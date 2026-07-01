НЕКРАСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

НЕКРАСОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский историк и теоретик искусства.

Брат Александра И. Некрасова . Учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Московского университета (1904-1909 годы) у А. С. Ор­ло­ва, В. К. Мальм­бер­га . Один из ор­га­ни­за­то­ров Московского общества искусства и литературы (1910 год). По­сле 1917 года член Кол­ле­гии по де­лам му­зеев и ох­ра­ны па­мят­ни­ков искусства Ко­ст­ром­ской губернии; заведующий от­де­ле­ни­ем древ­но­стей в Ру­мян­цевском му­зее, ра­бо­тал в НИИ ар­хео­логии и ис­кус­ст­во­зна­ния РАНИОН, в РАХН/ГАХН, ГТГ (1931-1937 годы), Институте ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (1930-е годы) и др. В 1920-1930-е годы со­вер­шил мно­го по­ез­док по стра­не для изу­че­ния па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры и искусства, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Об­ще­ст­ва изу­че­ния рус­ской усадь­бы.

Ав­тор мно­го­численных тру­дов (в т. ч. около 30 ста­тей в журнале «Sla­vische Rundschau» и др.) по ис­то­рии древнерусского зод­че­ст­ва, русской ар­хи­тек­ту­ры XVIII - начала XX веков и 1920-1930-х годов, кни­го­пе­ча­та­ния, скульп­ту­ры и де­ко­ра­тив­но­го искусства; боль­шое вни­ма­ние уде­лял про­бле­ме со­от­но­ше­ния русских и ев­ропейских ху­дожественных тра­ди­ций.

Пре­по­да­вал в Московском универсиьете (за­тем МГУ ) с 1914 года (профессор с 1918 года), так­же в Московской консерватории (1913-1923 годы; профессор с 1916 года), МВТУ (1921-1929 годы), Литературном институте и Московском институте новых язы­ков (1930-1932 годы), Московском институте фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии (1931-1938 годы; профессор), Институте ки­не­ма­то­гра­фии (1930-е годы), в ву­зах Ниж­не­го Нов­го­ро­да (1917-1918 годы), Ко­ст­ро­мы (1918-1922 годы), Ива­но­во-Воз­не­сен­ска (1921-1924 годы). Сре­ди уче­ни­ков Некрасова - М. В. Ал­па­тов, Н. И. Бру­нов, В. М. Ва­си­лен­ко, А. Н. Греч, Г. В. Жид­ков, М. А. Иль­ин , В. Н. Ла­за­рев , Е. А. Не­кра­со­ва.

Ре­прес­си­ро­ван в апреле 1938 года; 10 лет на­хо­дил­ся в ла­ге­рях Вор­ку­ты, часть сро­ка ра­бо­тал в ар­хи­ве про­ект­но­го от­де­ла Вор­кут­ст­роя, в начале 1940-х годов чи­тал лек­ции «Очер­ки ар­хи­тек­тур­ной про­бле­ма­ти­ки в ис­то­ри­че­ском ас­пек­те» на кур­сах по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ар­хи­тек­то­ров и строи­те­лей (из­да­ны на пра­вах ру­ко­пи­си); опи­ра­ясь на па­мять, на­пи­сал на­учный труд («Мо­с­ков­ское зод­че­ст­во. К 800-ле­тию Мо­ск­вы», 1946 год, не опубликован).

Его кни­га о тео­рии ар­хи­тек­ту­ры (за­вер­ше­на в 1945 году, опубликована в 1994 году) - пер­вый в Рос­сии опыт «уни­вер­саль­ной» тео­рии зод­че­ст­ва; в основных раз­де­лах кни­ги вы­строе­на ли­ния ка­те­го­рий ар­хи­тек­ту­ры: про­стран­ст­во - мас­са - фор­ма - об­раз. До 1949 года жил в Алек­сан­д­ро­ве, ра­бо­тал в му­зее без оп­ла­ты, со­вер­шал по­езд­ки для изу­че­ния хра­мов Вла­ди­мир­ской и Яро­слав­ской об­лас­тей. Вто­рич­но аре­сто­ван в феврале 1949 года, вы­слан в Си­бирь (в село Вен­ге­ро­во), где под­го­то­вил к из­да­нию 9 то­мов сво­их ру­ко­пи­сей. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.