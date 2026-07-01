НЕЛЛЕР ГОДФРИ

НЕЛЛЕР ГОДФРИ - немецкий и английский живописец.

Сын городского зем­ле­ме­ра Лю­бе­ка, брат жи­во­пис­ца Ио­ган­на За­ха­риа­са Нел­ле­ра (Книл­ле­ра) (1642 год или 1644 год, Лю­бек - 1702 год, Лон­дон). Обу­чал­ся ма­те­ма­ти­ке в Лей­ден­ском университете, с 1662 года учил­ся жи­во­пи­си в Ам­стер­да­ме у Ф. Бо­ля и, воз­мож­но, поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми Рем­бранд­та. Ран­ние ра­бо­ты вы­да­ют влия­ние А. ван Дей­ка (порт­рет ар­хи­епи­ско­па Майнц­ско­го И. Ф. фон Шён­бор­на, около 1666 года, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на). По­се­тил Ита­лию (около 1672 года), в Ри­ме встре­чал­ся с К. Ма­рат­та и Дж. Л. Бер­ни­ни; в Ве­не­ции ис­пол­нил ряд порт­ре­тов пат­ри­ци­ев (не сохранились).

В 1675 году вер­нул­ся в Лю­бек и около 1676 года пе­ре­ехал в Анг­лию, где сде­лал карь­е­ру мод­но­го порт­ре­ти­ста. С 1688 года главный ху­дож­ник ко­ро­ля (до 1691 года де­лил эту долж­ность с Дж. Рай­ли), в 1692 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во, в 1715 году по­лу­чил ти­тул ба­ро­не­та. В 1697 году по­се­тил Брюс­сель, где изу­чал твор­че­ст­во П. П. Ру­бен­са. В 1711-1716 годах воз­глав­лял соз­дан­ную им пер­вую в Ве­ли­ко­бри­та­нии Ака­де­мию жи­во­пи­си. В Лон­до­не Неллер ру­ко­во­дил мас­тер­ской с боль­шим ко­ли­че­ст­вом по­мощ­ни­ков (порт­ре­ти­руе­мый по­зи­ро­вал мас­те­ру толь­ко при на­бро­ске ли­ца; ино­гда в день при­ни­ма­лось свыше 10 за­каз­чи­ков), бла­го­да­ря че­му на­сле­дие ху­дож­ни­ка очень ве­ли­ко и не­рав­но­цен­но по ка­че­ст­ву. Неллер воз­ро­дил мо­ду на по­яс­ные, по­ко­лен­ные порт­ре­ты и изо­бра­же­ния в пол­ный рост.

Ему при­над­ле­жат мно­го­численные изо­бра­же­ния мо­нар­хов [ко­ро­лей Кар­ла II (1678 год; из­вес­тен по гра­вю­ре), Лю­до­ви­ка XIV (на­пи­сан во Фран­ции в 1684 году по за­ка­зу Кар­ла II; ут­ра­чен, из­вес­тен в ко­пи­ях), Яко­ва II (1688 год, Гай­занс-Холл, Нор­там­бер­ленд), ца­ря Пет­ра I Ве­ли­ко­го (1698 год, Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние, Кен­синг­тон­ский дво­рец, Лон­дон)] и английских ари­сто­кра­тов, се­рии при­двор­ных кра­са­виц (около 1690-1691 годов, Хэмп­тон-корт), ад­ми­ра­лов (14 порт­ре­тов, около 1702-1708 годы, Национальный мор­ской му­зей, Грин­вич, Лон­дон) и чле­нов клу­ба «Кит-Кат», объ­е­ди­няв­ше­го ли­де­ров пар­тии ви­гов (около 40 порт­ре­тов, ме­ж­ду 1700 и 1720 годами, Национальная порт­рет­ная га­ле­рея, Лон­дон).

В луч­ших ра­бо­тах су­мел пе­ре­дать со­би­ра­тель­ный об­раз эпо­хи, не­за­уряд­ный ха­рак­тер изо­бра­жае­мых лиц, на­пря­же­ние внутренней жиз­ни твор­че­ских лич­но­стей: порт­ре­ты скульп­то­ра Г. Гиб­бон­са (около 1690 года), фи­ло­со­фа Дж. Лок­ка (1697 год; оба - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), по­эта Дж. Драй­де­на (1697 год, Три­ни­ти-кол­ледж, Кем­бридж), И. Нью­то­на (1702 год), ар­хи­тек­то­ра К. Ре­на (1711 год, оба - Национальная порт­рет­ная га­ле­рея, Лон­дон), ком­по­зи­то­ра Г. Ф. Ген­де­ля (Му­зей Вос­пи­тательного до­ма, Лон­дон).