НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский экономист, академик РАН (1997 год), ви­це-пре­зи­дент РАН (2001 год).

Окон­чил эко­но­мический факультет МГУ (1973 год). В 1973-2003 годах в Институте эко­но­ми­ки ми­ро­вой со­циа­ли­стической сис­те­мы АН СССР (с 1990 года Институт ме­ж­ду­народных эко­но­мических и по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний). В 1981-1985 годах ра­бо­тал в по­соль­ст­ве СССР в Ру­мы­нии, воз­глав­лял эко­но­мическую груп­пу по­соль­ст­ва. С 1985 года заведующий сек­то­ром, с 1990 года заместитель ди­рек­то­ра, в 1998-2001 годах ди­рек­тор Института ме­ж­ду­народных эко­но­мических и по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний. Некипелов - ди­рек­тор Московской шко­лы эко­но­ми­ки МГУ, член на­уч­но-экс­перт­но­го со­ве­та при Пред­се­да­те­ле Со­ве­та Фе­де­ра­ции Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния РФ, На­учного со­ве­та при Со­ве­те безо­пас­но­сти РФ. С 2011 года председатель Со­ве­та ди­рек­то­ров ОАО НК «Рос­нефть».

Некипелов - ав­тор бо­лее 200 на­учных пуб­ли­ка­ций. Об­ласть его на­учных ин­те­ре­сов - об­щие во­про­сы эко­но­мической тео­рии, про­бле­мы тео­рии функ­цио­ни­ро­ва­ния и управ­ле­ния эко­но­мическими сис­те­ма­ми, срав­нительный ана­ли­за транс­фор­ма­ции в стра­нах Центральной и Восточной Ев­ро­пы. Обос­но­вал по­ло­же­ние о не­воз­мож­но­сти дей­ст­вия ры­ноч­но­го ме­ха­низ­ма в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду стра­на­ми с цен­тра­ли­зо­ван­но управ­ляе­мой эко­но­ми­кой. В го­ды кар­ди­наль­ных эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний на пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве Некипелов мно­го вни­ма­ния уде­лял их тео­ре­тическому ос­мыс­ле­нию, вы­сту­пал за ком­плекс­ный под­ход к ре­фор­мам с це­лью ми­ни­ми­за­ции со­ци­аль­ных и эко­но­мических из­дер­жек.

Свя­зы­вал стаг­фля­ци­он­ные про­цес­сы в стра­нах пост­со­циа­ли­стического про­стран­ст­ва со струк­тур­ным шо­ком, с ко­то­рым они не­из­беж­но стал­ки­ва­лись. Вы­сту­пал с собственной трак­тов­кой при­чин фи­нан­со­во­го кра­ха в Рос­сии в 1998 году; раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную мо­дель пе­ре­во­да ак­ти­вов государственной соб­ст­вен­но­сти в ры­ноч­ный ре­жим функ­цио­ни­ро­ва­ния. В ря­де ра­бот обос­но­вы­вал не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния ак­тив­ной государственной по­ли­ти­ки в промышленной и со­ци­аль­ной сфе­рах.