НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ - российский и американский скульптор, график, теоретик искусства, почетный член РАХ (2004 год).

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . В 1946-1947 годах обу­чал­ся в АХ Латвийской ССР в Ри­ге, в 1947-1954 годах - во МХИ и на фи­лософском факультете МГУ. Уже в ран­ний пе­ри­од сфор­ми­ро­вал­ся скульп­тур­ный стиль Неизвестного, от­ли­чаю­щий­ся мо­ну­мен­таль­но­стью и кон­ст­рук­тив­ным ла­ко­низ­мом фор­мы, а так­же образ­ной экс­прес­си­ей. Бу­ду­чи скульп­то­ром-мо­ну­мен­та­ли­стом, Неизвестный впи­тал сдер­жан­ный язык су­ро­во­го сти­ля, ко­то­рый он до­пол­нил ме­та­фи­зическим и мис­тическим со­дер­жа­ни­ем. Важ­ную роль в ста­нов­ле­нии его твор­че­ст­ва сыг­ра­ло изу­че­ние древнеегипетские пла­сти­ки, скульп­ту­ры и гра­фи­ки ку­биз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма.

На вы­став­ке 1962 года «30 лет МОСХ» в Центральном вы­ста­воч­ном за­ле «Ма­неж» в Мо­ск­ве со­сто­ял­ся диа­лог Неизвестного с Н. С. Хру­щё­вым , на­звав­шим искусство скульп­то­ра «де­ге­не­ра­тив­ным» и «ис­ка­жаю­щим ли­ца со­вет­ских лю­дей». Круп­ней­шие про­из­ве­де­ния Неизвестного со­вет­ско­го пе­рио­да: Мо­ну­мент друж­бы де­тей ми­ра (1966 год) во Все­со­юз­ном пио­нер­ском ла­ге­ре «Ар­тек» (1966 год), «Цве­ток ло­то­са» на Асу­ан­ской пло­ти­не в Егип­те (1971 год), «Про­ме­тей» (1972 год, алю­ми­ние­вая ста­туя для па­виль­о­на СССР на ме­ж­ду­народной вы­став­ке «Элек­тро-72»), рель­еф для фа­са­да Московского института элек­трон­ной тех­ни­ки в Зе­ле­но­гра­де (1974 год), над­гроб­ный па­мят­ник Хру­щё­ву на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще (1974 год).

В 1976 году Неизвестный эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, с 1977 года жи­вёт в Нью-Йор­ке. Пуб­ли­ко­вал тео­ре­тические со­чи­не­ния, пре­по­да­вал в Оре­гон­ском и Ка­ли­фор­ний­ском (Берк­ли) университетах, ны­не профессор Ко­лум­бий­ско­го университета (Нью-Йорк). На­хо­дясь в США, про­дол­жал ра­бо­тать для Рос­сии: в 1994 году спро­ек­ти­ро­вал ста­ту­эт­ку Ор­фея - приз российской национальной те­ле­визионной пре­мии ТЭФИ; соз­дал ряд па­мят­ни­ков [жерт­вам ГУЛАГа в Ма­га­да­не «Мас­ка скор­би», жерт­вам де­пор­та­ции кал­мы­ков в Эли­сте «Ис­ход и воз­вра­ще­ние» (оба 1996 год), шах­тё­рам Куз­бас­са в Ке­ме­ро­ве (2003 год), С. П. Дя­ги­ле­ву в Пер­ми (2007 год)].

Ав­тор мо­ну­мен­та «Зо­ло­тое ди­тя» в мор­ском пор­ту Одес­сы (1995 год), ста­туй «Ве­ли­кий кен­тавр» (1997 год; пре­под­не­се­на скульп­то­ром в дар Ев­ропейской штаб-квар­ти­ре ООН в Же­не­ве), «Воз­ро­ж­де­ние» в Мо­ск­ве (2000 год) и др.; порт­ре­тов (бюст Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча, брон­за, 1976 год, Кен­не­ди-центр, Ва­шинг­тон ), ре­лигиозный скульп­тур («Го­ло­ва Хри­ста», 1983 год, Ва­ти­кан­ские му­зеи). С 1956 года по 1998 год Неизвестный ра­бо­тал над цен­траль­ным в его твор­че­ст­ве про­ек­том «Дре­во жиз­ни» - 7-мет­ро­вым ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ным мо­ну­мен­том, по­свя­щён­ным ду­хов­но­му на­ча­лу че­ло­ве­че­ст­ва, для ко­то­ро­го соз­да­ва­лись мно­го­численные ри­сун­ки, эс­ки­зы и скульп­тур­ные на­бро­ски. В 2004 году в Мо­ск­ве от­кры­та од­но­именная ком­по­зи­ция в вес­ти­бю­ле мос­та «Баг­ра­ти­он»; му­зей «Дре­во жиз­ни» от­крыт в 1987 году в городе Ут­терс­берг (Шве­ция).

Экс­прес­сив­но-скульп­тур­ный стиль при­сущ гра­фическим ра­бо­там Неизвестного: се­рии «Ги­ганто­ма­хия» (с 1958 года), «Об­ра­зы Дос­то­ев­ско­го» (с 1963 года; ил­лю­ст­ра­ции к ро­ману «Пре­сту­п­ле­ние и на­ка­за­ние», издан в 1970 году), «Об­ра­зы Дан­те» (1966 год), ил­люст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям С. Бек­ке­та (1989 год), «Трак­та­ту об ан­ге­лах» В. Зу­ба­ре­вой (1995 год), биб­лей­ским Кни­ге Екк­ле­сиа­ста (1996 год) и Кни­ге Ио­ва (1999 год; обе - в со­про­во­ж­де­нии эс­се Я. Ку­мо­ка). По за­ка­зу нью-йорк­ской га­ле­реи Маг­на в конце 1980-х годов Неизвестный соз­дал гра­фический цикл «Man through the wall», по­свя­щён­ный кру­ше­нию ком­му­ни­стической идео­ло­гии.

В Ека­те­рин­бур­ге в 1990 году от­крыт Му­зей Э. Не­из­вест­но­го.