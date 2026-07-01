НЕКУЛЧЕ ЙОН

НЕКУЛЧЕ ЙОН - молдавский летописец и государственный деятель.

Из знат­но­го бо­яр­ско­го ро­да, бла­го­да­ря бра­ку со­сто­ял в род­ст­ве с пра­вя­щей ди­на­сти­ей Кан­теми­ров . С 1705 года спэ­тар (ору­же­но­сец) гос­по­да­ря А. К. Кан­те­ми­ра (1695-1700 годы, 1705-1707 годы). Воз­вы­сил­ся при дво­ре во вре­мя прав­ле­ния Д. К. Кан­те­ми­ра, близ­кий со­вет­ник гос­по­да­ря. Сто­рон­ник сбли­же­ния Молдавского княжества и Рос­сии, гет­ман молдавского вой­ска, уча­ст­во­вав­ше­го в Прут­ском по­хо­де 1711 года. До 1719 года вме­сте с Д. К. Кан­теми­ром про­жи­вал в эмиг­ра­ции в Рос­сии. Не­смот­ря на уго­во­ры по­след­не­го ос­тать­ся, в 1720 году че­рез Поль­шу вер­нул­ся в Молдавское княжество. В 1727 году гос­по­дарь Гри­го­рий II Ги­ка (1726-1733, 1735-1739, 1739-1741, 1747-1748 годы) на­зна­чил Некулче вор­ни­ком (упра­ви­те­лем) Ниж­ней Мол­да­вии, а в 1739 году - судь­ёй в Яс­сах. Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Кон­стан­ти­на (III) Мав­ро­кор­да­то (смотрите в статье Мав­ро­кор­да­то ).

Некулче - ав­тор «Ле­то­писи стра­ны Мол­дав­ской от Да­би­жы вое­во­ды до прав­ления Ио­а­на Мав­ро­кор­да­та вое­во­ды». На­ча­та по­сле 1733 года, окон­че­на в 1743 году, впер­вые опуб­ли­ко­ва­на М. Ко­гэл­ни­ча­ну в сборник «Ле­то­пи­си Мол­дав­ско­го го­су­дар­ст­ва» (т. 1-3, 1845-1852 годы). В сво­ём тру­де Некулче из­ло­жил со­бы­тия с 1661 года до 20.07.1743 года, по­сле 1738 года опи­са­ние со­бы­тий шло па­рал­лель­но с их раз­ви­ти­ем. «Ле­то­пись...» раз­де­ле­на на гла­вы, по­свя­щён­ные отдельным гос­по­да­рям. Некулче под­роб­но опи­сы­ва­ет вой­ны, на­ло­го­вую по­ли­ти­ку, рас­при в сре­де бо­яр­ст­ва, нра­вы и за­ня­тия пра­вя­щей эли­ты, народные вол­не­ния. Он так­же упо­мина­ет о та­тар­ских на­бе­гах на Молдавское княжество, о польско-турецких вой­нах конца XVII века, Прут­ском по­хо­де 1711 года, по­хо­де российских войск в Мол­да­вию в 1739 году и взя­тии ими кре­пости Хо­тин.

«Ле­то­пись...» - в зна­чительной сте­пе­ни ме­му­ар­ное про­из­ве­де­ние. Некулче ри­су­ет яр­кие порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков - Пет­ра I , Кар­ла XII, Д. К. Кан­те­ми­ра и да­ёт со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические ха­рак­те­ри­сти­ки отдельных на­ро­дов (та­тар, гре­ков). «Ле­то­пись...» Некулче - цен­ней­ший ис­точ­ник по по­ли­тической и со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии Мол­да­вии. Ус­ту­пая про­из­ве­де­ни­ям М. Кос­ти­на в ана­ли­тической глу­би­не, в ху­дожественном от­но­ше­нии труд Некулче пред­став­ля­ет со­бой вер­ши­ну молдавского ле­то­пи­са­ния. Текст «Ле­то­пи­си...» пред­ва­ря­ет пер­вое со­б­ра­ние молдавского фольк­ло­ра - 42 ис­то­рические ле­ген­ды, в ос­но­ве мно­гих из них ле­жат ре­аль­ные фак­ты. «Ле­то­пись...» ин­те­рес­на и с лин­гвис­тической точ­ки зре­ния. В от­ли­чие от пред­ше­ст­вен­ни­ков, по­лу­чив­ших сис­те­ма­тическое об­ра­зо­ва­ние в основном в Поль­ше и не­сво­бод­ных в сво­их со­чи­не­ни­ях от влия­ния латинского син­так­си­са, Некулче пи­сал на народном язы­ке сво­его вре­ме­ни, лишь из­ред­ка при­бе­гая к сти­ли­сти­ке пре­ды­ду­щих хро­ни­стов.