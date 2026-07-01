НЕИЗБИРАЕМОСТЬ
НЕИЗБИРАЕМОСТЬ - в праве невозможность избрания лица на выборную должность, в парламент, иной представительный орган.
Правила о неизбираемости устанавливаются законом. Неизбираемость бывает абсолютной (например, члены королевской семьи в соответствии с Конституцией Испании никогда не могут баллотироваться на выборах в парламент) и относительной (распространяющейся на отдельных должностных лиц или на период времени). Относительная неизбираемость направлена на охрану свободы избрания, исключение или ограничение возможности кандидата использовать своё служебное положение при проведении избирательной кампании (например, губернаторы во многих странах не вправе баллотироваться в своих губернаторствах, а также в течение года, после того как они оставили эту должность).
К лицам, попадающим в категорию неизбираемых, в большинстве стран отнесены судьи, прокуроры (судебные магистраты), офицерский состав армии и сил безопасности, работники налоговой службы, некоторые другие государственные служащие. В ряде стран в эту категорию попадает духовенство (например, священники в Великобритании). Таким образом, если государственные служащие определённых рангов (судьи, прокуроры, губернаторы и др.) желают участвовать в выборах, они должны заблаговременно (за полгода, а то и за год) уйти с занимаемой должности, чтобы не оказывать влияния на результаты выборов. Нарушение условий неизбираемости во всех случаях влечёт недействительность выборов и лишение депутатского мандата.
В России соответствующих правовых норм о неизбираемости нет, на практике некоторые должностные лица уходили в отпуск на время выборов, продолжая занимать государственные должности. Неизбираемость следует отличать от несовместимости должностей, когда лицо, будучи избранным (обычно в представительный орган), должно выбрать выборную или прежнюю должность (например, Президент РФ баллотировался в 2007 году на должность депутата Государственной думы, но, будучи избран президентом, предпочёл остаться на этом посту).