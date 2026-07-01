НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Русский поэт.
Дворянин; родился в семье армейского капитана и дочери малороссийского чиновника. Детство прошло в имении отца в селе Грешнево Ярославской губернии. В 1832-1837 годах учился в гимназии в Ярославле. В июле 1838 года, «надув отца притворным согласием поступить в Дворянский полк», уехал в Санкт-Петербург; дважды (в 1839 и 1840 годах) безуспешно пытался поступить в Санкт-Петербургский университет. Был лишён отцом содержания, вёл полунищенское существование на случайные, в т. ч. литературные, заработки.
Дебютировал в печати стихотворением «Мысль» (1838 год). Первый поэтический сборник «Мечты и звуки» (1840 год) был оценён критикой как подражательный и незрелый. В начале 1840-х годов вошёл в театральные круги столицы (Ф.А. Кони и др.); сочинял развлекательные стихотворные пьесы для Александринского театра, среди них - водевили «Шила в мешке не утаишь - девушки под замком не удержишь», «Актёр» (оба 1841 года), мелодрама «Материнское благословение, или Бедность и честь» (поставлена в 1842 году, опубликована в 1930 году). В 1841-1845 годах активно сотрудничал в «Литературной газете» (с 1844 года её фактический редактор), где анонимно и под разными псевдонимами (Н. А. Перепельский и др.) печатал рецензии, фельетоны, пародии, а также в журнале «Отечественные записки», газете «Русский инвалид» и др.
С 1843 года Некрасов занимался издательской деятельностью. Изданные им при участии В. Г. Белинского сборники «Физиология Петербурга» (1845 год) и «Петербургский сборник» (1846 год) стали программными выступлениями писателей натуральной школы. С 1847 года издавал журнал «Современник» (совместно с И. И. Панаевым). В годы ужесточения цензуры, чтобы восполнить нехватку материалов для журнала, Некрасов совместно с А. Я. Панаевой (с конца 1840-х годов до 1863 года гражданская жена Некрасова) написал авантюрно-приключенческий роман «Три страны света» (1848-1849 годы) и роман из жизни актёров «Мёртвое озеро» (1851 год).
Среди др. прозаических сочинений Некрасова - автобиографический роман «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843 год, не окончен; полностью опубликован в 1931 году); юмористический роман «Тонкий человек» (1855 год, не окончен); литературная критика (статья «Русские второстепенные поэты», 1850 год, и др.). Во 2-й половине 1850-х годов ведущую роль в «Современнике» стали играть Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, что привело к разрыву Некрасова с прежним окружением (И. С. Тургенев и др.). В журнале возобладало революционно-демократическое направление; конфликты с властями привели к тому, что издание в июне 1862 году было приостановлено на 8 месяцев (до февраля 1863 года), а в июне 1866 года запрещено. С 1868 года Некрасов издавал журнал «Отечественные записки» (совместно с М. Е. Салтыковым-Щедриным), ставший одним из главных проводников идей народничества.
Со 2-й половины 1840-х годов складывается самобытная поэтическая манера Некрасова, полемически противостоящая традициям и вкусам пушкинской эпохи, определяются основные темы и мотивы его лирики: «страдания народа», жизнь крестьянства и городских низов, труд, нужда, болезнь, гражданская скорбь, уныние, гнев, ненависть, вражда к угнетателям. Поэзия Некрасова зрелой поры отразила идеи и художественные принципы натуральной школы, главным образом демократический и антикрепостнический пафос: стихотворения «В дороге» (1845 год), «Тройка», «Родина», «Псовая охота» (все 1846 год). Своеобразие созданного Некрасовым лирического характера - в предельной остроте негативных переживаний, склонности к самоосуждению, в уязвимости, открытости чужому страданию и переживании социального зла как личной драмы.
Этот характер метафорически связан с образом Музы Н. – «плачущей, скорбящей и болящей», «печальной спутницы печальных бедняков» («Муза», 1852), «бледной, в крови, кнутом иссечённой» («О Муза! я у двери гроба…», 1877). В лирике Некрасова использует приёмы сюжетного повествования и драматургии; сторонние житейские ситуации и сценки вызывают целую гамму переживаний - от напускной иронии до глубокой печали («На улице», 1850 год; «В деревне», 1854 год; «Забытая деревня», 1855 год). Однообразие преимущественно «скорбной» интонации Некрасов преодолевает за счёт введения «чужого голоса», с которым голос автора либо открыто враждует (в сатирических стихотворениях «Нравственный человек», 1847 год, «Секрет», 1855 год), либо сочувственно резонирует («Еду ли ночью по улице тёмной…», 1847 год; «Орина, мать солдатская», 1863 год) или даже полностью сливается (стихотворения «Огородник», 1846 год, «Влас», 1855 год, «Похороны», 1861 год, «Зелёный шум», 1863 год).
