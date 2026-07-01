НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский поэт.

Дво­ря­нин; ро­дил­ся в се­мье ар­мей­ско­го ка­пи­та­на и до­че­ри ма­ло­рос­сий­ско­го чи­нов­ни­ка. Дет­ст­во про­шло в име­нии от­ца в селе Греш­не­во Яро­слав­ской губернии. В 1832-1837 годах учил­ся в гим­на­зии в Яро­слав­ле. В ию­ле 1838 года, «на­дув от­ца при­твор­ным со­гла­си­ем по­сту­пить в Дво­рян­ский полк», уе­хал в Санкт-Пе­тер­бург; два­ж­ды (в 1839 и 1840 годах) без­ус­пеш­но пы­тал­ся по­сту­пить в Санкт-Пе­тербургский университет. Был ли­шён от­цом со­дер­жа­ния, вёл по­лу­ни­щен­ское су­ще­ст­во­ва­ние на слу­чай­ные, в т. ч. ли­те­ра­тур­ные, за­ра­бот­ки.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти стихотворением «Мысль» (1838 год). Пер­вый по­этический сборник «Меч­ты и зву­ки» (1840 год) был оце­нён кри­ти­кой как под­ра­жа­тель­ный и не­зре­лый. В начале 1840-х годов во­шёл в те­ат­раль­ные кру­ги сто­ли­цы ( Ф.А. Ко­ни и др.); со­чи­нял раз­вле­кательные сти­хотворные пье­сы для Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра, сре­ди них - во­де­ви­ли «Ши­ла в меш­ке не ута­ишь - де­вуш­ки под зам­ком не удер­жишь», «Ак­тёр» (оба 1841 года), ме­ло­дра­ма «Ма­те­рин­ское бла­го­сло­ве­ние, или Бед­ность и честь» (поставлена в 1842 году, опубликована в 1930 году). В 1841-1845 годах ак­тив­но со­труд­ни­чал в «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­те» (с 1844 года её фак­тический ре­дак­тор), где ано­ним­но и под раз­ны­ми псев­до­ни­ма­ми (Н. А. Пе­ре­пель­ский и др.) пе­ча­тал ре­цен­зии, фель­е­то­ны, па­ро­дии, а так­же в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», газете «Рус­ский ин­ва­лид» и др.

С 1843 года Некрасов за­ни­мал­ся из­да­тель­ской дея­тель­но­стью. Из­дан­ные им при уча­стии В. Г. Бе­лин­ско­го сборники «Фи­зио­ло­гия Пе­тер­бур­га» (1845 год) и «Пе­тер­бург­ский сбор­ник» (1846 год) ста­ли про­грамм­ны­ми вы­сту­п­ле­ния­ми пи­са­те­лей на­ту­раль­ной шко­лы. С 1847 года из­да­вал журнал «Со­вре­мен­ник» (совместно с И. И. Па­нае­вым). В го­ды уже­сто­че­ния цен­зу­ры, что­бы вос­пол­нить не­хват­ку ма­те­риа­лов для жур­на­ла, Некрасов совместно с А. Я. Па­нае­вой (с конца 1840-х годов до 1863 года гражданская же­на Некрасова) на­пи­сал аван­тюр­но-при­клю­ченческий ро­ман «Три стра­ны све­та» (1848-1849 годы) и ро­ман из жиз­ни ак­тё­ров «Мёрт­вое озе­ро» (1851 год).

Сре­ди др. про­за­ических со­чи­не­ний Некрасова - ав­то­био­гра­фический ро­ман «Жизнь и по­хо­ж­де­ния Ти­хо­на Тро­ст­ни­ко­ва» (1843 год, не окон­чен; пол­но­стью опубликован в 1931 году); юмо­ри­стический ро­ман «Тон­кий че­ло­век» (1855 год, не окон­чен); литературная кри­ти­ка (статья «Рус­ские вто­ро­сте­пен­ные по­эты», 1850 год, и др.). Во 2-й половине 1850-х годов ве­ду­щую роль в «Со­вре­мен­ни­ке» ста­ли иг­рать Н. Г. Чер­ны­шев­ский и Н. А. Доб­ро­лю­бов, что при­ве­ло к раз­ры­ву Некрасова с преж­ним ок­ру­же­ни­ем (И. С. Тур­ге­нев и др.). В жур­на­ле во­зоб­ла­да­ло ре­во­люционно-де­мо­кра­тическое на­прав­ле­ние; кон­флик­ты с вла­стя­ми при­ве­ли к то­му, что из­да­ние в ию­не 1862 году бы­ло при­ос­та­нов­ле­но на 8 месяцев (до февраля 1863 года), а в ию­не 1866 года за­пре­ще­но. С 1868 года Некрасов из­да­вал журнал «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» (совместно с М. Е. Сал­ты­ко­вым-Щед­ри­ным), став­ший од­ним из главных про­вод­ни­ков идей на­род­ни­че­ст­ва .

