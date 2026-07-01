НЕККЕР ЖАК

НЕККЕР ЖАК - швейцарский банкир, французский государственный деятель.

Отец Ж. де Сталь. Из се­мьи юри­ста. С 18 лет ра­бо­тал в бан­ке Вер­не сна­ча­ла в Же­не­ве, за­тем в Па­ри­же. Бла­го­да­ря удач­ным опе­ра­ци­ям на бир­же стал парт­нё­ром бан­ка, в 1762 году вме­сте с братьями Тел­лю­сон ос­но­вал собственный банк. В 1760-х годах один из управ­ляю­щих Французской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей . В 1768 году стал пред­ста­ви­те­лем Же­нев­ской рес­пуб­ли­ки при французском дво­ре, за­тем по­сту­пил на французскую служ­бу.

В 1770-х годах про­сла­вил­ся ря­дом про­из­ве­де­ний, в ко­то­рых вы­сту­пил про­тив идей фи­зио­кра­тов и ре­форм А. Р. Ж. Тюр­го, про­па­ган­ди­ро­вал ак­тив­ное вме­ша­тель­ство го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ку («Éloge de J.-B. Colbert», 1773 год; «Sur la législation et le commerce des grains», 1775 год). Как про­тес­тант , не мог ру­ко­во­дить фи­нан­со­вым ве­дом­ст­вом и за­ни­мать пост ге­не­раль­но­го кон­тро­лё­ра фи­нан­сов, в свя­зи с чем в 1776 году был на­зна­чен фи­нан­со­вым со­вет­ни­ком и ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром ко­ро­лев­ско­го ка­зна­чей­ст­ва, а в 1777 году ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром фи­нан­сов.

Стре­мясь сба­лан­си­ро­вать бюд­жет, уре­зал рас­хо­ды дво­ра, про­вёл ре­фор­мы по цен­тра­ли­за­ции управ­ле­ния фи­нан­са­ми, ини­ции­ро­вал соз­да­ние про­вин­ци­аль­ных ас­самб­лей. Эта по­ли­ти­ка при­нес­ла Неккеру по­пу­ляр­ность в об­ще­ст­ве, но вы­зва­ла про­ти­во­дей­ст­вие при дво­ре. В 1781 году опуб­ли­ко­вал «От­чёт ко­ро­лю» («Compte rendu au Roi»), по­ка­зав­ший кри­тическое со­стоя­ние французских фи­нан­сов (ра­нее эти све­де­ния со­став­ля­ли государственную тай­ну). Ам­би­ции Неккера по­влек­ли за со­бой его от­став­ку, но сде­ла­ли его ши­ро­ко из­вест­ным. Ев­ропейские мо­нар­хи (в т. ч. Ека­те­ри­на II ) при­гла­ша­ли Неккера к се­бе на служ­бу. По­сле не­удач­ных по­пы­ток ре­форм во второй половине 1780-х годов Лю­до­вик XVI в августе 1788 года вновь на­зна­чил Неккера ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром фи­нан­сов и сде­лал его ми­ни­ст­ром, что да­ло ему пра­во уча­ст­во­вать в за­се­да­ни­ях Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та.

Ус­пеш­ный бан­кир, Неккер ока­зал­ся не­даль­но­вид­ным по­ли­ти­ком, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют его под­держ­ка тре­бо­ва­ния уд­во­ить пред­ста­ви­тель­ст­во третье­го со­сло­вия в Ге­не­раль­ных шта­тах и не­до­оцен­ка раз­ма­ха на­чи­нав­шей­ся ре­во­лю­ции (смотрите Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция XVIII века). При­ня­тые им фи­нан­со­вые ме­ры (в т. ч. ог­ра­ни­че­ние тор­гов­ли зер­ном для ре­ше­ния про­до­вольственного во­про­са) ока­за­лись не­дос­та­точ­ны­ми, хо­тя вновь сни­ска­ли ему по­пу­ляр­ность. 11.07.1789 года Неккер по­лу­чил от­став­ку и сра­зу же по­ки­нул стра­ну, опа­са­ясь аре­ста.

По­сле народного вос­ста­ния 14 ию­ля, од­ним из по­во­дов к ко­то­ро­му ста­ла от­став­ка Неккера, ко­роль вновь по­ру­чил ему ру­ко­во­дство фи­нан­са­ми, но по­пыт­ки Неккера по­лу­чить зай­мы и по­пол­нить каз­ну ока­за­лись ма­ло­ус­пеш­ны­ми. В ус­ло­ви­ях ко­гда ре­аль­ную фи­нан­со­вую по­ли­ти­ку ста­ло оп­ре­де­лять Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, Неккер 03.09.1790 года вы­шел в от­став­ку и вер­нул­ся в Швей­ца­рию. В 1800 году встре­чал­ся в Же­не­ве с На­по­ле­о­ном Бо­на­пар­том (смотрите На­по­ле­он I ) и пред­ста­вил ему свои про­ек­ты французской кон­сти­ту­ции. Не за­ни­мая государственных по­стов, ос­та­ток жиз­ни по­свя­тил по­пыт­кам оп­рав­дать свои дей­ст­вия и кри­ти­ке ре­жи­мов Ди­рек­то­рии и Кон­суль­ст­ва.