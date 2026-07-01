НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, член Российской академии, сенатор и тайный советник.

Из знатного дворянского рода. В 1769-1770 годах учил­ся в Страс­бур­ском университете. В 1770-1785 годах со­сто­ял на дей­ст­вительной во­енной служ­бе, уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1768-1774 годов. В 1786-1804 годах ди­рек­тор московского Глав­но­го народного училища. По во­ца­ре­нии императора Пав­ла I на­зна­чен статс-сек­ре­та­рём у при­ня­тия про­ше­ний; из-за при­двор­ных ин­триг от­став­лен от долж­но­сти (1798 год). В 1807-1813 годах за­ве­до­вал учеб­ной ча­стью московского Училища ор­де­на Святой Ека­те­ри­ны и Училища ме­щан­ских де­виц. Почетный член объ­е­ди­не­ния «Бе­се­да лю­би­те­лей рус­ско­го сло­ва» (1811 год). С 1813 года жил по­пе­ре­мен­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Пав­лов­ске. Вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны. С 1826 года в от­став­ке.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1783 году («Стро­фы на друж­бу»); пуб­ли­ко­вал­ся в из­да­ни­ях Н. М. Ка­рам­зи­на и его по­сле­до­ва­те­лей. Ав­тор от­ли­чав­ших­ся чис­то­той и изя­ще­ст­вом сти­ля про­из­ве­де­ний в ду­хе «лёг­кой по­эзии»; среди них - дру­же­ские по­сла­ния (в основном «до­маш­не­го», шу­точ­но­го со­дер­жа­ния), мад­ри­га­лы и лю­бов­ная ли­ри­ка (цикл о не­раз­де­лён­ной люб­ви к не­ко­ей «Те­ми­ре»), сти­хи, на­пи­сан­ные на слу­чай или по за­ка­зу императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны (в т. ч. «Стро­фы на Пав­ловск», 1805 год; «В Пав­лов­ской фер­ме», 1810 год), «хо­ры», «мар­ши», «поль­ские» для при­двор­ных празд­ни­ков.

Наи­боль­шим ус­пе­хом в са­мых раз­ных сло­ях об­ще­ст­ва поль­зо­ва­лись пес­ни поэта, ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­но­стью чув­ст­ва пред­вос­хи­тив­шие прин­ци­пы ин­тим­ной ли­ри­ки; эле­мен­ты сен­ти­мен­таль­но­го сти­ля со­че­та­лись в них с на­род­но-по­этической фра­зео­ло­ги­ей, фольк­лор­ны­ми рит­ма­ми и об­ра­за­ми: «Ох, тош­но мне…» (1791 год), «Ми­лая ве­чор си­де­ла…» (1795 год), «Вый­ду я на ре­чень­ку…» (1796 год). Пес­ни по­влия­ли на ста­нов­ле­ние жан­ра «рус­ской пес­ни» в твор­че­ст­ве А. Ф. Мерз­ля­ко­ва, А. А. Дель­ви­га и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний - оды («Ода на по­бе­ду… под Ма­чи­ным, за Ду­на­ем, 28-го ию­ня 1791 го­да…» и др.), тре­ни­че­ские (по­гре­баль­ные) эле­гии («На кон­чи­ну гра­фа П. И. Па­ни­на, 1789 го­да ап­ре­ля 15» и др.); пе­ре­во­ды (Ж. де Ла­фон­тен, Ж. Де­лиль , Ж. Ф. де Ла­гарп, П. Ме­та­ста­зио и др.).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1809 год).