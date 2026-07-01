НЕЛИДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

НЕЛИДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский дипломат, действительный тайный советник, почетный член Петербургской АН (1898 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил факультет восточных язы­ков и юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1855 год). С 1855 года на служ­бе по ве­дом­ст­ву МИДа; с 1872 года со­вет­ник по­соль­ст­ва в Кон­стан­ти­но­по­ле, не­од­но­крат­но управ­лял по­соль­ст­вом в от­сут­ст­вие Н. П. Иг­нать­е­ва. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­пыт­ках уре­гу­ли­ро­вать Восточный кри­зис 1875-1878 годов. В начале 1877 года по по­ру­че­нию МИДа про­вёл тай­ные пе­ре­го­во­ры в Бу­ха­ре­сте с пре­мьер-министром И. Бра­тиа­ну о про­пус­ке Ру­мы­ни­ей российских войск че­рез свою тер­ри­то­рию в слу­чае вой­ны Рос­сии с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей.

В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов ди­рек­тор ди­пло­ма­тической кан­це­ля­рии глав­но­ко­мандующего дей­ст­вую­щей ар­мией великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча, со­ста­вил пред­ва­ри­тель­ные ус­ло­вия ми­ра с Тур­ци­ей (но­ябрь 1877 года), одоб­рен­ные князем А. М. Гор­ча­ко­вым и императором Алек­сан­дром II, уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с турецкими упол­но­мо­чен­ны­ми в Ка­зан­лы­ке и Ад­риа­но­по­ле о за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия (январь 1878 года), в ка­че­ст­ве российского упол­но­мо­чен­но­го совместно с графом Н. П. Иг­нать­е­вым под­пи­сал Сан-Сте­фан­ский мир 1878 года.

Временный по­верен­ный в де­лах в Кон­стан­ти­но­по­ле (март - май 1878 года). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года . По­слан­ник в Сак­со­нии и гер­цог­ст­ве Сак­сен-Аль­тенбург (с 1879 года). Управ­ляю­щий по­соль­ст­вом (с 1882 года), по­сол (с 1883 года) в Кон­стан­ти­но­по­ле. Сыг­рал важ­ную роль в улуч­ше­нии по­сле­во­ен­ных от­но­ше­ний с Осман­ской им­пе­ри­ей. Сто­рон­ник ак­тив­ной ближ­не­во­сточ­ной по­ли­ти­ки. Обос­но­вы­вал не­об­хо­ди­мость за­ня­тия Рос­си­ей Чер­но­мор­ских про­ли­вов, пред­ла­гал как си­ло­вой, так и мир­ный (пу­тём сою­за с Тур­ци­ей) ва­ри­ант ре­ше­ния этой за­да­чи (запис­ка императору Алек­сан­д­ру III «О за­ня­тии про­ли­вов», 1882 год, опубликована в журнале «Крас­ный ар­хив», 1931 год, т. 3; ме­мо­ран­дум Алек­сан­д­ру III «О за­да­чах рус­ской по­ли­ти­ки в Тур­ции», 1885 год).

Опа­са­ясь морского на­па­де­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии на Чер­но­мор­ское по­бе­ре­жье Рос­сии, в 1885-1886 годах вёл сек­рет­ные пе­ре­го­во­ры с сул­та­ном Аб­дул-Ха­ми­дом II о за­клю­че­нии русско-турецкого сою­за по во­про­су о Чер­но­мор­ских про­ли­вах и под­дер­жа­нии ста­тус-кво на Бал­ка­нах. В об­лас­ти ев­ропейской по­ли­ти­ки был про­тив­ни­ком про­гер­ман­ско­го кур­са министра иностранных дел Н. К. Гир­са, несколько раз воз­бу­ж­дал во­прос о за­клю­че­нии сою­за с Фран­ци­ей. В пе­ри­од Болгарского кри­зи­са 1885-1887 годов при­зы­вал российское пра­ви­тель­ст­во от­ка­зать­ся от пла­нов воз­вра­ще­ния Вос­точ­ной Ру­ме­лии Ос­ман­ской им­пе­рии и вы­сту­пить с ини­циа­ти­вой при­зна­ния объ­е­ди­не­ния Бол­га­рии, уча­ст­во­вал в Кон­стан­ти­но­поль­ской кон­фе­рен­ции по­слов по Болгарскому во­про­су (1885-1886 годы), вы­сту­пал про­тив пла­нов ок­ку­па­ции Бол­га­рии российскими вой­ска­ми с це­лью сме­ще­ния с пре­сто­ла князя Алек­сан­д­ра I Бат­тен­берг­ско­го. В 1894 году пред­при­нял пер­вые ша­ги по вос­ста­нов­ле­нию ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Бол­га­ри­ей.

Во вре­мя Ближ­не­во­сточ­но­го кри­зи­са 1890-х годов, спро­во­ци­ро­ван­но­го ре­прес­сив­ной по­ли­ти­кой турецкого пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии армянского на­се­ле­ния, пы­тал­ся уре­гу­ли­ро­вать кон­фликт, совместно с по­сла­ми Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии в Кон­стан­ти­но­по­ле уча­ст­во­вал в вы­ра­бот­ке про­ек­та ре­форм для шес­ти ви­лай­е­тов Западной Ар­ме­нии. Осе­нью 1896 года, в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния кри­зи­са и воз­мож­но­го рас­па­да Ос­ман­ской им­пе­рии, ини­ции­ро­вал но­вое об­су­ж­де­ние раз­ра­бо­тан­но­го ра­нее про­ек­та за­хва­та Бос­фо­ра си­ла­ми российской ар­мии и фло­та, ко­то­рый с не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми был одоб­рен 23.11(05.12).1896 года на осо­бом со­ве­ща­нии под руководством императора Ни­ко­лая II (план не был реа­ли­зо­ван из-за про­ти­во­дей­ст­вия С. Ю. Вит­те и от­ка­за Фран­ции под­дер­жать дей­ст­вия Рос­сии; опубликован в журнале «Крас­ный ар­хив», 1931 год, т. 4-5).

С 1897 года чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол в Ри­ме. Уча­ст­ник меж­го­су­дар­ствен­ной кон­фе­рен­ции в Ри­ме по во­про­су борь­бы с анар­хиз­мом и тер­ро­риз­мом (1898 год). В 1903 году пре­ду­пре­ж­дал МИД о том, что при­езд Ни­ко­лая II в Ита­лию мо­жет вы­звать вра­ж­деб­ные де­мон­ст­ра­ции, в ре­зуль­та­те ви­зит был от­ло­жен, а ко­роль Ита­лии Вик­тор Эм­ма­ну­ил III по­тре­бо­вал ото­звать Нелидова. Чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол во Фран­ции (1903-1910 годы). В хо­де русско-японской вой­ны 1904-1905 годов энер­гич­но про­ти­во­дей­ст­во­вал ак­ци­ям японской ди­пло­ма­тии в Ев­ро­пе, сыг­рал важ­ную роль в раз­ре­ше­нии по­след­ст­вий «Гулль­ско­го ин­ци­ден­та» (об­стрел российской 2-й Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­рой британских ры­бац­ких су­дов в Се­вер­ном море). Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию Русско-французского сою­за, при­вле­че­нию французских ин­ве­сти­ций и зай­мов для нужд российской эко­но­ми­ки. Пред­се­да­тель 2-й Га­аг­ской кон­фе­рен­ции ми­ра (1907 год).