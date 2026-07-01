НЕМАНИЧИ
НЕМАНИЧИ - правящая династия средневекового сербского государства (около 1168-1371 годов).
Основатель - младший сын Завиды, жупана Рашки, великий жупан Стефан Неманя. В ходе войн 1183-1186 года он захватил территорию Дукли (смотрите в статье Зета), значительно расширил своё государство. Его сыновья стали основателями 2 ветвей династии Неманичей. Старший сын Вукан в 1195-1208/1209 годах был королём Дукли. Главная ветвь Неманичей пошла от среднего сына Стефана Немани - великого жупана Стефана Первовенчанного, вступившего на престол после принятия отцом монашества. В 1202-1204 годах он вёл борьбу с Вуканом за сербский трон. В 1217 году Стефан принял королевский титул, за что был прозван Первовенчанным. В 1219 году добился создания Сербской православной церкви. В последний год жизни правил вместе со своим старшим сыном от брака с византийской принцессой Евдокией - королём Стефаном Радославом (1228-1234 годы).
Он был первым правителем, коронованным сербским архиепископом, своим дядей Саввой. В 1233 году свергнут с престола младшим братом Стефаном Владиславом (король в 1234-1243 годах), зятем Ивана Асеня II. Стефана Владислава сменил на сербском престоле младший сын Стефана Первовенчанного Стефан Урош I (1243-1276 годы). Он способствовал развитию в Сербии горного дела, поощрял торговлю с городами Дубровники, Котор, во внешней политике после поражения в войне 1268 года опирался на Венгрию. Стефан Урош I был свергнут с престола сыном Стефаном Драгутином (1276-1282 годы). Последний разделил страну на 3 части, одной из которых управлял сам, другой - его мать Елена, а третьей - его младший брат Милутин, коронованный впоследствии под именем Стефана Уроша II.
Стефан Урош II предпринял ряд завоевательных походов, значительно расширил территорию Сербии за счёт византийских владений, активно покровительствовал строительству новых храмов и монастырей. Его сын Стефан Урош III Дечанский был смещён и убит представителями сербской знати. Престол занял сын последнего - Стефан Душан, создавший обширное сербо-греческое царство на Балканах и провозгласивший себя в 1346 году «царём сербов и греков». Сын Стефана Душана Стефан Урош V (1355-1371 годы) - последний представитель династии. В годы его правления центральная власть ослабла, начались междоусобные войны, сербское государство распалось.
Родословная Неманичей была запечатлена во фресках ряда монастырей и храмов, которым покровительствовали представители династии: Грачаница (1320-1321 годы), комплекс Патриархии в городе Печ (около 1330 года), Дечани («Лоза Неманича», середина XIV века). Все представители династии, кроме Стефана Душана, канонизированы после смерти, среди них и величайшие сербские святые Савва и Симеон Мироточивый.