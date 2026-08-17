НЕЛИДОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ
Биография и государственная служба
Родился в семье поручика Ивана Дмитриевича Нелидова. Аркадий Иванович учился в Пажеском корпусе, в то время как его сестра Екатерина была одной из первых воспитанниц Смольного института, ставшая фрейлиной при дворе. На нее обратил внимание Павел I, поэтому после его восшествия на престол, Аркадий Иванович получил чин майора и стал флигель-адъютантом при Его Императорском Величестве. 21 января 1797 г. Нелидов был возведен в звание генерал-майора. 16 марта того же года Павел I учредил военно-полевую канцелярию, созданную для непосредственной связи императора с военной коллегией. Аркадий Иванович был поставлен во главе в звании генерал-адъютанта. В 1798 г. между Павлом I и Екатериной Ивановной Нелидовой произошёл разрыв, камер-фрейлина была удалено от двора. Немилость распространилась и на ее брата, 19 августа 1798 г. его сняли со всех занимаемых им постом и также лишили воинских званий. Нелидов выехал из Санкт-Петербурга и проживал в своем курском имении. После государственного переворота и восшествия на престол Александра I, Нелидовы вновь оказались при дворе. Аркадий Иванович вернулся на службу и был произведен в чин генерал-лейтенанта. В 1806 г. Нелидов стал начальником Псковской милиции. В ноябре 1811 г. получил чин тайного советника и назначен императором на пост Курского губернатора. В губернии у него были земельные владения и несколько деревень. В деревне Моква им был построен обширный усадебный дом в псевдоготическом стиле, разбит английский сад. Вскоре началась Отечественная война 1812 г., Нелидов занимался вопросами снабжения русской армии, собирал ополчение, именно через Курск переправляли большое количество пленных французов. После войны старый Знаменский собор стал обрушаться, Аркадий Иванович принял решение о разборе сооружения и строительство новой церкви в память о победе русской армии в Отечественной войне 1812 г. Новый собор был заложен 4 июня 1816 г., губернатор пожертвовал на его строительство свои личные средства. В 1818 г. вышел в отставку и вернулся в Санкт-Петербург, где вскоре стал почетным опекуном местного общества. В 1825 г. Нелидов стал членом Сената, а через год предводителем дворянства. Состоял в Верховном суде по делу декабристов. 25 апреля 1829 г. получил чин действительного тайного советника. После кончины нашел упокоение в склепе при церкви свв. мчч. Адриана и Наталии в Старом Панове.