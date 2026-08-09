НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ДИРИЖЕР)
Российский дирижёр, народный артист СССР (1988 год).
Из семьи музыкантов. В 1960 году окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классам балалайки и дирижирования. Был главным дирижёром оркестров Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого (1957-1960 годы), Ансамбля народного танца под руководством И. А. Моисеева (1960-1973 годы).
С 1973 года главный дирижёр и художественный руководитель. Оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения (с 1997 года в ведении Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, ВГТРК).
Гастролировал с оркестром за рубежом, с 2002 года ежегодно в городах России; исполнял академическую (в т. ч. в его собственной редакции), популярную и современную оригинальную музыку («Русский концерт» Н. С. Сидельникова, Концертные вариации для виолончели и оркестра русских народных инструментов Н. И. Пейко, «Белгородский концерт» В. Г. Кикты и др.).
В 1985-1998 годах заведующий кафедрой оркестрового дирижирования РАМ имени Гнесиных, с 2001 года профессор Московской консерватории. Государственная премия СССР (1991 год).