НЕКОУЗСКИЙ МУЗЕЙ

Некоузский краеведческий музей был открыт 7 ноября 1967 года.

За годы существования в нем накоплен интересный историко-краеведческий материал по истории Некоузского края, богатого своим прошлым. Многочисленные экспонаты, собранные в музее, повествуют о людях, внесших огромный вклад в развитие Некоузской земли, отражают жизнь и быт крестьян дореволюционной эпохи, дают представление о дворянских усадьбах и их владельцах, рассказывают о промышленном и сельскохозяйственном производстве в районе, показывают развитие промыслов и ремесел в крае в прошлом и настоящем.

В музее постоянно организуются временные выставки, посвященнные знаменательным датам в истории России и Некоузского края в частности; проходят выставки народно-прикладного искусства , проводятся тематические лекции на наглядном материале.

Иллюстрации:

Некоузский историко-краеведческий музей.