НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ДИРИЖЕР)

Российский дирижёр, народный артист СССР (1988 год).

Из семьи му­зы­кан­тов. В 1960 году окон­чил Музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных по клас­сам ба­ла­лай­ки и ди­ри­жи­ро­ва­ния. Был главным ди­ри­жё­ром ор­ке­ст­ров Русского народного хо­ра имени М. Е. Пят­ниц­ко­го (1957-1960 годы), Ан­самб­ля народного тан­ца под руководством И. А. Мои­сее­ва (1960-1973 годы).

С 1973 года главный ди­ри­жёр и художественный руководитель. Ор­ке­ст­ра русских народных ин­ст­ру­мен­тов Все­со­юз­но­го ра­дио и Центрального те­ле­ви­де­ния (с 1997 года в ве­де­нии Все­российской государственной те­ле­ви­зи­он­ной и ра­дио­ве­ща­тель­ной ком­па­нии, ВГТРК).

Га­ст­ро­ли­ро­вал с ор­ке­ст­ром за ру­бе­жом, с 2002 года еже­год­но в го­ро­дах Рос­сии; ис­пол­нял ака­де­мическую (в т. ч. в его собственной ре­дак­ции), по­пу­ляр­ную и современную ори­ги­наль­ную му­зы­ку («Рус­ский кон­церт» Н. С. Си­дель­ни­ко­ва, Кон­церт­ные ва­риа­ции для вио­лон­че­ли и ор­ке­ст­ра русских народных ин­ст­ру­мен­тов Н. И. Пей­ко , «Бел­го­род­ский кон­церт» В. Г. Кик­ты и др.).

В 1985-1998 годах заведующий ка­фед­рой ор­ке­ст­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния РАМ имени Гне­си­ных , с 2001 года профессор Московской кон­сер­ва­то­рии. Государственная премия СССР (1991 год).