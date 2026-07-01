НЕКУЛЧЕ ЙОН
НЕКУЛЧЕ ЙОН - молдавский летописец и государственный деятель.
Из знатного боярского рода, благодаря браку состоял в родстве с правящей династией Кантемиров. С 1705 года спэтар (оруженосец) господаря А. К. Кантемира (1695-1700 годы, 1705-1707 годы). Возвысился при дворе во время правления Д. К. Кантемира, близкий советник господаря. Сторонник сближения Молдавского княжества и России, гетман молдавского войска, участвовавшего в Прутском походе 1711 года. До 1719 года вместе с Д. К. Кантемиром проживал в эмиграции в России. Несмотря на уговоры последнего остаться, в 1720 году через Польшу вернулся в Молдавское княжество. В 1727 году господарь Григорий II Гика (1726-1733, 1735-1739, 1739-1741, 1747-1748 годы) назначил Некулче ворником (управителем) Нижней Молдавии, а в 1739 году - судьёй в Яссах. Пользовался покровительством Константина (III) Маврокордато (смотрите в статье Маврокордато).
Некулче - автор «Летописи страны Молдавской от Дабижы воеводы до правления Иоана Маврокордата воеводы». Начата после 1733 года, окончена в 1743 году, впервые опубликована М. Когэлничану в сборник «Летописи Молдавского государства» (т. 1-3, 1845-1852 годы). В своём труде Некулче изложил события с 1661 года до 20.07.1743 года, после 1738 года описание событий шло параллельно с их развитием. «Летопись...» разделена на главы, посвящённые отдельным господарям. Некулче подробно описывает войны, налоговую политику, распри в среде боярства, нравы и занятия правящей элиты, народные волнения. Он также упоминает о татарских набегах на Молдавское княжество, о польско-турецких войнах конца XVII века, Прутском походе 1711 года, походе российских войск в Молдавию в 1739 году и взятии ими крепости Хотин.
«Летопись...» - в значительной степени мемуарное произведение. Некулче рисует яркие портреты современников - Петра I, Карла XII, Д. К. Кантемира и даёт социально-психологические характеристики отдельных народов (татар, греков). «Летопись...» Некулче - ценнейший источник по политической и социально-экономической истории Молдавии. Уступая произведениям М. Костина в аналитической глубине, в художественном отношении труд Некулче представляет собой вершину молдавского летописания. Текст «Летописи...» предваряет первое собрание молдавского фольклора - 42 исторические легенды, в основе многих из них лежат реальные факты. «Летопись...» интересна и с лингвистической точки зрения. В отличие от предшественников, получивших систематическое образование в основном в Польше и несвободных в своих сочинениях от влияния латинского синтаксиса, Некулче писал на народном языке своего времени, лишь изредка прибегая к стилистике предыдущих хронистов.