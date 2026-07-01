НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРНСТ ИОСИФОВИЧ - российский и американский скульптор, график, теоретик искусства, почетный член РАХ (2004 год).
Участник Великой Отечественной войны. В 1946-1947 годах обучался в АХ Латвийской ССР в Риге, в 1947-1954 годах - во МХИ и на философском факультете МГУ. Уже в ранний период сформировался скульптурный стиль Неизвестного, отличающийся монументальностью и конструктивным лаконизмом формы, а также образной экспрессией. Будучи скульптором-монументалистом, Неизвестный впитал сдержанный язык сурового стиля, который он дополнил метафизическим и мистическим содержанием. Важную роль в становлении его творчества сыграло изучение древнеегипетские пластики, скульптуры и графики кубизма и абстракционизма.
На выставке 1962 года «30 лет МОСХ» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоялся диалог Неизвестного с Н. С. Хрущёвым, назвавшим искусство скульптора «дегенеративным» и «искажающим лица советских людей». Крупнейшие произведения Неизвестного советского периода: Монумент дружбы детей мира (1966 год) во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» (1966 год), «Цветок лотоса» на Асуанской плотине в Египте (1971 год), «Прометей» (1972 год, алюминиевая статуя для павильона СССР на международной выставке «Электро-72»), рельеф для фасада Московского института электронной техники в Зеленограде (1974 год), надгробный памятник Хрущёву на Новодевичьем кладбище (1974 год).
В 1976 году Неизвестный эмигрировал в Швейцарию, с 1977 года живёт в Нью-Йорке. Публиковал теоретические сочинения, преподавал в Орегонском и Калифорнийском (Беркли) университетах, ныне профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк). Находясь в США, продолжал работать для России: в 1994 году спроектировал статуэтку Орфея - приз российской национальной телевизионной премии ТЭФИ; создал ряд памятников [жертвам ГУЛАГа в Магадане «Маска скорби», жертвам депортации калмыков в Элисте «Исход и возвращение» (оба 1996 год), шахтёрам Кузбасса в Кемерове (2003 год), С. П. Дягилеву в Перми (2007 год)].
Автор монумента «Золотое дитя» в морском порту Одессы (1995 год), статуй «Великий кентавр» (1997 год; преподнесена скульптором в дар Европейской штаб-квартире ООН в Женеве), «Возрождение» в Москве (2000 год) и др.; портретов (бюст Д. Д. Шостаковича, бронза, 1976 год, Кеннеди-центр, Вашингтон), религиозный скульптур («Голова Христа», 1983 год, Ватиканские музеи). С 1956 года по 1998 год Неизвестный работал над центральным в его творчестве проектом «Древо жизни» - 7-метровым архитектурно-скульптурным монументом, посвящённым духовному началу человечества, для которого создавались многочисленные рисунки, эскизы и скульптурные наброски. В 2004 году в Москве открыта одноименная композиция в вестибюле моста «Багратион»; музей «Древо жизни» открыт в 1987 году в городе Уттерсберг (Швеция).
Экспрессивно-скульптурный стиль присущ графическим работам Неизвестного: серии «Гигантомахия» (с 1958 года), «Образы Достоевского» (с 1963 года; иллюстрации к роману «Преступление и наказание», издан в 1970 году), «Образы Данте» (1966 год), иллюстрации к произведениям С. Беккета (1989 год), «Трактату об ангелах» В. Зубаревой (1995 год), библейским Книге Екклесиаста (1996 год) и Книге Иова (1999 год; обе - в сопровождении эссе Я. Кумока). По заказу нью-йоркской галереи Магна в конце 1980-х годов Неизвестный создал графический цикл «Man through the wall», посвящённый крушению коммунистической идеологии.
В Екатеринбурге в 1990 году открыт Музей Э. Неизвестного.