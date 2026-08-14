Нема́ничи

Нема́ничи ( серб. Немањиħи) — средневековая сербская королевская династия, правившая в 1166–1371. Из 11 правителей рода Н. две трети канонизированы Сербской православной церковью, поэтому династию также называют «светородной» или «святой лозой». Основатель — Стефан І Неманя, великий жупан Рашки, средневекового сербского государственного образования (великой жупы). За годы своего правления (1166–1196) добился присоединения к Рашке значительных территорий, прежде всего с запада и северо-­запада, а также широкой автономии сербских земель, фактически освободив их из-под власти Византии.

Ему наследовал его второй сын — Стефан Первовенчанный (Стефан II Неманич), который сначала, как и его отец, был великим жупаном Рашки (1196–1217), а после — первым королем из династии Н. (1217–1228). В годы его правления третий сын Стефана І Немани — Растко (Св. Сава Сербский) добился в 1219 автокефалии Сербской православной церкви, став ее первым архиепископом (1219–1234). Он создал первый свод сербских законов — «Номоканон» или «Законоправило» и установил процедуру коронации сербских королей, короновав повторно самого Стефана Первовенчанного в 1220, а потом и двух первых из трех его сыновей и его наследников на сербском престоле: Стефана Радослава (1228–1234), Стефана Владислава (1234–1243) и Стефана I Уроша (1243–1276).

Стефану I Урошу наследовал его сын Стефан Драгутин (1276–1282), который в силу не до конца выясненных причин (в частности, вероятно, из-за недовольства знати усилением венгерского влияния в сербских землях после его женитьбы на Екатерине Венгерской) отрекся от престола на соборе в Дежево в 1282 в пользу своего младшего брата — Милутина Стефана Уроша II (1282–1321). Он значительно расширил к югу территорию государства Н. в ходе борьбы против Византии и способствовал расцвету его экономики и культуры, став ктитором многочисленных церквей на Балканах.

Несмотря на мятеж, который в 1314 поднял против Милутина его второй сын — Стефан Урош III Дечанский (1321–1331), сосланный позже за это отцом в Константинополь, перед самой своей смертью в 1321 Милутин разрешил ему вернуться на родину, что позволило тому унаследовать престол. Но с 1330 сын Стефана Дечанского Стефан Урош IV Душан (1331–1355) начал борьбу с отцом за власть, завершившуюся его коронацией и смертью Уроша III при невыясненных обстоятельствах.

Стефан Душан захватил фактически весь Балканский п-ов, увенчав свой триумф покорением г. Сере в 1345. В его правление развитие сербского средневекового государства достигло своего апогея в результате провозглашения в 1346 Сербской православной церкви патриархатом, а самого Стефана Душана — императором сербов и греков, и появления в 1349 «Законника Стефана Душана» — ключевого свода законов на Балканах. Однако в годы правления его сына Стефана Уроша V (1355–1371) верх взяли центробежные тенденции, приведшие к гибели империи и династии.

Ист. : Arhiepiskop Danilo i drugi . Životi kraljeva i arhieiiskopa srpskih / Ed. Dj. Daničić. Belgrade, 1866; Teodosije . Žitija / Ed. D. Bogdanović. Belgrade, 1988.

Лит. : История южных и западных славян. Т. I / Под ред. Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой. М., 2008. С. 61–82. Н. В. Татарчук.