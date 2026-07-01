НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками.
В РФ правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, формирования и использования их имущества, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления определены Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (1996 год). Ннекоммерческие организацим могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, для охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
С учётом этого выделяются социально ориентированные некоммерческие организации - организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также некоторые специальные виды деятельности (например, профилактика социально опасных форм поведения граждан; социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защита животных и т. п.). Ннекоммерческие организации создаются в установленных законом формах: общественные и религиозные организации (объединения) - добровольные объединения граждан на основе общности их интересов, учреждённые для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей; общины коренных малочисленных народов РФ - форма самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и/или территориально-соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры; казачьи общества - форма самоорганизации граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры; государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческой организации, учреждённая Российской Федерацией на основе имущественного взноса для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций; государственная компания - некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления; некоммерческое партнёрство - основанная на членстве некоммерческая организация, учреждённая гражданами и/или юридическими лицами для содействия её членам в осуществлении деятельности, не направленной на извлечение прибыли; частное учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера; государственные, муниципальные учреждения - созданные Российской Федерацией, субъектом РФ и муниципальным образованием (автономные, бюджетные и казённые). Некоммерческие организации могут создаваться в форме социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в др. формах, предусмотренных законом. Правоспособность некоммерческих организаций является специальной - некоммерческие юридические лица вправе осуществлять только те виды деятельности, которые прямо предусмотрены их учредительными документами и законом.
Под особым контролем государства находятся участвующие в политической деятельности некоммерческие организации, получающие материальную помощь из иностранных источников («иностранные агенты»). Участвующей в политической деятельности признаётся такая некоммерческая организация (за исключением политической партии), которая занимается (в т. ч. путём финансирования) организацией и проведением политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими гос.ударственной политики, а также формированием общественного мнения.
Некоммерческие организации существуют во всём мире. Однако в законодательстве многих стран не имеется специального юридически определённого понятия «некоммерческой организации»; употребляются термины «некоммерческая ассоциация», «фонд», «добровольческая организация», «благотворительная организация» и т. п.