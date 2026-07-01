НЕКРОШЮС ЭЙМУНТАС

НЕКРОШЮС ЭЙМУНТАС - литовский режиссёр, народный артист Ли­товской ССР (1988 год).

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Учил­ся в Ли­товской государственной кон­сер­ва­то­рии (курс Д. Та­му­ля­ви­чю­те и В. Чи­би­ра­са). В 1978 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет ГИТИСа (мас­тер­ская А. А. Гон­ча­ро­ва). В 1978-1979 и 1980-1992 годах в виль­нюс­ском Мо­ло­дёж­ном те­ат­ре, где вы­пус­тил ди­плом­ный спек­такль - «Вкус мё­да» (1977 год) по од­но­именной пье­се Ш. Ди­ле­ни. Се­зон 1979/1780 года в Кау­нас­ском государственном дра­ма­тическом те­ат­ре (по­ста­нов­ки: «Ле­ген­ды Дуо­киш­ки­са» по по­вес­ти С. Шаль­тя­ни­са, «Ива­нов» А. П. Че­хо­ва).

Ши­ро­кую из­вест­ность при­нес­ли спек­так­ли: «Квад­рат» по до­ку­мен­таль­ной по­вес­ти «Так оно бы­ло» В. Ф. Ели­сее­вой (1980 год), «Пи­рос­ма­ни, Пи­рос­ма­ни» по пье­се «Празд­ник оди­но­че­ст­ва» В. Н. Ко­ро­сты­лё­ва (1981 год), «И доль­ше ве­ка длит­ся день» по Ч. Айт­ма­то­ву (1983 год), «Дя­дя Ва­ня» А. П. Че­хо­ва (1986 год). В 1992-1998 годах ста­вил спек­так­ли для ли­товского ме­ж­ду­народного те­ат­раль­но­го фес­ти­ва­ля LIFE: «Мо­царт и Саль­е­ри. Дон Жу­ан. Чу­ма» по «Ма­лень­ким тра­ге­ди­ям» А. С. Пуш­ки­на (1994 год), «Три се­ст­ры» Че­хо­ва (1995 год), «Гам­лет» У. Шек­спи­ра (1997 год; в главной ро­ли - рок-пе­вец А. Ма­мон­то­вас) и др.

С 1998 года воз­глав­ля­ет ос­но­ван­ный им те­атр «Ме­но фор­тас» (Виль­нюс; с 2000 года в со­ста­ве Сою­за те­ат­ров Ев­ро­пы): «Мак­бет» (1999 год) и «Отел­ло» (2001 год) Шек­спи­ра, «Вре­ме­на го­да» по эпической по­эме К. До­не­лай­ти­са (2003 год), «Песнь Пес­ней» по кни­ге Вет­хо­го За­ве­та (2004 год), «Фа­уст» И. В. Гёте (2006 год), «Иди­от» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го (2009 год), «Божественная комедия» по од­но­именной поэме Данте (2012 год).

В 2002 году де­бю­ти­ро­вал как опер­ный ре­жис­сёр: «Мак­бет» Дж. Вер­ди («Те­атро Ко­му­на­ле», Фло­рен­ция). Осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ки опер: «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (2005 год, там же), «Валь­ки­рия» Р. Ваг­не­ра (2007 год, Ли­товская национальная опе­ра), «Фа­уст» Ш. Гу­но (2010 год, те­атр «Ла Ска­ла», Ми­лан). В Рос­сии по­ста­вил дра­мы «Виш­нё­вый сад» А. П. Че­хо­ва (2003 год) и «Ка­ли­гу­ла» А. Ка­мю (2011 год) - Государственный те­атр на­ций (Мо­ск­ва), опе­ры «Мак­бет» Дж. Вер­ди (2003 год), «Де­ти Ро­зен­та­ля» Л. А. Де­сят­ни­ко­ва (2005 год) - Боль­шой те­атр (Мо­ск­ва), «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» (2008 год, сов­мест­ный про­ект Боль­шо­го те­ат­ра и итальянского Опер­но­го те­ат­ра Каль­я­ри).

Сре­ди др. по­ста­но­вок: рок-опе­ра «Лю­бовь и смерть в Ве­ро­не» К. Ан­та­не­ли­са и С. Гя­ды (1982 год, виль­нюс­ский Мо­ло­дёж­ный те­атр; 2-я редакция - 1996 год, фес­ти­валь LIFE), «Нос» Н. В. Го­го­ля (1991 год, виль­нюс­ский Мо­ло­дёж­ный те­атр), «Чай­ка» (2001 год, «Те­ат­ро Ме­та­ста­зио», Пра­то) и «Ива­нов» (2002 год, те­атр «Ар­жен­ти­на», Рим) Чехова, «Ан­на Ка­ре­ни­на» по Л. Н. Толстому (2008 год, те­атр «Стор­ки», Мо­де­на). Спек­так­ли режиссера от­ли­ча­ет ме­та­фо­рич­ность, ас­ке­тич­ность сце­нического язы­ка. Для них ха­рак­тер­ны прит­че­вое на­ча­ло, мно­го­знач­ность сим­во­лов, при­ори­тет пла­стического об­раза над зву­ча­щим сло­вом. Сни­мал­ся в ки­но («По­лёт че­рез Ат­лан­ти­че­ский оке­ан», «Ко­ри­дор»).