НЕМАНИЧИ

НЕМАНИЧИ - правящая династия средневекового сербского государства (около 1168-1371 годов).

Ос­но­ва­тель - млад­ший сын За­ви­ды, жу­па­на Раш­ки, великий жу­пан Сте­фан Не­ма­ня. В хо­де войн 1183-1186 года он за­хва­тил тер­ри­то­рию Дук­ли (смотрите в статье Зе­та ), зна­чи­тель­но рас­ши­рил своё го­су­дар­ст­во. Его сы­но­вья ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми 2 вет­вей ди­на­стии Неманичей. Стар­ший сын Ву­кан в 1195-1208/1209 годах был ко­ро­лём Дук­ли. Главная ветвь Неманичей по­шла от среднего сы­на Сте­фа­на Не­ма­ни - великого жу­па­на Сте­фа­на Пер­во­вен­чан­но­го, всту­пив­ше­го на пре­стол по­сле при­ня­тия от­цом мо­на­ше­ст­ва. В 1202-1204 годах он вёл борь­бу с Ву­ка­ном за сербский трон. В 1217 году Сте­фан при­нял ко­ро­лев­ский ти­тул, за что был про­зван Пер­во­вен­чан­ным. В 1219 году до­бил­ся соз­да­ния Серб­ской пра­во­слав­ной церк­ви. В по­след­ний год жиз­ни пра­вил вме­сте со сво­им стар­шим сы­ном от бра­ка с ви­зантийской прин­цес­сой Ев­до­ки­ей - ко­ро­лём Сте­фа­ном Ра­до­сла­вом (1228-1234 годы).

Он был пер­вым пра­ви­те­лем, ко­ро­но­ван­ным сербским ар­хи­епи­ско­пом, сво­им дя­дей Сав­вой. В 1233 году сверг­нут с пре­сто­ла млад­шим бра­том Сте­фа­ном Вла­ди­сла­вом (ко­роль в 1234-1243 годах), зя­тем Ива­на Асе­ня II . Сте­фа­на Вла­ди­сла­ва сме­нил на сербском пре­сто­ле млад­ший сын Сте­фа­на Пер­во­вен­чан­но­го Сте­фан Урош I (1243-1276 годы). Он спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию в Сер­бии гор­но­го де­ла, по­ощ­рял тор­гов­лю с го­ро­да­ми Дуб­ров­ни­ки, Ко­тор, во внеш­ней по­ли­ти­ке по­сле по­ра­же­ния в вой­не 1268 года опи­рал­ся на Венг­рию. Сте­фан Урош I был сверг­нут с пре­сто­ла сы­ном Сте­фа­ном Дра­гу­ти­ном (1276-1282 годы). По­след­ний раз­де­лил стра­ну на 3 час­ти, од­ной из кото­рых управ­лял сам, дру­гой - его мать Еле­на, а треть­ей - его млад­ший брат Ми­лу­тин, ко­ро­но­ван­ный впо­след­ст­вии под име­нем Сте­фа­на Уро­ша II.

Сте­фан Урош II пред­при­нял ряд за­вое­ва­тель­ных по­хо­дов, зна­чи­тель­но рас­ши­рил тер­ри­то­рию Сер­бии за счёт ви­зантийских вла­де­ний, ак­тив­но по­кро­ви­тель­ст­во­вал строи­тель­ст­ву но­вых хра­мов и мо­на­сты­рей. Его сын Сте­фан Урош III Де­чан­ский был сме­щён и убит пред­ста­ви­те­ля­ми сербской зна­ти. Пре­стол за­нял сын по­след­не­го - Сте­фан Ду­шан, соз­дав­ший об­шир­ное сер­бо-греческое цар­ст­во на Бал­ка­нах и про­воз­гла­сив­ший се­бя в 1346 году «ца­рём сер­бов и гре­ков». Сын Сте­фа­на Ду­ша­на Сте­фан Урош V (1355-1371 годы) - по­след­ний пред­ста­ви­тель ди­на­стии. В го­ды его прав­ле­ния центральная власть ос­лаб­ла, на­ча­лись меж­до­усоб­ные вой­ны, сербское го­су­дар­ст­во рас­па­лось.

Ро­до­слов­ная Неманичей бы­ла за­пе­чат­ле­на во фре­сках ря­да мо­на­сты­рей и хра­мов, ко­то­рым по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии: Гра­ча­ни­ца (1320-1321 годы), ком­плекс Пат­ри­ар­хии в городе Печ (около 1330 года), Де­ча­ни («Ло­за Не­ма­ни­ча», середина XIV века). Все пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии, кро­ме Сте­фа­на Ду­ша­на, ка­но­ни­зи­ро­ва­ны по­сле смер­ти, сре­ди них и ве­ли­чай­шие сербские свя­тые Сав­ва и Си­ме­он Ми­ро­то­чи­вый.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)