НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
НЕКИПЕЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский экономист, академик РАН (1997 год), вице-президент РАН (2001 год).
Окончил экономический факультет МГУ (1973 год). В 1973-2003 годах в Институте экономики мировой социалистической системы АН СССР (с 1990 года Институт международных экономических и политических исследований). В 1981-1985 годах работал в посольстве СССР в Румынии, возглавлял экономическую группу посольства. С 1985 года заведующий сектором, с 1990 года заместитель директора, в 1998-2001 годах директор Института международных экономических и политических исследований. Некипелов - директор Московской школы экономики МГУ, член научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ, Научного совета при Совете безопасности РФ. С 2011 года председатель Совета директоров ОАО НК «Роснефть».
Некипелов - автор более 200 научных публикаций. Область его научных интересов - общие вопросы экономической теории, проблемы теории функционирования и управления экономическими системами, сравнительный анализа трансформации в странах Центральной и Восточной Европы. Обосновал положение о невозможности действия рыночного механизма в отношениях между странами с централизованно управляемой экономикой. В годы кардинальных экономических преобразований на постсоветском пространстве Некипелов много внимания уделял их теоретическому осмыслению, выступал за комплексный подход к реформам с целью минимизации социальных и экономических издержек.
Связывал стагфляционные процессы в странах постсоциалистического пространства со структурным шоком, с которым они неизбежно сталкивались. Выступал с собственной трактовкой причин финансового краха в России в 1998 году; разработал оригинальную модель перевода активов государственной собственности в рыночный режим функционирования. В ряде работ обосновывал необходимость проведения активной государственной политики в промышленной и социальной сферах.