НЕМАНСКАЯ КУЛЬТУРА

НЕМАНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего и позднего неолита (IV-е - начало II-го тысячелетия до н. э.; отдельные груп­пы - до второй четверти II-го тысячелетия до н. э.) на территории Западной Бе­ло­рус­сии, Центральной и Северо- Восточной Поль­ши, час­ти юго-за­па­да Лит­вы.

Влия­ние неманской культуры рас­про­стра­ня­лось до тер­ри­то­рий Южной Лит­вы на се­ве­ре, Северной Во­лы­ни на юге, пра­во­бе­ре­жья реки Одер на за­па­де, Центральной Бе­ло­рус­сии на вос­то­ке. Неманская культура от­но­сит­ся к кру­гу куль­тур «лес­но­го не­оли­та» Центральной Ев­ро­пы. На­зва­на по реке Не­ман, в бас­сей­не ко­то­рой её па­мят­ни­ки наи­бо­лее ис­сле­до­ва­ны. Свое­обра­зие не­оли­та на тер­ри­то­рии Бе­ло­русского По­не­ма­нья, Лит­вы, Северо-Восточной Поль­ши впер­вые от­ме­ти­ла Н. Н. Гу­ри­на в 1965 году. Вы­де­ле­ние осо­бой куль­ту­ры для па­мят­ни­ков Северо-Западной Бе­ло­рус­сии обос­но­вал М. М. Чер­няв­ский в 1966 году. Основные ис­сле­до­ва­ния неманской культуры в Бе­ло­рус­сии при­над­ле­жат Чер­няв­ско­му и В. Ф. Иса­ен­ко, на пра­во­бе­реж­ном По­вис­ле­нье и в По­бу­жье - Э. Кем­пи­сты, в Лит­ве - Р. Ри­ман­те­не.

Неманская культура сфор­ми­ро­ва­лась на тер­ри­то­рии Центральной и Северо-Восточной Поль­ши на ме­ст­ной позд­не­ме­зо­ли­тической ос­но­ве. В этом ре­гио­не вы­де­ля­ют­ся ма­те­риа­лы ти­па Ли­нин, об­лик ко­то­рых от­ра­жа­ет не­по­сред­ст­вен­ное воз­дей­ст­вие со­се­дей, зем­ле­дель­цев и жи­вот­но­во­дов, но­си­те­лей во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, ша­ро­вид­ных ам­фор куль­ту­ры, шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, за­тем - куль­тур ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка. В от­но­ше­нии неманской культуры польскими ар­хео­ло­га­ми при­ме­ня­ет­ся тер­мин «суб­не­о­ли­тиче­ская». Не позд­нее середины IV-го тысячелетия до н. э. в хо­де ми­гра­ции но­си­те­лей неманской культуры рас­про­стра­ни­лась на др. зем­ли её ареа­ла. Для тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии вы­де­ля­ют 2 эта­па неманской культуры - лы­со­гор­ский (в бас­сей­не Вис­лы и Западного Бу­га пред­став­ле­ны не­зна­чи­тель­но) и доб­ро­бор­ский.

