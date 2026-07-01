НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками.

В РФ пра­во­вое по­ло­же­ние, по­ря­док соз­да­ния, дея­тель­но­сти, ре­ор­га­ни­за­ции и ли­к­ви­да­ции некоммерческих организаций, фор­ми­ро­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния их иму­ще­ст­ва, пра­ва и обя­зан­но­сти их уч­ре­ди­те­лей (уча­ст­ни­ков), ос­но­вы управ­ле­ния некоммерческими организациями и воз­мож­ные фор­мы их под­держ­ки ор­га­на­ми государственной вла­сти и ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния оп­ре­де­ле­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О не­ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ци­ях» (1996 год). Ннекоммерческие организацим мо­гут соз­да­вать­ся для дос­ти­же­ния со­ци­аль­ных, бла­го­тво­рительных, куль­тур­ных, об­ра­зо­вательных, на­учных и управ­лен­че­ских це­лей, для ох­ра­ны здо­ро­вья гра­ж­дан , раз­ви­тия фи­зической куль­ту­ры и спор­та, удов­ле­тво­ре­ния ду­хов­ных и иных не­ма­те­ри­аль­ных по­треб­но­стей гра­ж­дан, за­щи­ты прав, за­кон­ных ин­те­ре­сов гра­ж­дан и ор­га­ни­за­ций, раз­ре­ше­ния спо­ров и кон­флик­тов, ока­за­ния юри­дической по­мо­щи, а так­же в иных це­лях, на­прав­лен­ных на дос­ти­же­ние об­ще­ст­вен­ных благ.

С учё­том это­го вы­де­ля­ют­ся со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ные некоммерческие организации - ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ст­в­ляю­щие дея­тель­ность, на­прав­лен­ную на ре­ше­ние со­ци­аль­ных про­блем, раз­ви­тие гражданского об­ще­ст­ва в Российской Фе­де­ра­ции, а так­же не­ко­то­рые спе­ци­аль­ные ви­ды дея­тель­но­сти (например, про­фи­лак­ти­ка со­ци­аль­но опас­ных форм по­ве­де­ния гра­ж­дан; со­ци­аль­ная под­держ­ка и за­щи­та гра­ж­дан, ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды и за­щи­та жи­вот­ных и т. п.). Ннекоммерческие организации соз­да­ют­ся в ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном фор­мах: об­ще­ст­вен­ные и ре­ли­ги­оз­ные ор­га­ни­за­ции (объ­е­ди­не­ния) - доб­ро­воль­ные объ­е­ди­не­ния гра­ж­дан на ос­но­ве общ­но­сти их ин­те­ре­сов, уч­ре­ж­дён­ные для удов­ле­тво­ре­ния ду­хов­ных или иных не­ма­те­ри­аль­ных по­треб­но­стей; об­щи­ны ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов РФ - фор­ма са­мо­ор­га­ни­за­ции лиц, от­но­ся­щих­ся к ко­рен­ным ма­ло­численным на­ро­дам и объ­е­ди­няе­мых по кров­но­род­ст­вен­но­му (се­мья, род) и/или тер­ри­то­ри­аль­но-со­сед­ско­му прин­ци­пам, в це­лях за­щи­ты их ис­кон­ной сре­ды оби­та­ния, со­хра­не­ния и раз­ви­тия тра­ди­ци­он­ных об­раза жиз­ни, хо­зяй­ст­во­ва­ния, про­мы­слов и куль­ту­ры; ка­за­чьи об­ще­ст­ва - фор­ма са­мо­ор­га­ни­за­ции гра­ж­дан РФ, объ­е­ди­нив­ших­ся на ос­но­ве общ­но­сти ин­те­ре­сов в це­лях воз­ро­ж­де­ния российского ка­за­че­ст­ва, за­щи­ты его прав, со­хра­не­ния тра­ди­ци­он­ных об­раза жиз­ни, хо­зяй­ст­во­ва­ния и куль­ту­ры; государственная кор­по­ра­ция - не имею­щая член­ст­ва некоммерческой организации, уч­ре­ж­дён­ная Российской Фе­де­ра­ци­ей на ос­но­ве иму­щественного взно­са для осу­ще­ст­в­ле­ния со­ци­аль­ных, управ­лен­че­ских или иных об­ще­ст­вен­но по­лез­ных функ­ций; государственная ком­па­ния - некоммерческая организация, не имею­щая член­ст­ва и соз­дан­ная Российской Фе­де­ра­ци­ей на ос­но­ве иму­щественных взно­сов для ока­за­ния государственных ус­луг и вы­пол­не­ния иных функ­ций с ис­поль­зо­ва­ни­ем государственного иму­ще­ст­ва на ос­но­ве до­ве­ри­тель­но­го управ­ле­ния; не­ком­мерческое парт­нёр­ст­во - ос­но­ван­ная на член­ст­ве некоммерческая организация, уч­ре­ж­дён­ная гра­ж­да­на­ми и/или юри­дическими ли­ца­ми для со­дей­ст­вия её чле­нам в осу­ще­ст­в­ле­нии дея­тель­но­сти, не на­прав­лен­ной на из­вле­че­ние при­бы­ли; ча­ст­ное уч­ре­ж­де­ние - некоммерческая организация, соз­дан­ная соб­ст­вен­ни­ком (гра­ж­да­ни­ном или юри­дическим ли­цом) для осу­ще­ст­в­ле­ния управ­лен­че­ских, со­ци­аль­но-куль­тур­ных или иных функ­ций не­ком­мерческого ха­рак­те­ра; государственные, му­ни­ци­паль­ные уч­ре­ж­де­ния - соз­дан­ные Российской Фе­де­ра­ци­ей, субъ­ек­том РФ и му­ни­ципаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем (ав­то­ном­ные, бюд­жет­ные и ка­зён­ные). Некоммерческие организации мо­гут соз­да­вать­ся в фор­ме со­ци­аль­ных, бла­го­тво­ри­тель­ных и иных фон­дов, ас­со­циа­ций и сою­зов, а так­же в др. фор­мах, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном. Пра­во­спо­соб­ность некоммерческих организаций яв­ля­ет­ся спе­ци­аль­ной - не­ком­мерческие юри­дические ли­ца впра­ве осу­ще­ст­в­лять толь­ко те ви­ды дея­тель­но­сти, ко­то­рые пря­мо пре­ду­смот­ре­ны их уч­ре­ди­тель­ны­ми до­ку­мен­та­ми и за­ко­ном.

