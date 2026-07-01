НЕИЗБИРАЕМОСТЬ

НЕИЗБИРАЕМОСТЬ - в праве невозможность избрания лица на выборную должность, в парламент, иной представительный орган.

Пра­ви­ла о неизбираемости ус­та­нав­ли­ва­ют­ся за­ко­ном . Неизбираемость бы­ва­ет аб­со­лют­ной (например, чле­ны ко­ро­лев­ской се­мьи в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей Ис­па­нии ни­ко­гда не мо­гут бал­ло­ти­ро­вать­ся на вы­бо­рах в пар­ла­мент) и от­но­си­тель­ной (рас­про­стра­няю­щей­ся на от­дель­ных долж­но­ст­ных лиц или на пе­ри­од вре­ме­ни). От­носи­тель­ная неизбираемость на­прав­ле­на на ох­ра­ну сво­бо­ды из­бра­ния, ис­клю­че­ние или ог­ра­ни­че­ние воз­мож­но­сти кан­ди­да­та ис­поль­зо­вать своё слу­жеб­ное по­ло­же­ние при про­ве­де­нии из­би­рательной кам­па­нии (например, гу­бер­на­то­ры во мно­гих стра­нах не впра­ве бал­ло­ти­ро­вать­ся в сво­их гу­бер­на­тор­ствах, а так­же в те­че­ние го­да, по­сле то­го как они ос­та­ви­ли эту долж­ность).

К ли­цам, по­па­даю­щим в ка­те­го­рию не­из­би­рае­мых, в боль­шин­ст­ве стран от­не­се­ны су­дьи, про­ку­ро­ры (су­деб­ные ма­ги­ст­ра­ты), офи­цер­ский со­став ар­мии и сил безо­пас­но­сти, ра­бот­ни­ки на­ло­го­вой служ­бы, не­ко­то­рые дру­гие государственные слу­жа­щие. В ря­де стран в эту ка­те­го­рию по­па­да­ет ду­хо­вен­ст­во (например, свя­щен­ни­ки в Ве­ли­ко­бри­та­нии). Та­ким об­ра­зом, ес­ли государственные слу­жа­щие оп­ре­де­лён­ных ран­гов (су­дьи, про­ку­ро­ры, гу­бер­на­то­ры и др.) же­ла­ют уча­ст­во­вать в вы­бо­рах, они долж­ны за­бла­го­вре­мен­но (за пол­го­да, а то и за год) уй­ти с за­ни­мае­мой долж­но­сти, что­бы не ока­зы­вать влия­ния на ре­зуль­та­ты вы­бо­ров. На­ру­ше­ние ус­ло­вий неизбираемости во всех слу­ча­ях вле­чёт не­дей­ст­ви­тель­ность вы­бо­ров и ли­ше­ние де­пу­тат­ско­го ман­да­та.

В Рос­сии со­от­вет­ст­вую­щих пра­во­вых норм о неизбираемости нет, на прак­ти­ке не­ко­то­рые долж­но­ст­ные ли­ца ухо­ди­ли в от­пуск на вре­мя вы­бо­ров, про­дол­жая за­ни­мать государственные долж­но­сти. Неизбираемость сле­ду­ет от­ли­чать от не­со­вмес­ти­мо­сти долж­но­стей, ко­гда ли­цо, бу­ду­чи из­бран­ным (обыч­но в пред­ста­вительный ор­ган), долж­но вы­брать вы­бор­ную или преж­нюю долж­ность (например, Пре­зи­дент РФ бал­ло­ти­ро­вал­ся в 2007 году на долж­ность де­пу­та­та Государственной ду­мы, но, бу­ду­чи из­бран пре­зи­ден­том, пред­по­чёл ос­тать­ся на этом по­сту).

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