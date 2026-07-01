НЕКРОПОЛИ

НЕКРОПОЛИ - в России справочные издания, содержащие перечни лиц, похороненных на одном или нескольких кладбищах.

Со­став­ля­ют­ся пу­тём на­тур­но­го изу­че­ния над­пи­сей на над­гро­би­ях или на ос­но­ва­нии ар­хив­ных и опуб­ли­ко­ван­ных ис­точ­ни­ков (мет­рических книг, нек­ро­ло­гов и др.). В не­ко­то­рых «некрополях» вос­про­из­ве­де­ны тек­сты наи­бо­лее ин­те­рес­ных эпи­та­фий, опи­са­ны цен­ные ху­дожественные над­гро­бия (ино­гда с фо­то­гра­фи­ей или ри­сун­ком), да­ны схе­мы рас­по­ло­же­ния за­хо­ро­не­ний. При со­став­ле­нии «некрополей» ин­фор­ма­ция от­би­ра­ет­ся по со­ци­аль­но­му (например, толь­ко дво­ря­не), хро­но­ло­ги­че­ско­му (например, за­хо­ро­не­ния толь­ко XVI веке), те­ма­ти­че­ско­му («некрополи» дея­те­лей куль­ту­ры, нау­ки, во­ен­ных и др.), ге­неа­ло­ги­че­ско­му (например, Ше­ре­ме­те­вых), эт­ни­че­ско­му, кон­фес­сио­наль­но­му и др. прин­ци­пам. Све­де­ния в «некрополях» рас­по­ла­га­ют­ся ли­бо в ал­фа­вит­ном по­ряд­ке, ли­бо по уча­ст­кам клад­би­ща, ли­бо по клад­би­щам. «Некрополи» ис­поль­зу­ют­ся в ис­то­рических, крае­ведческих, ге­неа­ло­ги­че­ских, био­гра­фических ра­бо­тах.

Со­став­ле­ние «некрополей» в Рос­сии на­ча­лось во второй половине XVIII века ( Г. Ф. Мил­лер и др.). Ма­те­ри­ал об ис­то­рических за­хо­ро­не­ни­ях опуб­ли­ко­ван в «Древ­ней рос­сий­ской вив­лио­фи­ке» Н. И. Но­ви­ко­ва. С конца XVIII века пе­реч­ни древ­ней­ших или при­ме­ча­тель­ных за­хо­ро­не­ний вклю­ча­лись в пу­те­во­ди­те­ли и «опи­са­ния дос­то­па­мят­но­стей». На ру­бе­же XVIII-XIX веков сло­жи­лось пред­став­ле­ние об эпи­та­фии как ис­то­рическом ис­точ­ни­ке. В первой половине XIX века опи­са­ния клад­бищ ста­ли ча­стью ис­сле­до­ва­ний по цер­ков­ной ис­то­рии, на­ча­ты пуб­ли­ка­ции «некрополей» московских мо­на­сты­рей, при­ход­ских и городских клад­бищ. Во второй половине XIX века В. И. Саи­тов («Пе­тер­бург­ский нек­ро­поль», 1883 год) и А. А. Мар­ты­нов («Над­гроб­ная ле­то­пись Мо­ск­вы» в ж. «Рус­ский ар­хив», 1895 год, № 2-8, 11) пред­при­ня­ли пер­вые по­пыт­ки соз­да­ния свод­ных «некрополей» Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га.

Подготовкой ре­гио­наль­ных «некрополей» за­ни­ма­лись ар­хео­ло­гические об­ще­ст­ва, ар­хив­ные ко­мис­сии. В начале XX века по ини­циа­ти­ве великого князя Ни­ко­лая Ми­хай­ло­ви­ча раз­ра­бо­та­на все­российская про­грам­ма опи­са­ния клад­бищ и пуб­ли­ка­ции «некрополей». Основную ра­бо­ту вы­пол­ни­ли Б. Л. Мод­за­лев­ский , В. И. Саи­тов и В. В. Ше­ре­ме­тев­ский, со­ста­вив­шие фун­даментальные спра­воч­ни­ки - «Мо­с­ков­ский нек­ро­поль» (т. 1-3, 1907-1908 годы), «Пе­тер­бург­ский нек­ро­поль» (т. 1-4, 1912-1913 годы) и «Рус­ский про­вин­ци­аль­ный нек­ро­поль» (т. 1, 1914 некропол; из­да­ние не бы­ло окон­че­но, позднее часть со­б­ран­ных ма­те­риа­лов опубликована в альманахе «Ре­ка вре­мён», 1996 некропол, книга 4, в книге «Ма­те­риа­лы к "Рус­ско­му про­вин­циаль­но­му не­кро­по­лю" ве­ли­ко­го кня­зя Ни­ко­лая Ми­хай­ло­ви­ча», 2012 год, т. 1: «Гу­бер­нии Астра­хан­ская, Вят­ская, Ни­же­го­род­ская, Са­мар­ская, Са­ра­тов­ская и Сим­бир­ская», и др.). Ис­тори­ко-ро­до­слов­ное об­ще­ст­во со­став­ля­ло дво­рян­ские «некрополи» Туль­ской губернии (В. И. Чер­но­пя­тов, 1912 год) и Московской губернии (не опубликованы). За­хо­ро­не­ния вы­ход­цев из Рос­сии на ев­ропейских клад­би­щах изу­ча­ли Чер­но­пя­тов («Рус­ский нек­ро­поль за гра­ни­цей», выпуск 1-3, 1908-1913 годы) и В. М. Ан­дер­сон («Рус­ский нек­ро­поль в чу­жих кра­ях», выпуск 1, 1915 год).

