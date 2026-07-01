НЕЛИДОВО

НЕЛИДОВО - город в России, в юго-западной части Тверской области, центр Нелидовского района.

Население 22,2 тысячи человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на юге Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти, на реке Ме­жа. Железнодорожная стан­ция. Близ Нелидово про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Бал­тия» ( Мо­ск­ва - Во­ло­ко­ламск - гра­ни­ца с Лат­ви­ей).

Воз­ник в 1900 году близ села Иот­ки­но (из­вест­но с 1701 года) как по­сё­лок Нелидово при од­но­имён­ной железнодорожной стан­ции на ли­нии Мо­ск­ва - Зи­лан (дви­же­ние от­кры­то в 1901 году). Во­ло­ст­ной центр Бель­ско­го уезда Смо­лен­ской губернии (1923-1929 годы). Рай­он­ный центр За­пад­ной (1929-1935 годы), Ка­ли­нин­ской (с 1990 года Твер­ской) (1935-1944 годы, с 1957 года), Ве­ли­ко­лук­ской (1944-1957 годы) об­лас­тей. С начала 1930-х годов в Нелидово и ок­ре­ст­но­стях по­лу­чила раз­ви­тие де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность. С 1938 года ра­бо­чий по­сё­лок. Во вре­мя Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов , с 08.10.1941 года по 25.01.1942 года, ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В Нелидово и рай­оне дей­ст­во­вал из­вест­ный пар­ти­зан­ский от­ряд (командир И. З. Ко­ров­кин), уча­ст­во­вав­ший в ос­во­бо­ж­де­нии Нелидово час­тя­ми Крас­ной Ар­мии. Го­род с 1949 года.

Современный го­род от­стро­ен пре­имущественно в 1950-1970-е годы (зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции, ки­но­те­атр «Спут­ник»). Цер­ковь в честь Ба­лы­кин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1970 год), де­ревянная ча­сов­ня Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (начало 2000-х годов). Ме­мо­ри­ал Па­мя­ти жертв ка­та­ст­ро­фы на Чер­но­быль­ской АЭС, Ал­лея Сла­вы в честь 60-ле­тия По­бе­ды в Великой Отечественной вой­не. Про­во­дят­ся все­российские и ме­ж­ду­народные со­рев­но­ва­ния по мо­то­крос­су (с середины 1950-х годов).

Нелидово - важ­ный промышленный центр на юго-за­па­де Твер­ской области. Ве­ду­щие пред­при­ятия - за­во­ды: гид­рав­лических прес­сов (круп­ный российский про­из­во­ди­тель гид­рав­лических прес­сов, лис­то­ги­боч­ных стан­ков и прес­сов), «Не­ли­дов­Прес­сМаш» (куз­неч­но-прес­со­вое, лис­то­ги­боч­ное обо­ру­до­ва­ние и др.), ма­ши­но­строи­тель­ный (ос­но­ван в 1965 году как за­вод тор­фя­но­го ма­ши­но­строе­ния; с 1990 годв современное название; основная про­дук­ция - ав­то­ле­со­воз­ная тех­ни­ка, скреб­ки для буль­до­зе­ров и рых­ли­те­лей), ста­ноч­ных нор­ма­лей (гай­ки, шай­бы, бол­ты, та­рель­ча­тые пру­жи­ны и др.), «Не­ли­дов­ские ме­тал­ли­че­ские кон­ст­рук­ции» (в т. ч. мач­ты со­то­вой свя­зи), пла­ст­масс (круп­ный российский про­из­во­ди­тель лис­тов из тер­мо­пла­стов, уте­п­ли­те­лей на ос­но­ве пе­но­по­ли­эти­ле­на и др.). Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (1943 год; бе­рё­зо­вая фа­не­ра и дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты, в т. ч. на экс­порт в стра­ны Западной Ев­ро­пы). Швей­ная фаб­ри­ка «Не­ли­до­во-Спец­оде­ж­да» (в со­ста­ве ком­па­нии «Тех­ноа­виа»; специальная и фор­мен­ная оде­ж­да).

Ряд пред­при­ятий Нелидово про­из­во­дит ме­бель (с начала 2000-х годов; фаб­рики: «Ко­ро­на», «Ме­бель-Н», АКМО), пла­сти­ко­вые и де­ревянные ок­на и две­ри, ото­пи­тель­ное обо­ру­до­ва­ние для за­го­род­ных до­мов, ог­не­упор­ные из­де­лия для пред­при­ятий чёр­ной ме­тал­лур­гии, тру­бы из стек­ло- и ба­заль­то­во­лок­на, лис­ты из тер­мо­пла­стов и фор­мо­ван­ные из­де­лия из них, де­ко­ра­тив­ные из­де­лия из ис­кусственного мра­мо­ра и др.

Близ Нелидово, в поселке Мо­ни­но, - ба­роч­ная церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1758 год, рос­пи­си); в деревне Дро­га­чё­во - По­кров­ская церковь (1790 год). В 40 км к се­ве­ру от Нелидово - Цен­траль­но­лес­ной государственный при­род­ный био­сфер­ный за­по­вед­ник; на его ба­зе раз­ви­ва­ет­ся эко­ту­ризм.

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