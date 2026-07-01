НЕЛИДОВО
НЕЛИДОВО - город в России, в юго-западной части Тверской области, центр Нелидовского района.
Население 22,2 тысячи человек (2012 год). Расположен на юге Валдайской возвышенности, на реке Межа. Железнодорожная станция. Близ Нелидово проходит федеральная автотрасса «Балтия» (Москва - Волоколамск - граница с Латвией).
Возник в 1900 году близ села Иоткино (известно с 1701 года) как посёлок Нелидово при одноимённой железнодорожной станции на линии Москва - Зилан (движение открыто в 1901 году). Волостной центр Бельского уезда Смоленской губернии (1923-1929 годы). Районный центр Западной (1929-1935 годы), Калининской (с 1990 года Тверской) (1935-1944 годы, с 1957 года), Великолукской (1944-1957 годы) областей. С начала 1930-х годов в Нелидово и окрестностях получила развитие деревообрабатывающая промышленность. С 1938 года рабочий посёлок. Во время Московской битвы 1941-1942 годов, с 08.10.1941 года по 25.01.1942 года, оккупирован германскими войсками, значительно разрушен. В Нелидово и районе действовал известный партизанский отряд (командир И. З. Коровкин), участвовавший в освобождении Нелидово частями Красной Армии. Город с 1949 года.
Современный город отстроен преимущественно в 1950-1970-е годы (здание администрации, кинотеатр «Спутник»). Церковь в честь Балыкинской иконы Божией Матери (1970 год), деревянная часовня Святого Георгия Победоносца (начало 2000-х годов). Мемориал Памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, Аллея Славы в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проводятся всероссийские и международные соревнования по мотокроссу (с середины 1950-х годов).
Нелидово - важный промышленный центр на юго-западе Тверской области. Ведущие предприятия - заводы: гидравлических прессов (крупный российский производитель гидравлических прессов, листогибочных станков и прессов), «НелидовПрессМаш» (кузнечно-прессовое, листогибочное оборудование и др.), машиностроительный (основан в 1965 году как завод торфяного машиностроения; с 1990 годв современное название; основная продукция - автолесовозная техника, скребки для бульдозеров и рыхлителей), станочных нормалей (гайки, шайбы, болты, тарельчатые пружины и др.), «Нелидовские металлические конструкции» (в т. ч. мачты сотовой связи), пластмасс (крупный российский производитель листов из термопластов, утеплителей на основе пенополиэтилена и др.). Деревообрабатывающий комбинат (1943 год; берёзовая фанера и древесно-волокнистые плиты, в т. ч. на экспорт в страны Западной Европы). Швейная фабрика «Нелидово-Спецодежда» (в составе компании «Техноавиа»; специальная и форменная одежда).
Ряд предприятий Нелидово производит мебель (с начала 2000-х годов; фабрики: «Корона», «Мебель-Н», АКМО), пластиковые и деревянные окна и двери, отопительное оборудование для загородных домов, огнеупорные изделия для предприятий чёрной металлургии, трубы из стекло- и базальтоволокна, листы из термопластов и формованные изделия из них, декоративные изделия из искусственного мрамора и др.
Близ Нелидово, в поселке Монино, - барочная церковь Рождества Богородицы (1758 год, росписи); в деревне Дрогачёво - Покровская церковь (1790 год). В 40 км к северу от Нелидово - Центральнолесной государственный природный биосферный заповедник; на его базе развивается экотуризм.