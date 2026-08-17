НЕЛИДОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Биография и государственная служба

Родился в семье поручика Ивана Дмитриевича Нелидова. Аркадий Иванович учился в Пажеском корпусе , в то время как его сестра Екатерина была одной из первых воспитанниц Смольного института, ставшая фрейлиной при дворе. На нее обратил внимание Павел I , поэтому после его восшествия на престол, Аркадий Иванович получил чин майора и стал флигель-адъютантом при Его Императорском Величестве. 21 января 1797 г. Нелидов был возведен в звание генерал-майора. 16 марта того же года Павел I учредил военно-полевую канцелярию, созданную для непосредственной связи императора с военной коллегией. Аркадий Иванович был поставлен во главе в звании генерал-адъютанта. В 1798 г. между Павлом I и Екатериной Ивановной Нелидовой произошёл разрыв, камер-фрейлина была удалено от двора. Немилость распространилась и на ее брата, 19 августа 1798 г. его сняли со всех занимаемых им постом и также лишили воинских званий. Нелидов выехал из Санкт-Петербурга и проживал в своем курском имении. После государственного переворота и восшествия на престол Александра I , Нелидовы вновь оказались при дворе. Аркадий Иванович вернулся на службу и был произведен в чин генерал-лейтенанта. В 1806 г. Нелидов стал начальником Псковской милиции. В ноябре 1811 г. получил чин тайного советника и назначен императором на пост Курского губернатора. В губернии у него были земельные владения и несколько деревень. В деревне Моква им был построен обширный усадебный дом в псевдоготическом стиле, разбит английский сад. Вскоре началась Отечественная война 1812 г. , Нелидов занимался вопросами снабжения русской армии, собирал ополчение, именно через Курск переправляли большое количество пленных французов. После войны старый Знаменский собор стал обрушаться, Аркадий Иванович принял решение о разборе сооружения и строительство новой церкви в память о победе русской армии в Отечественной войне 1812 г. Новый собор был заложен 4 июня 1816 г., губернатор пожертвовал на его строительство свои личные средства. В 1818 г. вышел в отставку и вернулся в Санкт-Петербург, где вскоре стал почетным опекуном местного общества. В 1825 г. Нелидов стал членом Сената, а через год предводителем дворянства. Состоял в Верховном суде по делу декабристов. 25 апреля 1829 г. получил чин действительного тайного советника. После кончины нашел упокоение в склепе при церкви свв. мчч. Адриана и Наталии в Старом Панове.