НЕЛЬСОН ГОРАЦИО

НЕЛЬСОН ГОРАЦИО - британский военный деятель, флотоводец, вице-адмирал белого флага (1804 год).

Из се­мьи при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка. По ма­те­рин­ской ли­нии при­хо­дил­ся род­ст­вен­ни­ком Р. Уол­по­лу. По окон­ча­нии шко­лы в 1771 году по­сту­пил слу­жить в британский ВМФ. На ко­раб­ле, ко­то­рым ко­ман­до­вал его дя­дя, со­вер­шил пла­ва­ние в Вест-Ин­дию. В зва­нии мич­ма­на ос­во­ил ос­но­вы на­ви­га­ции, чте­ние морских карт, обя­зан­но­сти ка­но­ни­ра. В 1773 году уча­ст­во­вал в по­ляр­ной экс­пе­диции (по­иск северного пу­ти в Ин­дию ), про­явил лич­ное му­же­ст­во и храб­рость. В том же го­ду пе­ре­ве­дён на фре­гат «Си­хорс», со­вер­шил пла­ва­ние в Ин­дию. В 1776 году из-за бо­лез­ни вер­нул­ся в Анг­лию, на­зна­чен исполняющим обязанности лей­те­нан­та на ли­ней­ный ко­рабль «Вус­тер», ко­то­рый нёс пат­руль­ную служ­бу и со­про­во­ж­дал тор­го­вые ка­ра­ва­ны.

В 1777 году сдал эк­за­мен на зва­ние лей­те­нан­та и по­лу­чил на­зна­че­ние на фре­гат «Ло­ве­стофф», на ко­то­ром от­плыл в Ка­риб­ское мо­ре. Во вре­мя вой­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии с северо-американскими ко­ло­ния­ми и Фран­ци­ей (смотрите Вой­на за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов) уча­ст­во­вал в за­хва­те ря­да тор­го­вых су­дов. В 1779 году по­лу­чил зва­ние ка­пи­та­на и на­зна­чен ко­ман­до­вать фре­га­том «Хин­чин­брук», с 1784 года - фре­га­том «Бо­рей». В 1787 году же­нил­ся и ос­та­вил служ­бу на фло­те. С на­ча­лом вой­ны с Фран­ци­ей в 1793 году на­зна­чен ка­пи­та­ном ли­ней­но­го ко­раб­ля «Ага­мем­нон», дей­ст­во­вав­шим в со­ста­ве британской Сре­ди­зем­но­мор­ской эс­кад­ры. Уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях под Ту­ло­ном, де­сан­те на острове Кор­си­ка и др. сра­же­ни­ях. В бою под Каль­ви в ию­ле 1794 года по­те­рял пра­вый глаз. За по­бе­ду над испанским фло­том у мы­са Сан-Ви­сен­ти (1797 год) на­гра­ж­дён ры­цар­ским кре­стом Ба­ни ор­де­на. В том же го­ду Нельсону бы­ло при­свое­но зва­ние контр-адмирала си­не­го фла­га.

При по­пыт­ке за­хва­та пор­та Сан­та-Крус-де-Те­не­ри­фе в ию­ле 1797 года по­те­рял пра­вую ру­ку. С 1798 года ко­ман­до­вал эс­кад­рой в Сре­ди­зем­ном мо­ре. Из-за штор­ма не смог по­ме­шать вы­хо­ду французского фло­та из Ту­ло­на (смотрите Еги­пет­ская экс­пе­ди­ция На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та ), но, об­на­ру­жив его, раз­гро­мил в Абу­кир­ском сра­же­нии 1798 года. За по­бе­ду по­жа­ло­ван Ге­ор­гом III ти­ту­лом пэ­ра-ба­ро­на Ни­ла и Бер­нем-Тор­па. В 1798 году на­прав­лен в Не­аполь с за­да­ни­ем не до­пус­тить его за­хва­та фран­цу­за­ми, но по­ме­шать это­му не смог. При не­апо­ли­тан­ском дво­ре встре­тил же­ну британского по­сла Э. Га­миль­тон, ро­ман с ко­то­рой про­дол­жал­ся до кон­ца его жиз­ни. По­сле то­го как Не­аполь был от­воё­ван российской эс­кад­рой и вой­ска­ми кар­ди­на­ла Ф. Руф­фо, от­дал при­каз о жес­то­кой рас­пра­ве с французскими плен­ны­ми и итальянскими рес­пуб­ли­кан­ца­ми.

В 1799 по­жа­ло­ван не­апо­ли­тан­ским ко­ро­лём ти­ту­лом гер­цо­га Брон­те, в том же го­ду по­лу­чил зва­ние контр-адмирала крас­но­го фла­га, в 1801 году - вице-адмирал го­лу­бо­го фла­га. В ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии с Российской им­пе­ри­ей и Скандинавскими го­су­дар­ст­ва­ми по во­про­су о воо­руженном ней­тра­ли­те­те (смотрите Дек­ла­ра­ция о воо­ру­жён­ном ней­тра­ли­те­те 1780 года ) пе­ре­ве­дён слу­жить на Бал­тий­ское море, где в 1801 году уча­ст­во­вал в бом­бар­ди­ров­ке Ко­пен­га­ге­на. В том же го­ду по­жа­ло­ван ти­ту­лом ви­кон­та Ни­ла и Бер­нем-Тор­па, за­тем до под­пи­са­ния Амь­ен­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1802 года ко­ман­до­вал эс­кад­рой в Ла-Ман­ше. В 1803-1805 годах ко­мандующий британской эс­кад­рой в Сре­ди­зем­ном мо­ре. В сентябре 1805 года бло­ки­ро­вал фран­ко-испанский флот в Ка­ди­се, в ок­тяб­ре раз­гро­мил его в Тра­фаль­гар­ском сра­же­нии 1805 года. В хо­де бит­вы был смер­тель­но ра­нен французским снай­пе­ром. В январе 1806 года тор­же­ст­вен­но по­хо­ро­нен в со­бо­ре Святого Пав­ла в Лон­до­не.

Нельсона как фло­то­вод­ца от­ли­ча­ли при­вер­жен­ность ак­тив­ным ма­нёв­рен­ным дей­ст­ви­ям, на­сту­пательный дух, го­тов­ность ид­ти на риск. Нельсон ре­ши­тель­но от­ка­зал­ся от гос­под­ство­вав­шей ли­ней­ной так­ти­ки морского боя, под­дер­жи­вал про­яв­ле­ние ини­циа­ти­вы сре­ди сво­их под­чи­нён­ных. Тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что его по­бе­ды за­ло­жи­ли ос­но­вы британского во­енно-морского гос­под­ства в XIX веке.

Имя Нельсона бы­ло уве­ко­ве­че­но в ко­лон­нах Нельсона, со­ору­жён­ных в Лон­до­не, Дуб­ли­не (взо­рва­на в 1966 году), Мон­реа­ле и др. го­ро­дах. Его имя но­сил флаг­ман фло­та мет­ро­по­лии 1920-1940-х годах (лин­кор «Нель­сон»; по­стро­ен в 1925-1927 годах). Флаг­ман­ский ко­рабль Нельсона «Вик­то­ри», на ко­то­ром он уча­ст­во­вал в Тра­фаль­гар­ском сра­же­нии 1805 года, яв­ля­ет­ся ны­не Морским му­зе­ем (город Порт­смут).