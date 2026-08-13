Нектанеб I

Нектанеб I Хеперкара (380–362 до н. э.) — основатель ХХХ (последней египетской по происхождению) династии, цари которой пытались отвоевать у персов (безуспешно) независимость. Н. I, выходец из Себеннита (Дельта), из семьи военных, сын «генерала» Джедхора (Тахоса), занял трон, устранив предшественника — царя XXIX династии Неферита (возможно, в результате переворота?). Он одержал значимую победу (343 до н. э.) над огромным флотом персидского сатрапа Фарнабаза. Известен также реконструкцией и строительством храмов ( Карнака , Исиды на о-ве Филэ и др.) и поддержкой культа священных животных (в Гермополисе Магна, Мендесе и др.).

После его смерти трон занял царь Тахос (362–359). Однако его требование отчислений с храмовых доходов на военные нужды привело к перевороту: в результате на троне утвердился его племянник — Нектанеб II (360–343 до н. э.).

Лит .: см. Нектанеб II. В. А. Головина.