Со 2-й половины 1840-х годов скла­ды­ва­ет­ся са­мо­быт­ная по­этическая ма­не­ра Некрасова, по­ле­ми­че­ски про­ти­во­стоя­щая тра­ди­ци­ям и вку­сам пуш­кин­ской эпо­хи, оп­ре­де­ля­ют­ся основные те­мы и мо­ти­вы его ли­ри­ки: «стра­да­ния на­ро­да», жизнь кре­сть­ян­ст­ва и городских ни­зов, труд, ну­ж­да, бо­лезнь, гра­ж­дан­ская скорбь, уны­ние, гнев, не­на­висть, вра­ж­да к уг­не­та­те­лям. По­эзия Некрасова зре­лой по­ры от­ра­зи­ла идеи и ху­дожественные прин­ци­пы на­ту­раль­ной шко­лы, главным об­ра­зом де­мо­кра­тический и ан­ти­кре­по­ст­нический па­фос: сти­хо­тво­ре­ния «В до­ро­ге» (1845 год), «Трой­ка», «Ро­ди­на», «Псо­вая охо­та» (все 1846 год). Свое­об­ра­зие соз­дан­но­го Некрасовым ли­рического ха­рак­те­ра - в пре­дель­ной ост­ро­те не­га­тив­ных пе­ре­жи­ва­ний, склон­но­сти к са­мо­осу­ж­де­нию, в уяз­ви­мо­сти, от­кры­то­сти чу­жо­му стра­да­нию и пе­ре­жи­ва­нии со­ци­аль­но­го зла как лич­ной дра­мы.

Этот ха­рак­тер ме­та­фо­ри­че­ски свя­зан с об­ра­зом Му­зы Н. – «пла­чу­щей, скор­бя­щей и бо­ля­щей», «пе­чаль­ной спут­ни­цы пе­чаль­ных бед­ня­ков» («Му­за», 1852), «блед­ной, в кро­ви, кну­том ис­се­чён­ной» («О Му­за! я у две­ри гро­ба…», 1877). В ли­ри­ке Некрасова ис­поль­зу­ет приё­мы сю­жет­но­го по­ве­ст­во­ва­ния и дра­ма­тур­гии; сто­рон­ние жи­тей­ские си­туа­ции и сцен­ки вы­зы­ва­ют це­лую гам­му пе­ре­жи­ва­ний - от на­пу­ск­ной иро­нии до глу­бо­кой пе­ча­ли («На ули­це», 1850 год; «В де­рев­не», 1854 год; «За­бы­тая де­рев­ня», 1855 год). Од­но­об­ра­зие пре­имущественно «скорб­ной» ин­то­на­ции Некрасов пре­одо­ле­ва­ет за счёт вве­де­ния «чу­жо­го го­ло­са», с ко­то­рым го­лос ав­то­ра ли­бо от­кры­то вра­ж­ду­ет (в са­ти­рических сти­хо­тво­ре­ни­ях «Нрав­ст­вен­ный че­ло­век», 1847 год, «Сек­рет», 1855 год), ли­бо со­чув­ст­вен­но ре­зо­ни­ру­ет («Еду ли но­чью по ули­це тём­ной…», 1847 год; «Ори­на, мать сол­дат­ская», 1863 год) или да­же пол­но­стью сли­ва­ет­ся (сти­хо­тво­ре­ния «Ого­род­ник», 1846 год, «Влас», 1855 год, «По­хо­ро­ны», 1861 год, «Зе­лё­ный шум», 1863 год).

В 1853-1955 годах Некрасов пе­ре­жил тя­жё­лую бо­лезнь гор­ла (ожи­да­ние ско­рой смер­ти вы­ра­зи­лось в сти­хо­тво­ре­ни­ях «По­след­ние эле­гии», «За­молк­ни, Му­за мес­ти и пе­ча­ли…», оба 1855 год, и др.). Вы­здо­ров­ле­ние сов­па­ло со смяг­че­ни­ем цен­зу­ры и подъ­ё­мом об­щественной жиз­ни в на­ча­ле цар­ст­во­ва­ния императора Алек­сан­д­ра II . В сборнике «Сти­хо­тво­ре­ния» (1856 год; 2-е, дополненное, издание 1861 год) по­эзия Некрасова впер­вые пред­ста­ла в сво­ём жан­ро­во-те­ма­тическом раз­но­об­ра­зии: «ро­ле­вая» и ин­тим­ная ли­ри­ка; бал­ла­ды, са­ти­ры и др.; по­эма «Са­ша» (1855 год) - о ти­пе мно­го­ре­чи­во­го «лиш­не­го че­ло­ве­ка», под­го­то­вив­ше­го поч­ву для но­вых лю­дей «де­ла». Сборник, от­кры­вав­ший­ся сти­хо­творе­ни­ем-ма­ни­фе­стом «По­эт и гра­ж­да­нин», вы­звал силь­ный об­щественный ре­зо­нанс.

