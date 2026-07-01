НЕККЕР ЖАК
НЕККЕР ЖАК - швейцарский банкир, французский государственный деятель.
Отец Ж. де Сталь. Из семьи юриста. С 18 лет работал в банке Верне сначала в Женеве, затем в Париже. Благодаря удачным операциям на бирже стал партнёром банка, в 1762 году вместе с братьями Теллюсон основал собственный банк. В 1760-х годах один из управляющих Французской Ост-Индской компанией. В 1768 году стал представителем Женевской республики при французском дворе, затем поступил на французскую службу.
В 1770-х годах прославился рядом произведений, в которых выступил против идей физиократов и реформ А. Р. Ж. Тюрго, пропагандировал активное вмешательство государства в экономику («Éloge de J.-B. Colbert», 1773 год; «Sur la législation et le commerce des grains», 1775 год). Как протестант, не мог руководить финансовым ведомством и занимать пост генерального контролёра финансов, в связи с чем в 1776 году был назначен финансовым советником и генеральным директором королевского казначейства, а в 1777 году генеральным директором финансов.
Стремясь сбалансировать бюджет, урезал расходы двора, провёл реформы по централизации управления финансами, инициировал создание провинциальных ассамблей. Эта политика принесла Неккеру популярность в обществе, но вызвала противодействие при дворе. В 1781 году опубликовал «Отчёт королю» («Compte rendu au Roi»), показавший критическое состояние французских финансов (ранее эти сведения составляли государственную тайну). Амбиции Неккера повлекли за собой его отставку, но сделали его широко известным. Европейские монархи (в т. ч. Екатерина II) приглашали Неккера к себе на службу. После неудачных попыток реформ во второй половине 1780-х годов Людовик XVI в августе 1788 года вновь назначил Неккера генеральным директором финансов и сделал его министром, что дало ему право участвовать в заседаниях Королевского совета.
Успешный банкир, Неккер оказался недальновидным политиком, о чём свидетельствуют его поддержка требования удвоить представительство третьего сословия в Генеральных штатах и недооценка размаха начинавшейся революции (смотрите Французская революция XVIII века). Принятые им финансовые меры (в т. ч. ограничение торговли зерном для решения продовольственного вопроса) оказались недостаточными, хотя вновь снискали ему популярность. 11.07.1789 года Неккер получил отставку и сразу же покинул страну, опасаясь ареста.
После народного восстания 14 июля, одним из поводов к которому стала отставка Неккера, король вновь поручил ему руководство финансами, но попытки Неккера получить займы и пополнить казну оказались малоуспешными. В условиях когда реальную финансовую политику стало определять Учредительное собрание, Неккер 03.09.1790 года вышел в отставку и вернулся в Швейцарию. В 1800 году встречался в Женеве с Наполеоном Бонапартом (смотрите Наполеон I) и представил ему свои проекты французской конституции. Не занимая государственных постов, остаток жизни посвятил попыткам оправдать свои действия и критике режимов Директории и Консульства.