НЕКРОШЮС ЭЙМУНТАС
НЕКРОШЮС ЭЙМУНТАС - литовский режиссёр, народный артист Литовской ССР (1988 год).
Из крестьянской семьи. Учился в Литовской государственной консерватории (курс Д. Тамулявичюте и В. Чибираса). В 1978 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская А. А. Гончарова). В 1978-1979 и 1980-1992 годах в вильнюсском Молодёжном театре, где выпустил дипломный спектакль - «Вкус мёда» (1977 год) по одноименной пьесе Ш. Дилени. Сезон 1979/1780 года в Каунасском государственном драматическом театре (постановки: «Легенды Дуокишкиса» по повести С. Шальтяниса, «Иванов» А. П. Чехова).
Широкую известность принесли спектакли: «Квадрат» по документальной повести «Так оно было» В. Ф. Елисеевой (1980 год), «Пиросмани, Пиросмани» по пьесе «Праздник одиночества» В. Н. Коростылёва (1981 год), «И дольше века длится день» по Ч. Айтматову (1983 год), «Дядя Ваня» А. П. Чехова (1986 год). В 1992-1998 годах ставил спектакли для литовского международного театрального фестиваля LIFE: «Моцарт и Сальери. Дон Жуан. Чума» по «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина (1994 год), «Три сестры» Чехова (1995 год), «Гамлет» У. Шекспира (1997 год; в главной роли - рок-певец А. Мамонтовас) и др.
С 1998 года возглавляет основанный им театр «Мено фортас» (Вильнюс; с 2000 года в составе Союза театров Европы): «Макбет» (1999 год) и «Отелло» (2001 год) Шекспира, «Времена года» по эпической поэме К. Донелайтиса (2003 год), «Песнь Песней» по книге Ветхого Завета (2004 год), «Фауст» И. В. Гёте (2006 год), «Идиот» Ф. М. Достоевского (2009 год), «Божественная комедия» по одноименной поэме Данте (2012 год).
В 2002 году дебютировал как оперный режиссёр: «Макбет» Дж. Верди («Театро Комунале», Флоренция). Осуществил постановки опер: «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (2005 год, там же), «Валькирия» Р. Вагнера (2007 год, Литовская национальная опера), «Фауст» Ш. Гуно (2010 год, театр «Ла Скала», Милан). В России поставил драмы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (2003 год) и «Калигула» А. Камю (2011 год) - Государственный театр наций (Москва), оперы «Макбет» Дж. Верди (2003 год), «Дети Розенталя» Л. А. Десятникова (2005 год) - Большой театр (Москва), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (2008 год, совместный проект Большого театра и итальянского Оперного театра Кальяри).
Среди др. постановок: рок-опера «Любовь и смерть в Вероне» К. Антанелиса и С. Гяды (1982 год, вильнюсский Молодёжный театр; 2-я редакция - 1996 год, фестиваль LIFE), «Нос» Н. В. Гоголя (1991 год, вильнюсский Молодёжный театр), «Чайка» (2001 год, «Театро Метастазио», Прато) и «Иванов» (2002 год, театр «Аржентина», Рим) Чехова, «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому (2008 год, театр «Сторки», Модена). Спектакли режиссера отличает метафоричность, аскетичность сценического языка. Для них характерны притчевое начало, многозначность символов, приоритет пластического образа над звучащим словом. Снимался в кино («Полёт через Атлантический океан», «Коридор»).