В 1920-1930-е годы в свя­зи с мас­со­вым за­кры­ти­ем и сно­сом мо­на­сты­рей и церк­вей, ли­к­ви­да­ци­ей ис­то­рических клад­бищ в го­ро­дах зна­чительная часть за­хо­ро­не­ний бы­ла ут­ра­че­на, но изу­че­ние нек­ро­по­лей про­дол­жа­лось (осо­бен­но ак­тив­но в Мо­ск­ве), основное вни­ма­ние уде­ля­лось вы­яв­ле­нию мо­гил уча­ст­ни­ков революционного дви­же­ния, дея­те­лей нау­ки, искусства, литературы и их род­ст­вен­ни­ков (боль­шин­ст­во со­б­ран­ных ма­те­риа­лов ос­та­лось не­опубликованными).

В 1930-х годах на­ча­лась пуб­ли­ка­ция спи­сков за­хо­ро­не­ний, об­на­ру­жен­ных при ар­хео­ло­гических рас­коп­ках. В. Б. Гирш­берг со­ста­вил свод над­пи­сей на мо­гиль­ных пли­тах XIV-XVII веков, об­на­ру­жен­ных в Мо­ск­ве и Под­мос­ко­вье (опубликован в сборнике: « Ну­миз­ма­ти­ка и эпи­гра­фи­ка», т. 1, 1960 год; т. 3, 1962 год). Свод за­хо­ро­не­ний XIII-XVII веков позд­нее из­дал Л. А. Бе­ля­ев («Рус­ское сред­не­ве­ко­вое над­гро­бие», 1996 год).

В 1990-е годы сло­жи­лось са­мо­сто­ятельное на­прав­ле­ние ис­то­ри­ко-куль­ту­ро­ло­гических ис­сле­до­ва­ний - нек­ро­по­ли­сти­ка. Ут­ра­та мно­гих ис­то­рических за­хо­ро­не­ний по­тре­бо­ва­ла раз­ра­бот­ки ком­плекс­ных ме­то­дов со­став­ле­ния «некрополей» (пре­имущественно на ос­но­ве письменных ис­точ­ни­ков). Свод­ные спра­воч­ни­ки по отдельным московским и пе­тербургским клад­би­щам соз­да­ны М. Д. Ар­та­мо­но­вым («Мо­с­ков­ский нек­ро­поль», 1995 год), А. В. Ко­ба­ком и Ю. М. Пи­рют­ко («Ис­то­ри­че­ские клад­би­ща Санкт-Пе­тер­бур­га», 1993 год; 2-е издание, 2011 год). Пуб­ли­ко­ва­лись ре­гио­наль­ные «некрополи», пе­реч­ни лиц не­пра­во­слав­ных кон­фес­сий и ру­ко­пи­си, под­го­тов­лен­ные до­ре­во­люционными ис­то­ри­ка­ми («Крон­штадт­ский нек­ро­поль», 1998 год; «Ры­бин­ский нек­ро­поль», 1998 год), с 1996 года в се­рии «Рос­сий­ский нек­ро­поль» из­да­ют­ся опи­са­ния российских и иностранных клад­бищ.

В 1930-е годы на­ча­то изу­че­ние нек­ро­по­лей русской эмиг­ра­ции : в 1934-1963 годах около 5 тыс. за­пи­сей опуб­ли­ко­вал журнал «Но­вик» (Нью- Йорк), дво­рян­ский «некропль» со­ста­вил Н. Ф. Икон­ни­ков («La noblesse de Rus­sie. Ma necropole», P., 1951 год). Круп­ней­ший ком­плекс за­хо­ро­не­ний русской эмиг­ра­ции опи­сал И. И. Гре­зин («Ал­фа­вит­ный спи­сок рус­ских за­хо­ро­не­ний на клад­би­ще в Сент-Же­невь­ев-де-Буа», 1995 год; 2-е издание, 2009 год). В 1990-2000-е годы из­да­ны опи­са­ния мо­гил российских эмиг­ран­тов во мно­гих стра­нах ми­ра. На ос­но­ва­нии ма­те­риа­лов за­ру­беж­ной пе­рио­дической пе­ча­ти В. Н. Чу­ва­ков под­го­то­вил свод­ный нек­ро­поль «Не­за­бы­тые мо­ги­лы. Рос­сий­ское за­ру­бе­жье: нек­ро­ло­ги 1917-2001 годы» (т. 1-6, 1999-2007 годы; свыше 65 тыс. за­пи­сей).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)