Под осо­бым конт­ро­лем го­су­дар­ст­ва на­хо­дят­ся участ­вую­щие в по­ли­тической дея­тель­но­сти некоммерческие организации, по­лу­чаю­щие ма­те­ри­аль­ную по­мощь из иностранных ис­точ­ни­ков («ино­стран­ные аген­ты»). Участ­вую­щей в по­ли­тической дея­тель­но­сти при­зна­ёт­ся та­кая некоммерческая организация (за ис­клю­че­ни­ем по­ли­тической пар­тии), ко­то­рая за­ни­ма­ет­ся (в т. ч. пу­тём фи­нан­си­ро­ва­ния) ор­га­ни­за­ци­ей и про­ве­де­ни­ем по­ли­тических ак­ций в це­лях воз­дей­ст­вия на при­ня­тие государственными ор­га­на­ми ре­ше­ний, на­прав­лен­ных на из­ме­не­ние про­во­ди­мой ими гос.ударственной по­ли­ти­ки, а так­же фор­ми­ро­ва­ни­ем об­щественного мне­ния.

Некоммерческие организации су­ще­ст­ву­ют во всём ми­ре. Од­на­ко в за­ко­но­да­тель­ст­ве многих стран не име­ет­ся специального юри­ди­че­ски оп­ре­де­лён­но­го по­ня­тия «некоммерческой организации»; упот­реб­ля­ют­ся тер­ми­ны «не­ком­мер­че­ская ас­со­циа­ция», «фонд», «доб­ро­воль­че­ская ор­га­ни­за­ция», «бла­го­тво­ри­тель­ная ор­га­ни­за­ция» и т. п.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)