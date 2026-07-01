НЕКЛЮДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

НЕКЛЮДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский дипломат, историк, действительный статский советник, камергер.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета . С 1881 года на служ­бе в МИДе; с 1904 года со­вет­ник по­соль­ст­ва во Фран­ции. В 1904-1905 годах пред­став­лял ин­те­ре­сы Рос­сии в Ме­ж­ду­народной следственной ко­мис­сии по «Гулль­ско­му ин­ци­ден­ту» (об­стрел российской 2-й Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­рой британских ры­бац­ких су­дов в Се­вер­ном море). Спо­соб­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию фран­ко-российских свя­зей.

Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр Рос­сии в Бол­га­рии (1911-1913 годы), со­дей­ст­во­вал соз­да­нию Бал­кан­ско­го сою­за 1912 года, под­дер­жи­вал про­рос­сий­скую пар­тию в болгарском пра­ви­тель­ст­ве. От­стаи­вал про­бол­гар­скую ори­ен­та­цию российской внеш­ней по­ли­ти­ки на Бал­канах; в пред­две­рии Бал­кан­ской вой­ны 1913 года пред­ла­гал в ка­че­ст­ве га­ран­тии от рас­ко­ла Бал­кан­ско­го сою­за за­клю­че­ние бра­ка болгарского пре­сто­ло­нас­лед­ни­ка Бо­ри­са с од­ной из русских великих кня­жон.

Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Шве­ции (1914-1917 годы). С началом Первой ми­ро­вой вой­ны совместно с ди­пло­ма­та­ми др. стран Ан­тан­ты спо­соб­ст­во­вал со­хра­не­нию Шве­ци­ей ней­тра­ли­те­та. В январе 1917 года об­су­ж­дал с болгарскими пред­ста­ви­те­ля­ми в Сток­голь­ме не­об­хо­ди­мость пе­ре­го­во­ров по за­клю­че­нию пе­ре­ми­рия ме­ж­ду Рос­сией и Бол­га­ри­ей. С апреля 1917 года по­сол Рос­сии в Мад­ри­де. По­сле не­уда­чи Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года от­пра­вил А. Ф. Ке­рен­ско­му не­за­шиф­ро­ван­ную те­ле­грам­му с об­ви­не­ни­ем, что тот гу­бит Рос­сию, и вы­шел в от­став­ку. Ос­тал­ся за гра­ни­цей, жил в Ниц­це.

Член мо­нар­хической груп­пы, вхо­див­шей в «Пра­вый центр» - не­ле­галь­ное объ­е­ди­не­ние пра­вых пар­тий и ор­га­ни­за­ций в Советской Рос­сии в на­ча­ле Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Ав­тор вос­по­ми­на­ний о ди­пло­ма­тической служ­бе, ко­то­рые со­дер­жат цен­ные све­де­ния о государственных и об­щественных дея­те­лях, рас­кры­ва­ют важ­ные ню­ан­сы ди­пло­ма­тических ма­нёв­ров сто­рон («Diplo­matic reminiscences. Before and during the World War, 1911-1917», London, 1920 год; «Пред­ска­за­ние рус­ской ре­во­лю­ции», в сборнике «Ар­хив рус­ской ре­во­лю­ции», 1922 год, т. 1; «Souvenirs diplomatiques. En Su ̀ede pendant la guerre mondiale», 1926 год). Опуб­ли­ко­вал пер­вое ис­сле­до­ва­ние по ис­то­рии ро­да Не­клю­до­вых, дал под­роб­ный очерк бы­та и служ­бы про­вин­ци­аль­но­го дво­рян­ст­ва в XV-XVIII веках («Ста­рые порт­ре­ты: се­мей­ная ле­то­пись», т. 1-2, 1932-1933 годы).