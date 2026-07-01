НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский учёный в области теоретической механики и аэро- и гидромеханики, академик АН СССР (1946 год).

Брат Алек­сея И. Не­кра­со­ва . Окон­чил Московский университет (1906 год). В 1911-1956 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) пре­по­да­вал в Московском университете (профессор с 1937 года), а так­же в 1922-1932 годах в МВТУ, МАИ и Во­енно-воздушной ака­де­мии имени профессора Н. Е. Жу­ков­ско­го. Вме­сте с Н. Е. Жу­ков­ским и С. А. Ча­п­лы­ги­ным был од­ним из соз­да­те­лей ЦАГИ. Рек­тор Ива­но­во-Воз­не­сен­ско­го по­ли­тех­нического института (1921 год, ны­не Ива­но­во).

С октября 1922 года Некрасов в Мо­ск­ве, в Народном ко­мис­са­ри­ате про­све­ще­ния РСФСР. С 1929 года в ЦАГИ, с 1930 года заместитель на­чаль­ни­ка института по нау­ке. В 1937-1943 годах ре­прес­си­ро­ван ; на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в ЦКБ-29 НКВД (воз­глав­лял тео­ре­тический от­дел и ра­бо­тал над соз­да­ни­ем но­вой авиационной тех­ни­ки). На­пи­сал ка­пи­таль­ный труд «Тео­рия кры­ла в не­ста­цио­нар­ном по­то­ке» (впер­вые из­дан в 1947 году). В 1943-1956 годах на­чаль­ник и кон­суль­тант теоре­тической и рас­чёт­ной час­ти ОКБ-156 А. Н. Ту­по­ле­ва; с 1945 года заведующий от­де­лом аэ­ро­ме­ха­ни­ки Института ме­ха­ни­ки АН СССР.

Основные ис­сле­до­ва­ния Некрасова по­свя­ще­ны фун­даментальным про­бле­мам аэ­ро- и гид­ро­ди­на­ми­ки и ма­те­ма­ти­ки, в осо­бен­но­сти тео­рии волн и струй, тео­рии флат­те­ра, ли­ней­ным и не­ли­ней­ным ин­те­граль­ным и ин­тег­ро­диф­фе­рен­ци­аль­ным урав­не­ни­ям.