НЕЛЛЕР ГОДФРИ
НЕЛЛЕР ГОДФРИ - немецкий и английский живописец.
Сын городского землемера Любека, брат живописца Иоганна Захариаса Неллера (Книллера) (1642 год или 1644 год, Любек - 1702 год, Лондон). Обучался математике в Лейденском университете, с 1662 года учился живописи в Амстердаме у Ф. Боля и, возможно, пользовался советами Рембрандта. Ранние работы выдают влияние А. ван Дейка (портрет архиепископа Майнцского И. Ф. фон Шёнборна, около 1666 года, Художественно-исторический музей, Вена). Посетил Италию (около 1672 года), в Риме встречался с К. Маратта и Дж. Л. Бернини; в Венеции исполнил ряд портретов патрициев (не сохранились).
В 1675 году вернулся в Любек и около 1676 года переехал в Англию, где сделал карьеру модного портретиста. С 1688 года главный художник короля (до 1691 года делил эту должность с Дж. Райли), в 1692 году возведён в рыцарское достоинство, в 1715 году получил титул баронета. В 1697 году посетил Брюссель, где изучал творчество П. П. Рубенса. В 1711-1716 годах возглавлял созданную им первую в Великобритании Академию живописи. В Лондоне Неллер руководил мастерской с большим количеством помощников (портретируемый позировал мастеру только при наброске лица; иногда в день принималось свыше 10 заказчиков), благодаря чему наследие художника очень велико и неравноценно по качеству. Неллер возродил моду на поясные, поколенные портреты и изображения в полный рост.
Ему принадлежат многочисленные изображения монархов [королей Карла II (1678 год; известен по гравюре), Людовика XIV (написан во Франции в 1684 году по заказу Карла II; утрачен, известен в копиях), Якова II (1688 год, Гайзанс-Холл, Нортамберленд), царя Петра I Великого (1698 год, Королевское собрание, Кенсингтонский дворец, Лондон)] и английских аристократов, серии придворных красавиц (около 1690-1691 годов, Хэмптон-корт), адмиралов (14 портретов, около 1702-1708 годы, Национальный морской музей, Гринвич, Лондон) и членов клуба «Кит-Кат», объединявшего лидеров партии вигов (около 40 портретов, между 1700 и 1720 годами, Национальная портретная галерея, Лондон).
В лучших работах сумел передать собирательный образ эпохи, незаурядный характер изображаемых лиц, напряжение внутренней жизни творческих личностей: портреты скульптора Г. Гиббонса (около 1690 года), философа Дж. Локка (1697 год; оба - Эрмитаж, Санкт-Петербург), поэта Дж. Драйдена (1697 год, Тринити-колледж, Кембридж), И. Ньютона (1702 год), архитектора К. Рена (1711 год, оба - Национальная портретная галерея, Лондон), композитора Г. Ф. Генделя (Музей Воспитательного дома, Лондон).