Лы­со­гор­ский (ран­ний) этап на­зван по по­се­ле­нию Лы­сая Го­ра у современной деревни Круг­ли­ца Столб­цов­ско­го района Мин­ской области, в вер­ховь­ях Не­ма­на; со­от­вет­ст­ву­ет среднему не­оли­ту. В его фор­ми­ро­ва­нии, кро­ме при­шель­цев с за­па­да, уча­ст­во­ва­ло ме­ст­ное ран­не­не­о­ли­тическое на­се­ле­ние, но­си­те­ли куль­ту­ры гре­бен­ча­то-на­коль­ча­той ке­ра­ми­ки. Для крем­нё­во­го ору­дий­но­го ком­плек­са по­ка­за­тель­но по­яв­ле­ние тре­уголь­ных на­ко­неч­ни­ков стрел, боль­шое ко­ли­че­ст­во ру­бя­щих ору­дий. Ха­рак­тер­ны ост­ро­дон­ные ке­ра­мич еские со­су­ды с вы­де­лен­ной шей­кой и ото­гну­тым вен­чи­ком, с при­ме­сью в тес­те ор­га­ни­ки и дрес­вы. Вен­чи­ки ук­ра­ше­ны глу­бо­ки­ми на­ко­ла­ми сна­ру­жи и из­нут­ри, об­ра­зую­щи­ми «со­поч­ки»; ту­ло­во - от­тис­ка­ми греб­ня, ли­ней­но­го штам­па, на­сеч­ка­ми, на­ко­ла­ми, про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми. Про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние куль­ту­ры во­рон­ко­вид­ных куб­ков (про­фи­ли­ров­ка со­су­дов, глад­ко­стен­ность, от­тис­ки ли­ней­но­го штам­па), на восточной пе­ри­фе­рии - куль­тур, близ­ких днеп­ро-до­нец­кой куль­тур­ной общ­но­сти, и ус­вят­ской куль­ту­ры Под­ви­нья.

Доб­ро­бор­ский (позд­ний) этап на­зван по по­се­ле­нию у современной деревни До­б­рый Бор Ба­ра­но­вич­ско­го района Бре­ст­ской области, на реке Ща­ра, при­то­ке Не­ма­на; со­от­вет­ст­ву­ет позд­не­му не­оли­ту. Сфор­ми­ро­вал­ся и раз­ви­вал­ся под влия­ни­ем куль­тур ша­ро­вид­ных ам­фор, шну­ро­вой ке­ра­ми­ки. На­блю­да­ет­ся рас­цвет об­ра­бот­ки крем­ня; рас­про­стра­ня­ют­ся тре­уголь­ные на­ко­неч­ни­ки стрел с вы­ем­ча­тым ос­но­ва­ни­ем, на­ко­неч­ни­ки ко­пий из пла­стин со струй­ча­той ре­ту­шью со спин­ки, сер­по­вид­ные ору­дия; по­яв­ля­ют­ся то­по­ры с за­ужен­ны­ми обуш­ка­ми и при­шли­фов­кой лез­вия. В тес­те со­су­дов с за­штри­хов. по­верх­но­стя­ми ис­че­за­ют ор­га­нические при­ме­си; не­ред­ко верх ста­но­вит­ся бо­лее про­фи­ли­ро­ван­ным, а край вен­чи­ка слег­ка за­гнут внутрь, он ук­ра­шал­ся поя­сом из глу­бо­ких круг­лых ямок. Ор­на­мент ту­ло­ва - в основном от­сту­паю­щие на­ко­лы, не­ред­ко об­ра­зую­щие бо­розд­ки, от­тис­ки ли­ней­но­го штам­па (гре­бен­ча­тый ис­поль­зо­вал­ся ред­ко), про­чер­чен­ные ли­нии, по­яв­ля­ют­ся шну­ро­вые узо­ры.

По­се­ле­ния неманской культуры рас­по­ла­га­лись в основном на дю­нах и при­ру­сло­вых ва­лах на вы­со­кой пой­ме или крае низ­кой тер­ра­сы. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та , ры­бо­лов­ство, со­би­ра­тель­ст­во, на­чат­ки зем­ле­де­лия и жи­вот­но­вод­ст­ва. Из­вест­ны от­кры­тые вы­ра­бот­ки крем­нё­во­го сы­рья. Судь­бы но­си­те­лей неманской культуры не яс­ны. Не­ко­то­рые груп­пы на тер­ри­то­рии Западной Бе­ло­рус­сии про­су­ще­ст­во­ва­ли до среднего брон­зово­го ве­ка и кон­так­ти­ро­ва­ли с но­си­те­ля­ми тши­нец­кой куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)