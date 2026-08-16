Нектанеб II

Нектанеб II Сенеджемибра (360–343 до н. э.) — последний царь XXX династии. Его правление отмечено интенсивным строительством храмов (в Себенните, Мемфисе , оазисах Ливийской пустыни, в Карнаке , в храмовом комплексе Хора). Идея, что бог Хор постоянно воплощен в царе, стала важным элементом египетского мировоззрения; изображения Н. II перед Хором в обличье сокола указывали на их тождество.

В 343 до н. э. началось массовое вторжение в Египет персов во главе с Артаксерксом III, и Н. II бежал в Нубию. Позднее появилась легенда, согласно которой он отправился в Македонию и, обольстив с помощью магии царицу Олимпиаду , стал отцом будущего освободителя Египта от персов — Александра Великого . Персы не смогли установить твердый контроль над Египтом: в 337–335 до н. э. им завладел некий нубиец (?) Хаббаш, позднее авантюрист Аминта; но их попытки были малоуспешны. Власти персов пришел конец в 332 до н. э, когда Египет заняло македонско-­греческое вой­ско Александра Великого. Пройдя через Дельту в Мемфис , он короновался по египетскому обряду. Начался птолемеевский период египетской истории.

Лит. : Тураев Б. А. История Древнего Востока / Под ред. В. В. Струве и И. Л. Снегирева. Л., 1935. Т. II; Grimal N. A history of Ancient Egypt. Oxford, 1992. P. 375–381; The Oxford History of Ancient Egypt / Ed. I. Shaw. Oxford, 2000. В. А. Головина .