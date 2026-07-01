НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский филолог-славист, член-корреспондент Петербургской АН (1890 год).
Профессор и инспектор Императорского историко-филологического института (Санкт-Петербург), профессор Духовной римско-католической академии (Санкт-Петербург), член Учёного комитета Министерства народного просвещения.
Некрасов внёс вклад в изучение на материале современного русского языка глагольных категорий (в т. ч. наклонения, времени, вида). Один из основоположников отечественной аспектологии («О значении форм русского глагола», 1865 год). Труды по проблемам истории славянских языков, в т. ч. книги «Краледворская рукопись в двух транскрипциях текста с предисловием, словарями, частью грамматическою, примечаниями и приложениями» (1872 год; особого внимания заслуживает грамматическая часть), «Очерк сравнительного учения о звуках и формах древнего церковнославянского языка» (1889 год), работа «Наблюдения над языком Лаврентьевской летописи» (1896-1898 годы).