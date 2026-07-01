НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский учёный в области теоретической механики и аэро- и гидромеханики, академик АН СССР (1946 год).
Брат Алексея И. Некрасова. Окончил Московский университет (1906 год). В 1911-1956 годах (с перерывами) преподавал в Московском университете (профессор с 1937 года), а также в 1922-1932 годах в МВТУ, МАИ и Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского. Вместе с Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным был одним из создателей ЦАГИ. Ректор Иваново-Вознесенского политехнического института (1921 год, ныне Иваново).
С октября 1922 года Некрасов в Москве, в Народном комиссариате просвещения РСФСР. С 1929 года в ЦАГИ, с 1930 года заместитель начальника института по науке. В 1937-1943 годах репрессирован; находился в заключении в ЦКБ-29 НКВД (возглавлял теоретический отдел и работал над созданием новой авиационной техники). Написал капитальный труд «Теория крыла в нестационарном потоке» (впервые издан в 1947 году). В 1943-1956 годах начальник и консультант теоретической и расчётной части ОКБ-156 А. Н. Туполева; с 1945 года заведующий отделом аэромеханики Института механики АН СССР.
Основные исследования Некрасова посвящены фундаментальным проблемам аэро- и гидродинамики и математики, в особенности теории волн и струй, теории флаттера, линейным и нелинейным интегральным и интегродифференциальным уравнениям.