В 1853-1955 годах Некрасов пережил тяжёлую болезнь горла (ожидание скорой смерти выразилось в стихотворениях «Последние элегии», «Замолкни, Муза мести и печали…», оба 1855 год, и др.). Выздоровление совпало со смягчением цензуры и подъёмом общественной жизни в начале царствования императора Александра II. В сборнике «Стихотворения» (1856 год; 2-е, дополненное, издание 1861 год) поэзия Некрасова впервые предстала в своём жанрово-тематическом разнообразии: «ролевая» и интимная лирика; баллады, сатиры и др.; поэма «Саша» (1855 год) - о типе многоречивого «лишнего человека», подготовившего почву для новых людей «дела». Сборник, открывавшийся стихотворением-манифестом «Поэт и гражданин», вызвал сильный общественный резонанс.
Некрасов стал лидером «гражданского» направления в поэзии, выразителем настроений разночинной интеллигенции. Большой популярностью в этой среде пользовались пропагандистские стихотворения Некрасова, призывавшие молодёжь к революционной борьбе («Песня Ерёмушке», 1859 год), прославлявшие её кумиров («Памяти Белинского», 1853 год; «Памяти Добролюбова», 1864 год; «Пророк», 1874 год, - о Чернышевском). «Революционизирующей» тенденцией отмечен и позднейший цикл «декабристских» поэм Некрасова: «Дедушка» (1870 год), «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая», «Княгиня М. Н. Волконская»; 1871-1872 годы). Сам Некрасов, однако, был далёк от революционной деятельности, что объяснял в своих стихах бессилием и неспособностью к самопожертвованию - родовыми чертами некрасовского поколения, и что служило предметом горькой рефлексии «насмешливого внутреннего голоса» («Рыцарь на час», 1862 год).
С конца 1850-х годов поэзия Некрасова перестаёт быть преимущественно «негодующей», проникается христианскими мотивами терпения, прощения и любви; на смену лирическому переживанию действительности приходит эпическое созерцание. В поэме «Тишина» (1857 год) Крымская война 1853-1856 годов представлена как национальная трагедия, всенародное горе, разрешаемое в общей молитве пред «скудным алтарём». Русский народ, прежде у Некрасова бывший объектом сострадания и просветительских надежд («Школьник», 1856 год), превращается в объект восхищённого удивления, в носителя высших нравственных идеалов, недостижимых для имущих и образованных сословий.
Неразрешимой загадкой видится Некрасову присущее народу сочетание огромной мощи и внутренней свободы с кротостью и смирением, доходящим до бездумной рабской покорности («Размышления у парадного подъезда», 1858 год; «Железная дорога», 1864 год). Народному безмолвию «во глубине России» («В столицах шум, гремят витии…», 1858 год) противопоставлена шумная, пёстрая жизнь столицы, также с эпическим размахом, но уже с ядовитой иронией изображённая в цикле «городских» сатир («О погоде», 1858-1865 годы; «Газетная», 1865 год; «Балет», 1866 год; «Недавнее время», 1871 год).
С 1863 года до конца жизни Некрасов работал над своим итоговым произведением - поэмой «Кому на Руси жить хорошо», оставшейся незавершённой. Закончены и опубликованы при жизни Некрасова «Пролог» и 1-я часть поэмы (1869 год) и главы «Последыш» (1873 год), «Крестьянка» (1874 год), «Пир на весь мир» (1876 год). «Крестьянская эпопея», поэма-странствие рисует широкую панораму пореформенной России, неотделимой от её давнего и недавнего (крепостнического) прошлого. Русская жизнь показана здесь Некрасовым во всём её социальном разнообразии, но преобладает изображение именно крестьянства как главного носителя национальных начал и традиций, не чуждого, однако, внутренней сложности и конфликтов. Господствующее в поэме «крестьянское» ви́дение действительности вступает в сложное взаимодействие с авторским, которое, впрочем, чаще всего с ним отождествляется. Поэма пронизана фольклорной образностью и стилистикой, а сказочный зачин, несмотря на многоликость показанного Некрасовым греха и неправды, предопределяет её оптимистическое звучание, связанное с народной верой в осуществимость идеалов справедливости и добра.
В лирике Некрасова 1870-х годов преобладают иные настроения: переходящий в отчаяние скептицизм по отношению к «лучшему будущему» и действенности поэтического слова («Уныние», «Элегия», оба 1874 год; «Как празднуют трусу», 1876 год); жалобы на клевету, мучения от болезни; предощущение собственной смерти и забвения и даже гибели России, терзаемой «кровожадными птицами» и «ядовитыми гадами» («Смолкли честные, доблестно павшие…», 1872-1874 годы).
Катастрофичность происходящего Некрасовым осмысляет в глобальных масштабах, выступая критиком всей современной цивилизации - «дряхлого мира на роковом пути» [«Дни идут… Всё так же воздух душен…», 1877 год; «Страшный год (1870 год)», 1872-1874 годы; «Утро», 1874 год]. Эти стихотворения определили тональность сборника «Последние песни» (1877 год), в который вошла также сатирическая поэма «Современники» (1875-1876 годы), рисующая «красками мрачнее ювеналовских» российский деловой мир - «юбиляров» и «триумфаторов», пирующих над умирающей страной. С этой тональностью контрастируют завершающие сборник отрывки из поэмы «Мать» (1877 год, не окончена) и стих. «Баюшки-баю» (1877 год) - колыбельная песня матери над умирающим сыном. Некрасов скончался после продолжительной болезни; его похороны вылились в политическую манифестацию.