Некрасов стал ли­де­ром «гра­ж­дан­ско­го» на­прав­ле­ния в по­эзии, вы­ра­зи­те­лем на­строе­ний раз­но­чин­ной ин­тел­ли­ген­ции. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью в этой сре­де поль­зо­ва­лись про­па­ган­ди­ст­ские сти­хо­тво­ре­ния Некрасова, при­зы­вав­шие мо­ло­дёжь к ре­во­люционной борь­бе («Пес­ня Ерё­муш­ке», 1859 год), про­слав­ляв­шие её ку­ми­ров («Па­мя­ти Бе­лин­ско­го», 1853 год; «Па­мя­ти Доб­ро­лю­бо­ва», 1864 год; «Про­рок», 1874 год, - о Чер­ны­шев­ском). «Ре­во­лю­цио­ни­зи­рую­щей» тен­ден­ци­ей от­ме­чен и позд­ней­ший цикл «де­каб­ри­ст­ских» по­эм Некрасова: «Де­душ­ка» (1870 год), «Рус­ские жен­щи­ны» («Кня­ги­ня Тру­бец­кая», «Кня­ги­ня М. Н. Вол­кон­ская»; 1871-1872 годы). Сам Некрасов, од­на­ко, был да­лёк от ре­во­люционной дея­тель­но­сти, что объ­яс­нял в сво­их сти­хах бес­си­ли­ем и не­спо­соб­но­стью к са­мо­по­жерт­во­ва­нию - ро­до­вы­ми чер­та­ми не­кра­сов­ско­го по­ко­ле­ния, и что слу­жи­ло пред­ме­том горь­кой реф­лек­сии «на­смеш­ли­во­го внут­рен­не­го го­ло­са» («Ры­царь на час», 1862 год).

С конца 1850-х годов по­эзия Некрасова пе­ре­ста­ёт быть пре­иму­ще­ст­вен­но «не­го­дую­щей», про­ни­ка­ет­ся хри­сти­ан­ски­ми мо­ти­ва­ми тер­пе­ния, про­ще­ния и люб­ви; на сме­ну ли­рическому пе­ре­жи­ва­нию дей­ст­ви­тель­но­сти при­хо­дит эпическое со­зер­ца­ние. В по­эме «Ти­ши­на» (1857 год) Крым­ская вой­на 1853-1856 годов пред­став­ле­на как национальная тра­ге­дия, все­на­род­ное го­ре, раз­ре­шае­мое в об­щей мо­лит­ве пред «скуд­ным ал­та­рём». Русский на­род, пре­ж­де у Некрасова быв­ший объ­ек­том со­стра­да­ния и про­све­ти­тель­ских на­дежд («Школь­ник», 1856 год), пре­вра­ща­ет­ся в объ­ект вос­хи­щён­но­го удив­ле­ния, в но­си­те­ля выс­ших нравственных идеа­лов, не­дос­ти­жи­мых для иму­щих и об­ра­зо­ван­ных со­сло­вий.

Не­раз­ре­ши­мой за­гад­кой ви­дит­ся Некрасову при­су­щее на­ро­ду со­че­та­ние ог­ром­ной мо­щи и внутренней сво­бо­ды с кро­тостью и сми­ре­ни­ем, до­хо­дя­щим до бездум­ной раб­ской по­кор­но­сти («Раз­мыш­ле­ния у па­рад­но­го подъ­ез­да», 1858 год; «Же­лез­ная до­ро­га», 1864 год). На­род­но­му без­мол­вию «во глу­би­не Рос­сии» («В сто­ли­цах шум, гре­мят ви­тии…», 1858 год) про­ти­во­пос­тав­ле­на шум­ная, пё­ст­рая жизнь сто­ли­цы, так­же с эпическим раз­ма­хом, но уже с ядо­ви­той иро­ни­ей изо­бра­жён­ная в цик­ле «го­род­ских» са­тир («О по­го­де», 1858-1865 годы; «Га­зет­ная», 1865 год; «Ба­лет», 1866 год; «Не­дав­нее вре­мя», 1871 год).

