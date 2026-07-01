НЕЛЬСОН ГОРАЦИО
НЕЛЬСОН ГОРАЦИО - британский военный деятель, флотоводец, вице-адмирал белого флага (1804 год).
Из семьи приходского священника. По материнской линии приходился родственником Р. Уолполу. По окончании школы в 1771 году поступил служить в британский ВМФ. На корабле, которым командовал его дядя, совершил плавание в Вест-Индию. В звании мичмана освоил основы навигации, чтение морских карт, обязанности канонира. В 1773 году участвовал в полярной экспедиции (поиск северного пути в Индию), проявил личное мужество и храбрость. В том же году переведён на фрегат «Сихорс», совершил плавание в Индию. В 1776 году из-за болезни вернулся в Англию, назначен исполняющим обязанности лейтенанта на линейный корабль «Вустер», который нёс патрульную службу и сопровождал торговые караваны.
В 1777 году сдал экзамен на звание лейтенанта и получил назначение на фрегат «Ловестофф», на котором отплыл в Карибское море. Во время войны Великобритании с северо-американскими колониями и Францией (смотрите Война за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов) участвовал в захвате ряда торговых судов. В 1779 году получил звание капитана и назначен командовать фрегатом «Хинчинбрук», с 1784 года - фрегатом «Борей». В 1787 году женился и оставил службу на флоте. С началом войны с Францией в 1793 году назначен капитаном линейного корабля «Агамемнон», действовавшим в составе британской Средиземноморской эскадры. Участвовал в боевых действиях под Тулоном, десанте на острове Корсика и др. сражениях. В бою под Кальви в июле 1794 года потерял правый глаз. За победу над испанским флотом у мыса Сан-Висенти (1797 год) награждён рыцарским крестом Бани ордена. В том же году Нельсону было присвоено звание контр-адмирала синего флага.
При попытке захвата порта Санта-Крус-де-Тенерифе в июле 1797 года потерял правую руку. С 1798 года командовал эскадрой в Средиземном море. Из-за шторма не смог помешать выходу французского флота из Тулона (смотрите Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта), но, обнаружив его, разгромил в Абукирском сражении 1798 года. За победу пожалован Георгом III титулом пэра-барона Нила и Бернем-Торпа. В 1798 году направлен в Неаполь с заданием не допустить его захвата французами, но помешать этому не смог. При неаполитанском дворе встретил жену британского посла Э. Гамильтон, роман с которой продолжался до конца его жизни. После того как Неаполь был отвоёван российской эскадрой и войсками кардинала Ф. Руффо, отдал приказ о жестокой расправе с французскими пленными и итальянскими республиканцами.
В 1799 пожалован неаполитанским королём титулом герцога Бронте, в том же году получил звание контр-адмирала красного флага, в 1801 году - вице-адмирал голубого флага. В условиях обострения отношений Великобритании с Российской империей и Скандинавскими государствами по вопросу о вооруженном нейтралитете (смотрите Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 года) переведён служить на Балтийское море, где в 1801 году участвовал в бомбардировке Копенгагена. В том же году пожалован титулом виконта Нила и Бернем-Торпа, затем до подписания Амьенского мирного договора 1802 года командовал эскадрой в Ла-Манше. В 1803-1805 годах командующий британской эскадрой в Средиземном море. В сентябре 1805 года блокировал франко-испанский флот в Кадисе, в октябре разгромил его в Трафальгарском сражении 1805 года. В ходе битвы был смертельно ранен французским снайпером. В январе 1806 года торжественно похоронен в соборе Святого Павла в Лондоне.
Нельсона как флотоводца отличали приверженность активным манёвренным действиям, наступательный дух, готовность идти на риск. Нельсон решительно отказался от господствовавшей линейной тактики морского боя, поддерживал проявление инициативы среди своих подчинённых. Традиционно считается, что его победы заложили основы британского военно-морского господства в XIX веке.
Имя Нельсона было увековечено в колоннах Нельсона, сооружённых в Лондоне, Дублине (взорвана в 1966 году), Монреале и др. городах. Его имя носил флагман флота метрополии 1920-1940-х годах (линкор «Нельсон»; построен в 1925-1927 годах). Флагманский корабль Нельсона «Виктори», на котором он участвовал в Трафальгарском сражении 1805 года, является ныне Морским музеем (город Портсмут).