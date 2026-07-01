НЕКРОПОЛИ
НЕКРОПОЛИ - в России справочные издания, содержащие перечни лиц, похороненных на одном или нескольких кладбищах.
Составляются путём натурного изучения надписей на надгробиях или на основании архивных и опубликованных источников (метрических книг, некрологов и др.). В некоторых «некрополях» воспроизведены тексты наиболее интересных эпитафий, описаны ценные художественные надгробия (иногда с фотографией или рисунком), даны схемы расположения захоронений. При составлении «некрополей» информация отбирается по социальному (например, только дворяне), хронологическому (например, захоронения только XVI веке), тематическому («некрополи» деятелей культуры, науки, военных и др.), генеалогическому (например, Шереметевых), этническому, конфессиональному и др. принципам. Сведения в «некрополях» располагаются либо в алфавитном порядке, либо по участкам кладбища, либо по кладбищам. «Некрополи» используются в исторических, краеведческих, генеалогических, биографических работах.
Составление «некрополей» в России началось во второй половине XVIII века (Г. Ф. Миллер и др.). Материал об исторических захоронениях опубликован в «Древней российской вивлиофике» Н. И. Новикова. С конца XVIII века перечни древнейших или примечательных захоронений включались в путеводители и «описания достопамятностей». На рубеже XVIII-XIX веков сложилось представление об эпитафии как историческом источнике. В первой половине XIX века описания кладбищ стали частью исследований по церковной истории, начаты публикации «некрополей» московских монастырей, приходских и городских кладбищ. Во второй половине XIX века В. И. Саитов («Петербургский некрополь», 1883 год) и А. А. Мартынов («Надгробная летопись Москвы» в ж. «Русский архив», 1895 год, № 2-8, 11) предприняли первые попытки создания сводных «некрополей» Москвы и Санкт-Петербурга.
Подготовкой региональных «некрополей» занимались археологические общества, архивные комиссии. В начале XX века по инициативе великого князя Николая Михайловича разработана всероссийская программа описания кладбищ и публикации «некрополей». Основную работу выполнили Б. Л. Модзалевский, В. И. Саитов и В. В. Шереметевский, составившие фундаментальные справочники - «Московский некрополь» (т. 1-3, 1907-1908 годы), «Петербургский некрополь» (т. 1-4, 1912-1913 годы) и «Русский провинциальный некрополь» (т. 1, 1914 некропол; издание не было окончено, позднее часть собранных материалов опубликована в альманахе «Река времён», 1996 некропол, книга 4, в книге «Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого князя Николая Михайловича», 2012 год, т. 1: «Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Симбирская», и др.). Историко-родословное общество составляло дворянские «некрополи» Тульской губернии (В. И. Чернопятов, 1912 год) и Московской губернии (не опубликованы). Захоронения выходцев из России на европейских кладбищах изучали Чернопятов («Русский некрополь за границей», выпуск 1-3, 1908-1913 годы) и В. М. Андерсон («Русский некрополь в чужих краях», выпуск 1, 1915 год).
В 1920-1930-е годы в связи с массовым закрытием и сносом монастырей и церквей, ликвидацией исторических кладбищ в городах значительная часть захоронений была утрачена, но изучение некрополей продолжалось (особенно активно в Москве), основное внимание уделялось выявлению могил участников революционного движения, деятелей науки, искусства, литературы и их родственников (большинство собранных материалов осталось неопубликованными).
В 1930-х годах началась публикация списков захоронений, обнаруженных при археологических раскопках. В. Б. Гиршберг составил свод надписей на могильных плитах XIV-XVII веков, обнаруженных в Москве и Подмосковье (опубликован в сборнике: «Нумизматика и эпиграфика», т. 1, 1960 год; т. 3, 1962 год). Свод захоронений XIII-XVII веков позднее издал Л. А. Беляев («Русское средневековое надгробие», 1996 год).
В 1990-е годы сложилось самостоятельное направление историко-культурологических исследований - некрополистика. Утрата многих исторических захоронений потребовала разработки комплексных методов составления «некрополей» (преимущественно на основе письменных источников). Сводные справочники по отдельным московским и петербургским кладбищам созданы М. Д. Артамоновым («Московский некрополь», 1995 год), А. В. Кобаком и Ю. М. Пирютко («Исторические кладбища Санкт-Петербурга», 1993 год; 2-е издание, 2011 год). Публиковались региональные «некрополи», перечни лиц неправославных конфессий и рукописи, подготовленные дореволюционными историками («Кронштадтский некрополь», 1998 год; «Рыбинский некрополь», 1998 год), с 1996 года в серии «Российский некрополь» издаются описания российских и иностранных кладбищ.
В 1930-е годы начато изучение некрополей русской эмиграции: в 1934-1963 годах около 5 тыс. записей опубликовал журнал «Новик» (Нью- Йорк), дворянский «некропль» составил Н. Ф. Иконников («La noblesse de Russie. Ma necropole», P., 1951 год). Крупнейший комплекс захоронений русской эмиграции описал И. И. Грезин («Алфавитный список русских захоронений на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа», 1995 год; 2-е издание, 2009 год). В 1990-2000-е годы изданы описания могил российских эмигрантов во многих странах мира. На основании материалов зарубежной периодической печати В. Н. Чуваков подготовил сводный некрополь «Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-2001 годы» (т. 1-6, 1999-2007 годы; свыше 65 тыс. записей).