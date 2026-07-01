НЕКРАШ ЛИКАРИОН ВИТОЛЬДОВИЧ

НЕКРАШ ЛИКАРИОН ВИТОЛЬДОВИЧ - российский статистик и экономист.

Окон­чил эко­но­мическое от­де­ле­ние Санкт-Пе­тербургского по­ли­тех­нического института (1908 год). В 1910-1913 годах слу­жил в Управ­ле­нии сбе­ре­га­тель­ны­ми кас­са­ми Ми­ни­стер­ст­ва фи­нан­сов , в 1913-1914 и 1915-1917 годах - в От­де­ле зе­мель­ных улуч­ше­ний в Ми­ни­стер­ст­ве зем­ле­де­лия. В 1918-1920 годах заведующий ин­фор­мационно-ста­ти­стическим под­от­де­лом в Ко­ст­ром­ском губ­сов­нар­хо­зе.

В 1918-1922 годах пре­по­да­ва­тель Ко­ст­ром­ско­го ком­мерческого училища, Ко­ст­ром­ско­го университета и зем­ле­уст­рои­тель­но­го института. Ра­бо­тал на Ок­тябрь­ской же­лез­ной до­ро­ге эко­но­ми­стом и на­чаль­ни­ком от­де­ла ста­ти­сти­ки (1922-1930 годы) и од­но­вре­мен­но в 1923-1930 годах пре­по­да­вал на эко­но­мическом факультете Ле­нинградского по­ли­тех­нического института. В 1931-1940 годах профессор Ле­нинградского пе­да­го­гического фи­нан­со­во-эко­но­мического института (с 1936 года заведующий ка­фед­рой ста­ти­сти­ки), в 1936-1942 годах заведующий ка­фед­рой ста­ти­сти­ки и учё­та и де­кан ста­ти­стического факультета Ле­нинградского пла­но­во­го института.

С 1942 года основная ра­бо­та Некраша в Ле­нинградском университете - сна­ча­ла профессор по­ли­ти­ко-эко­но­мического факультета, а в 1945-1949 годах заведующий ка­фед­рой ста­ти­сти­ки. Аре­сто­ван по «Ле­нин­град­ско­му де­лу», умер в тюрь­ме. Некраш - пио­нер ста­ти­сти­ки вод­но­го и железнодорожного транс­пор­та в СССР. Ему при­над­ле­жит раз­ра­бот­ка ста­ти­стических по­ка­за­те­лей в об­лас­ти транс­порт­ной ста­ти­сти­ки. Со­еди­нил ста­ти­сти­ку раз­ных ви­дов транс­пор­та в но­вую нау­ку - транс­порт­ную ста­ти­сти­ку. Впер­вые в советской ста­ти­сти­ке ввёл клас­си­фи­ка­цию при­зна­ков, обос­но­вал объ­ек­тив­ность вы­де­ле­ния ча­ст­ных со­во­куп­но­стей.