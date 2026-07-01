НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, член Российской академии, сенатор и тайный советник.
Из знатного дворянского рода. В 1769-1770 годах учился в Страсбурском университете. В 1770-1785 годах состоял на действительной военной службе, участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В 1786-1804 годах директор московского Главного народного училища. По воцарении императора Павла I назначен статс-секретарём у принятия прошений; из-за придворных интриг отставлен от должности (1798 год). В 1807-1813 годах заведовал учебной частью московского Училища ордена Святой Екатерины и Училища мещанских девиц. Почетный член объединения «Беседа любителей русского слова» (1811 год). С 1813 года жил попеременно в Санкт-Петербурге и Павловске. Входил в ближайшее окружение императрицы Марии Фёдоровны. С 1826 года в отставке.
Дебютировал как поэт в 1783 году («Строфы на дружбу»); публиковался в изданиях Н. М. Карамзина и его последователей. Автор отличавшихся чистотой и изяществом стиля произведений в духе «лёгкой поэзии»; среди них - дружеские послания (в основном «домашнего», шуточного содержания), мадригалы и любовная лирика (цикл о неразделённой любви к некоей «Темире»), стихи, написанные на случай или по заказу императрицы Марии Фёдоровны (в т. ч. «Строфы на Павловск», 1805 год; «В Павловской ферме», 1810 год), «хоры», «марши», «польские» для придворных праздников.
Наибольшим успехом в самых разных слоях общества пользовались песни поэта, индивидуализированностью чувства предвосхитившие принципы интимной лирики; элементы сентиментального стиля сочетались в них с народно-поэтической фразеологией, фольклорными ритмами и образами: «Ох, тошно мне…» (1791 год), «Милая вечор сидела…» (1795 год), «Выйду я на реченьку…» (1796 год). Песни повлияли на становление жанра «русской песни» в творчестве А. Ф. Мерзлякова, А. А. Дельвига и др. Среди произведений - оды («Ода на победу… под Мачиным, за Дунаем, 28-го июня 1791 года…» и др.), тренические (погребальные) элегии («На кончину графа П. И. Панина, 1789 года апреля 15» и др.); переводы (Ж. де Лафонтен, Ж. Делиль, Ж. Ф. де Лагарп, П. Метастазио и др.).
Награждён орденом Святого Александра Невского (1809 год).