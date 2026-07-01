НЕКЛЮДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕКЛЮДОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский дипломат, историк, действительный статский советник, камергер.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1881 года на службе в МИДе; с 1904 года советник посольства во Франции. В 1904-1905 годах представлял интересы России в Международной следственной комиссии по «Гулльскому инциденту» (обстрел российской 2-й Тихоокеанской эскадрой британских рыбацких судов в Северном море). Способствовал укреплению франко-российских связей.
Чрезвычайный посланник и полномочный министр России в Болгарии (1911-1913 годы), содействовал созданию Балканского союза 1912 года, поддерживал пророссийскую партию в болгарском правительстве. Отстаивал проболгарскую ориентацию российской внешней политики на Балканах; в преддверии Балканской войны 1913 года предлагал в качестве гарантии от раскола Балканского союза заключение брака болгарского престолонаследника Бориса с одной из русских великих княжон.
Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Швеции (1914-1917 годы). С началом Первой мировой войны совместно с дипломатами др. стран Антанты способствовал сохранению Швецией нейтралитета. В январе 1917 года обсуждал с болгарскими представителями в Стокгольме необходимость переговоров по заключению перемирия между Россией и Болгарией. С апреля 1917 года посол России в Мадриде. После неудачи Корнилова выступления 1917 года отправил А. Ф. Керенскому незашифрованную телеграмму с обвинением, что тот губит Россию, и вышел в отставку. Остался за границей, жил в Ницце.
Член монархической группы, входившей в «Правый центр» - нелегальное объединение правых партий и организаций в Советской России в начале Гражданской войны 1917-1922 годов. Автор воспоминаний о дипломатической службе, которые содержат ценные сведения о государственных и общественных деятелях, раскрывают важные нюансы дипломатических манёвров сторон («Diplomatic reminiscences. Before and during the World War, 1911-1917», London, 1920 год; «Предсказание русской революции», в сборнике «Архив русской революции», 1922 год, т. 1; «Souvenirs diplomatiques. En Su ̀ede pendant la guerre mondiale», 1926 год). Опубликовал первое исследование по истории рода Неклюдовых, дал подробный очерк быта и службы провинциального дворянства в XV-XVIII веках («Старые портреты: семейная летопись», т. 1-2, 1932-1933 годы).