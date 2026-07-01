НЕКРАСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
НЕКРАСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский историк и теоретик искусства.
Брат Александра И. Некрасова. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета (1904-1909 годы) у А. С. Орлова, В. К. Мальмберга. Один из организаторов Московского общества искусства и литературы (1910 год). После 1917 года член Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства Костромской губернии; заведующий отделением древностей в Румянцевском музее, работал в НИИ археологии и искусствознания РАНИОН, в РАХН/ГАХН, ГТГ (1931-1937 годы), Институте истории материальной культуры (1930-е годы) и др. В 1920-1930-е годы совершил много поездок по стране для изучения памятников архитектуры и искусства, участвовал в работе Общества изучения русской усадьбы.
Автор многочисленных трудов (в т. ч. около 30 статей в журнале «Slavische Rundschau» и др.) по истории древнерусского зодчества, русской архитектуры XVIII - начала XX веков и 1920-1930-х годов, книгопечатания, скульптуры и декоративного искусства; большое внимание уделял проблеме соотношения русских и европейских художественных традиций.
Преподавал в Московском универсиьете (затем МГУ) с 1914 года (профессор с 1918 года), также в Московской консерватории (1913-1923 годы; профессор с 1916 года), МВТУ (1921-1929 годы), Литературном институте и Московском институте новых языков (1930-1932 годы), Московском институте философии, литературы и истории (1931-1938 годы; профессор), Институте кинематографии (1930-е годы), в вузах Нижнего Новгорода (1917-1918 годы), Костромы (1918-1922 годы), Иваново-Вознесенска (1921-1924 годы). Среди учеников Некрасова - М. В. Алпатов, Н. И. Брунов, В. М. Василенко, А. Н. Греч, Г. В. Жидков, М. А. Ильин, В. Н. Лазарев, Е. А. Некрасова.
Репрессирован в апреле 1938 года; 10 лет находился в лагерях Воркуты, часть срока работал в архиве проектного отдела Воркутстроя, в начале 1940-х годов читал лекции «Очерки архитектурной проблематики в историческом аспекте» на курсах повышения квалификации архитекторов и строителей (изданы на правах рукописи); опираясь на память, написал научный труд («Московское зодчество. К 800-летию Москвы», 1946 год, не опубликован).
Его книга о теории архитектуры (завершена в 1945 году, опубликована в 1994 году) - первый в России опыт «универсальной» теории зодчества; в основных разделах книги выстроена линия категорий архитектуры: пространство - масса - форма - образ. До 1949 года жил в Александрове, работал в музее без оплаты, совершал поездки для изучения храмов Владимирской и Ярославской областей. Вторично арестован в феврале 1949 года, выслан в Сибирь (в село Венгерово), где подготовил к изданию 9 томов своих рукописей. Реабилитирован в 1956 году.