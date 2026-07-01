НЕКРАШ ЛИКАРИОН ВИТОЛЬДОВИЧ
НЕКРАШ ЛИКАРИОН ВИТОЛЬДОВИЧ - российский статистик и экономист.
Окончил экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института (1908 год). В 1910-1913 годах служил в Управлении сберегательными кассами Министерства финансов, в 1913-1914 и 1915-1917 годах - в Отделе земельных улучшений в Министерстве земледелия. В 1918-1920 годах заведующий информационно-статистическим подотделом в Костромском губсовнархозе.
В 1918-1922 годах преподаватель Костромского коммерческого училища, Костромского университета и землеустроительного института. Работал на Октябрьской железной дороге экономистом и начальником отдела статистики (1922-1930 годы) и одновременно в 1923-1930 годах преподавал на экономическом факультете Ленинградского политехнического института. В 1931-1940 годах профессор Ленинградского педагогического финансово-экономического института (с 1936 года заведующий кафедрой статистики), в 1936-1942 годах заведующий кафедрой статистики и учёта и декан статистического факультета Ленинградского планового института.
С 1942 года основная работа Некраша в Ленинградском университете - сначала профессор политико-экономического факультета, а в 1945-1949 годах заведующий кафедрой статистики. Арестован по «Ленинградскому делу», умер в тюрьме. Некраш - пионер статистики водного и железнодорожного транспорта в СССР. Ему принадлежит разработка статистических показателей в области транспортной статистики. Соединил статистику разных видов транспорта в новую науку - транспортную статистику. Впервые в советской статистике ввёл классификацию признаков, обосновал объективность выделения частных совокупностей.