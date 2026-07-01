НЕЛИДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
НЕЛИДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский дипломат, действительный тайный советник, почетный член Петербургской АН (1898 год).
Дворянин. Окончил факультет восточных языков и юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1855 год). С 1855 года на службе по ведомству МИДа; с 1872 года советник посольства в Константинополе, неоднократно управлял посольством в отсутствие Н. П. Игнатьева. Активно участвовал в попытках урегулировать Восточный кризис 1875-1878 годов. В начале 1877 года по поручению МИДа провёл тайные переговоры в Бухаресте с премьер-министром И. Братиану о пропуске Румынией российских войск через свою территорию в случае войны России с Османской империей.
В русско-турецкую войну 1877-1878 годов директор дипломатической канцелярии главнокомандующего действующей армией великого князя Николая Николаевича, составил предварительные условия мира с Турцией (ноябрь 1877 года), одобренные князем А. М. Горчаковым и императором Александром II, участвовал в переговорах с турецкими уполномоченными в Казанлыке и Адрианополе о заключении перемирия (январь 1878 года), в качестве российского уполномоченного совместно с графом Н. П. Игнатьевым подписал Сан-Стефанский мир 1878 года.
Временный поверенный в делах в Константинополе (март - май 1878 года). Участвовал в работе Берлинского конгресса 1878 года. Посланник в Саксонии и герцогстве Саксен-Альтенбург (с 1879 года). Управляющий посольством (с 1882 года), посол (с 1883 года) в Константинополе. Сыграл важную роль в улучшении послевоенных отношений с Османской империей. Сторонник активной ближневосточной политики. Обосновывал необходимость занятия Россией Черноморских проливов, предлагал как силовой, так и мирный (путём союза с Турцией) вариант решения этой задачи (записка императору Александру III «О занятии проливов», 1882 год, опубликована в журнале «Красный архив», 1931 год, т. 3; меморандум Александру III «О задачах русской политики в Турции», 1885 год).
Опасаясь морского нападения Великобритании на Черноморское побережье России, в 1885-1886 годах вёл секретные переговоры с султаном Абдул-Хамидом II о заключении русско-турецкого союза по вопросу о Черноморских проливах и поддержании статус-кво на Балканах. В области европейской политики был противником прогерманского курса министра иностранных дел Н. К. Гирса, несколько раз возбуждал вопрос о заключении союза с Францией. В период Болгарского кризиса 1885-1887 годов призывал российское правительство отказаться от планов возвращения Восточной Румелии Османской империи и выступить с инициативой признания объединения Болгарии, участвовал в Константинопольской конференции послов по Болгарскому вопросу (1885-1886 годы), выступал против планов оккупации Болгарии российскими войсками с целью смещения с престола князя Александра I Баттенбергского. В 1894 году предпринял первые шаги по восстановлению дипломатических отношений с Болгарией.
Во время Ближневосточного кризиса 1890-х годов, спровоцированного репрессивной политикой турецкого правительства в отношении армянского населения, пытался урегулировать конфликт, совместно с послами Франции и Великобритании в Константинополе участвовал в выработке проекта реформ для шести вилайетов Западной Армении. Осенью 1896 года, в условиях обострения кризиса и возможного распада Османской империи, инициировал новое обсуждение разработанного ранее проекта захвата Босфора силами российской армии и флота, который с некоторыми изменениями был одобрен 23.11(05.12).1896 года на особом совещании под руководством императора Николая II (план не был реализован из-за противодействия С. Ю. Витте и отказа Франции поддержать действия России; опубликован в журнале «Красный архив», 1931 год, т. 4-5).
С 1897 года чрезвычайный и полномочный посол в Риме. Участник межгосударственной конференции в Риме по вопросу борьбы с анархизмом и терроризмом (1898 год). В 1903 году предупреждал МИД о том, что приезд Николая II в Италию может вызвать враждебные демонстрации, в результате визит был отложен, а король Италии Виктор Эммануил III потребовал отозвать Нелидова. Чрезвычайный и полномочный посол во Франции (1903-1910 годы). В ходе русско-японской войны 1904-1905 годов энергично противодействовал акциям японской дипломатии в Европе, сыграл важную роль в разрешении последствий «Гулльского инцидента» (обстрел российской 2-й Тихоокеанской эскадрой британских рыбацких судов в Северном море). Активно содействовал укреплению Русско-французского союза, привлечению французских инвестиций и займов для нужд российской экономики. Председатель 2-й Гаагской конференции мира (1907 год).