборский.
Лысогорский (ранний) этап назван по поселению Лысая Гора у современной деревни Круглица Столбцовского района Минской области, в верховьях Немана; соответствует среднему неолиту. В его формировании, кроме пришельцев с запада, участвовало местное ранненеолитическое население, носители культуры гребенчато-накольчатой керамики. Для кремнёвого орудийного комплекса показательно появление треугольных наконечников стрел, большое количество рубящих орудий. Характерны остродонные керамические сосуды с выделенной шейкой и отогнутым венчиком, с примесью в тесте органики и дресвы. Венчики украшены глубокими наколами снаружи и изнутри, образующими «сопочки»; тулово - оттисками гребня, линейного штампа, насечками, наколами, прочерченными линиями. Прослеживается влияние культуры воронковидных кубков (профилировка сосудов, гладкостенность, оттиски линейного штампа), на восточной периферии - культур, близких днепро-донецкой культурной общности, и усвятской культуры Подвинья.
Доброборский (поздний) этап назван по поселению у современной деревни Добрый Бор Барановичского района Брестской области, на реке Щара, притоке Немана; соответствует позднему неолиту. Сформировался и развивался под влиянием культур шаровидных амфор, шнуровой керамики. Наблюдается расцвет обработки кремня; распространяются треугольные наконечники стрел с выемчатым основанием, наконечники копий из пластин со струйчатой ретушью со спинки, серповидные орудия; появляются топоры с зауженными обушками и пришлифовкой лезвия. В тесте сосудов с заштрихов. поверхностями исчезают органические примеси; нередко верх становится более профилированным, а край венчика слегка загнут внутрь, он украшался поясом из глубоких круглых ямок. Орнамент тулова - в основном отступающие наколы, нередко образующие бороздки, оттиски линейного штампа (гребенчатый использовался редко), прочерченные линии, появляются шнуровые узоры.
Поселения неманской культуры располагались в основном на дюнах и прирусловых валах на высокой пойме или крае низкой террасы. В основе хозяйства - охота, рыболовство, собирательство, начатки земледелия и животноводства. Известны открытые выработки кремнёвого сырья. Судьбы носителей неманской культуры не ясны. Некоторые группы на территории Западной Белоруссии просуществовали до среднего бронзового века и контактировали с носителями тшинецкой культуры.