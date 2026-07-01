НЕКТАР (др.-греч. νέκταρ, лат. nectar) И АМБРОЗИЯ (амвросия, др.-греч. ἀμβροσία)

В древнегреческой мифологии напиток и пища богов.

Первоначально между нектаром и амброзией не делалось никаких различий (например, Od., IX, 359), постепенно возникает определенное разделение на напиток и пищу. Нектар – как правило, напиток бессмертных богов, о чем говорится уже у Гомера (Il., I, 598), хотя у Алкмана нектар упоминается как божественная еда (fr. 42 Page, PMG). Амброзия (букв. «бессмертие») – пища богов, однако у Сапфо амброзия представляется как напиток (fr. 141 L-P). Амбросия выступает и как название для благовонных мазей и масел, которыми натирались олимпийские боги. Амброзия может быть использована и как своего рода консервант: ею Фетида натирает тело Патрокла, чтобы его сохранить (Il., XIX, 38-39; cp. XXIII, 186). Гомер в «Одиссее» замечает, что амброзию приносят Зевсу голуби (XII, 63). Нектар и амброзию на пирах богов сначала разносила Геба , потом ее сменил Ганимед .

Нектар и амброзия поддерживают бессмертие олимпийских богов и вечную юность; в античной традиции часто подчеркивается, что они предназначенные только для богов (Od., V, 196-199), в венах которых течет особая жидкость – ихор (др.-греч. ἰχώρ, см.: Il., V, 340; 416). Одно из преступлений Тантала состояло в том, что он, допущенный к пирам богов, похитил нектар и амброзию и не только сам вкушал божественную пищу и напиток, но и угощал ими друзей (Pind. Ol., I, 60-64).

Иллюстрация :

Геба. Скульптура А. Кановы, мрамор. 1801. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

Автор статьи: О.В. Кулишова