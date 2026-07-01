НЕЛЬСОН ЛЕОНАРД
НЕЛЬСОН ЛЕОНАРД - немецкий философ, глава неофризской школы неокантианства.
В 1901-1904 годах учился в университетах Гейдельберга, Берлина и Гёттингена. С 1909 года приват-доцент, с 1919 года профессор Гёттингенского университета. Целью основанного им Общества Фриза считал методическое развитие критической философии И. Канта в интерпретации, данной Я. Ф. Фризом.
Исходный пункт гносеологии Нельсона - восприятие как факт «непосредственного знания», составляющий достоверную основу всех суждений, не доказуемых чисто логическим путём. Это непосредственное знание не всегда является осознанным, таковым оно становится в результате «рефлексии», с помощью которой в процессе самонаблюдения устанавливаются априорные принципы познания.
В основе этики у Нельсона, как и у Канта, лежит понятие долга, а право определяется им как «практическая необходимость обоюдного ограничения свободы», возникающая в процессе взаимодействия индивидов. В педагогике отстаивал «сократический метод» преподавания. Развивал идеи «этического социализма», классовую борьбу понимал как «борьбу за право». Оказал влияние на Р. Отто и К. Поппера.