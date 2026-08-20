Некке́р, Жак

Некке́р ( фр . Necker) , Жак (30.09.1732, Женева — 09.04.1804, Коппе, близ Женевы) — швейцарский банкир, французский государственный деятель. Отец писательницы Ж. де Сталь. Из семьи преподавателя права. С 1747 — в Париже в качестве служащего женевского банка И. Верне. Разбогател благодаря участию в управлении коммандитного товарищества «Теллюсон, Неккер и компания» («Thellusson, Necker & Cie», 1756–1770) и Французской Ост-­Индской компанией , там же приобрел первый административный опыт (1765–1770). Посол Женевской республики во Франции (1768), в 1772 предоставлял займы французскому правительству, затем формально отошел от дел в банковских структурах. В первой половине 1770‑х прославился рядом произведений, в которых выступил против идей физиократов и реформ А. Р. Ж. Тюрго , позиционировал себя как практика, противопоставляя либерализму активное вмешательство государства в экономику. «Похвала Кольберу» («Éloge de J.-B. Colbert», 1773) удостоилась премии Французской академии. В 1776 назначен финансовым советником и генеральным директором королевского казначейства, а в 1777 — генеральным директором финансов (будучи протестантом, Н. не мог занимать пост генерального контролера финансов). Н. стремился сбалансировать доходы и расходы, для чего активно прибегал к зарубежным займам, что впоследствии способствовало серьезным финансовым проблемам Франции. Провел ряд реформ управления финансами и налогами, что увеличивало его популярность. В 1781, желая подчеркнуть свои заслуги, вопреки традиции опубликовал «Отчет королю», показавший критическое состояние французских финансов. Это спровоцировало отставку Н. Второй раз Н. был призван к власти и назначен генеральным директором финансов в 1788 на фоне углубления финансового кризиса. Он поддержал требование об удвоении представительства третьего сословия в Генеральных штатах и не смог решить финансовые проблемы, хотя вновь приобрел большую популярность. 11 июля 1789 был отправлен в отставку и сразу же покинул страну, что стало одной из причин восстания 14 июля, после которого Людовик XVI вернул его к руководству финансами. Не найдя общий язык с Учредительным собранием , не поддержавшим его проекты, в сентябре 1790 вышел в отставку и вернулся в Швейцарию. Автор ряда трудов, посвященных осмыслению Французской революции XVIII века .

Соч. : Œuvres complètes. Paris, 1820–1821. Vol. 1–15.

Лит. : Harris R. D. Necker and the Revolution of 1789. London, 1986; Diesbach G. de . Necker ou la Faillite de la vertu. Paris, 1987; Oppenheimer W. Necker: Finanzminister am Vorabend der Französischen Revolution. Stuttgart, 1988; Bredin J.-D. Une singulière famille: J. Necker, S. Necker et G. de Staёl. Paris, 1999; Пименова Л. А. Публикация «Отчета королю» Ж. Неккера в 1781 г. (К истории формирования публичного политического пространства во Франции XVIII в.) // Памяти профессора А. В. Адо. М., 2003; Блуменау С. Ф. Ж. Неккер // Вопросы истории. 2004. № 7; Burnand L. Necker et l’opinion publique. Paris, 2004; Nicosia A. Jacques Necker: dalla monarchia assoluta alla monarchia esecutiva. Vol. 1–2. Firenze, 2008–2010. Д. Ю. Бовыкин.