С 1863 года до кон­ца жиз­ни Некрасов ра­бо­тал над сво­им ито­го­вым про­из­ве­де­ни­ем - по­эмой «Ко­му на Ру­си жить хо­ро­шо», ос­тав­шей­ся не­за­вер­шён­ной. За­кон­че­ны и опуб­ли­ко­ва­ны при жиз­ни Некрасова «Про­лог» и 1-я часть по­эмы (1869 год) и гла­вы «По­сле­дыш» (1873 год), «Кре­сть­ян­ка» (1874 год), «Пир на весь мир» (1876 год). «Кре­сть­ян­ская эпо­пея», по­эма-стран­ст­вие ри­су­ет ши­ро­кую па­но­ра­му по­ре­фор­мен­ной Рос­сии, не­от­де­ли­мой от её дав­не­го и не­дав­не­го (кре­по­ст­ни­че­ско­го) про­шло­го. Русская жизнь по­ка­за­на здесь Некрасовым во всём её со­ци­аль­ном раз­но­об­ра­зии, но пре­об­ла­да­ет изо­бра­же­ние имен­но кре­сть­ян­ст­ва как главного но­си­те­ля национальных на­чал и тра­ди­ций, не чу­ж­до­го, од­на­ко, внутренней слож­но­сти и кон­флик­тов. Гос­под­ствую­щее в по­эме «кре­сть­ян­ское» ви́­де­ние дей­ст­ви­тель­но­сти всту­па­ет в слож­ное взаи­мо­дей­ст­вие с ав­тор­ским, ко­то­рое, впро­чем, ча­ще все­го с ним ото­жде­ст­в­ля­ет­ся. По­эма про­ни­за­на фольк­лор­ной об­раз­но­стью и сти­ли­сти­кой, а ска­зоч­ный за­чин, не­смот­ря на мно­го­ли­кость по­ка­зан­но­го Некрасовым гре­ха и не­прав­ды, пре­до­пре­де­ля­ет её оп­ти­ми­стическое зву­ча­ние, свя­зан­ное с народной ве­рой в осу­ще­ст­ви­мость идеа­лов спра­вед­ли­во­сти и до­б­ра.

В ли­ри­ке Некрасова 1870-х годов пре­об­ла­да­ют иные на­строе­ния: пе­ре­хо­дя­щий в от­чая­ние скеп­ти­цизм по от­но­ше­нию к «луч­ше­му бу­ду­ще­му» и дей­ст­вен­но­сти по­этического сло­ва («Уны­ние», «Эле­гия», оба 1874 год; «Как празд­ну­ют тру­су», 1876 год); жа­ло­бы на кле­ве­ту, му­че­ния от бо­лез­ни; пре­д­ощу­ще­ние собственной смер­ти и заб­ве­ния и да­же ги­бе­ли Рос­сии, тер­зае­мой «кро­во­жад­ны­ми пти­ца­ми» и «ядо­ви­ты­ми га­да­ми» («Смолк­ли че­ст­ные, доб­лест­но пав­шие…», 1872-1874 годы).

Ка­та­ст­ро­фич­ность про­ис­хо­дя­ще­го Некрасовым ос­мыс­ля­ет в гло­баль­ных мас­шта­бах, вы­сту­пая кри­ти­ком всей современной ци­ви­ли­за­ции - «дрях­ло­го ми­ра на ро­ко­вом пу­ти» [«Дни идут… Всё так же воз­дух ду­шен…», 1877 год; «Страш­ный год (1870 год)», 1872-1874 годы; «Ут­ро», 1874 год]. Эти сти­хо­тво­ре­ния оп­ре­де­ли­ли то­наль­ность сборника «По­след­ние пес­ни» (1877 год), в ко­то­рый во­шла так­же са­ти­рическая по­эма «Со­вре­мен­ни­ки» (1875-1876 годы), ри­сую­щая «крас­ка­ми мрач­нее юве­на­лов­ских» российский де­ло­вой мир - «юби­ля­ров» и «три­ум­фа­то­ров», пи­рую­щих над уми­раю­щей стра­ной. С этой то­нально­стью кон­тра­сти­ру­ют за­вер­шаю­щие сборник от­рыв­ки из по­эмы «Мать» (1877 год, не окон­че­на) и стих. «Ба­юш­ки-баю» (1877 год) - ко­лы­бель­ная пес­ня ма­те­ри над уми­раю­щим сы­ном. Некрасов скон­чал­ся по­сле про­дол­жительной бо­лез­ни; его по­хо­ро­ны вы­ли­лись в по­ли­тическую ма­ни­фе­ста­цию.