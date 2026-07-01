НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - российский филолог-славист, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1890 год).

Профессор и ин­спек­тор Императорского ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического института (Санкт-Пе­тер­бург), профессор Ду­хов­ной римско-ка­то­лической ака­де­мии (Санкт-Пе­тер­бург), член Учё­но­го комитета Министерства народного про­све­ще­ния.

Некрасов внёс вклад в из­уче­ние на ма­те­риа­ле современного русского язы­ка гла­голь­ных ка­те­го­рий (в т. ч. на­кло­не­ния, вре­ме­ни, ви­да). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной ас­пек­то­ло­гии («О зна­че­нии форм рус­ско­го гла­го­ла», 1865 год). Тру­ды по проб­ле­мам ис­то­рии славянских язы­ков, в т. ч. кни­ги «Кра­лед­вор­ская ру­ко­пись в двух транс­крип­ци­ях тек­ста с пре­ди­сло­ви­ем, сло­ва­ря­ми, ча­стью грам­ма­ти­че­скою, при­ме­ча­ния­ми и при­ло­же­ния­ми» (1872 год; осо­бо­го вни­ма­ния за­слу­жи­ва­ет грам­ма­тическая часть), «Очерк срав­ни­тель­но­го уче­ния о зву­ках и фор­мах древ­не­го цер­ков­но­сла­вян­ско­го язы­ка» (1889 год), ра­бо­та «На­блю­де­ния над язы­ком Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си » (1896-1898 годы).