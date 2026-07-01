НЕЛЬСОН ЛЕОНАРД

НЕЛЬСОН ЛЕОНАРД - немецкий философ, глава неофризской школы неокантианства.

В 1901-1904 годах учил­ся в университетах Гей­дель­бер­га, Бер­ли­на и Гёт­тин­ге­на. С 1909 года при­ват-до­цент, с 1919 года профессор Гёт­тин­ген­ско­го университета. Це­лью ос­но­ван­но­го им Общества Фри­за счи­тал ме­то­дическое раз­ви­тие кри­тической фи­ло­со­фии И. Кан­та в ин­тер­пре­та­ции, дан­ной Я. Ф. Фри­зом.

Ис­ход­ный пункт гно­сео­ло­гии Нельсона - вос­при­ятие как факт «не­по­сред­ст­вен­но­го зна­ния», со­став­ляю­щий дос­то­вер­ную ос­но­ву всех су­ж­де­ний, не до­ка­зуе­мых чис­то ло­гическим пу­тём. Это не­по­сред­ст­вен­ное зна­ние не все­гда яв­ля­ет­ся осоз­нан­ным, та­ко­вым оно ста­но­вит­ся в ре­зуль­та­те «реф­лек­сии», с по­мо­щью ко­то­рой в про­цес­се са­мо­на­блю­де­ния ус­та­нав­ли­ва­ют­ся ап­ри­ор­ные прин­ци­пы по­зна­ния.

В ос­но­ве эти­ки у Нельсона, как и у Кан­та, ле­жит по­ня­тие дол­га, а пра­во оп­ре­де­ля­ет­ся им как «прак­ти­че­ская не­об­хо­ди­мость обо­юд­но­го ог­ра­ни­че­ния сво­бо­ды», воз­ни­каю­щая в про­цес­се взаи­мо­дей­ст­вия ин­ди­ви­дов. В пе­да­го­ги­ке от­стаи­вал «со­кра­ти­че­ский ме­тод» пре­по­да­ва­ния. Раз­ви­вал идеи «эти­че­ско­го со­циа­лиз­ма», клас­со­вую борь­бу по­ни­мал как «борь­бу за пра­во». Ока­зал влия­ние на Р. От­то и К. Поп­пе­ра .