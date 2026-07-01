НЕГРУЦЦИ КОСТАКЕ
НЕГРУЦЦИ КОСТАКЕ - румынский писатель, член Румынской академии (1867 год).
Из боярской семьи. Получил домашнее образование. Первые литературные опыты относятся к 1821 году; в 1822 году в Кишинёве Негруцци познакомился с А. С. Пушкиным. В 1840 году мэр Ясс; содиректор Ясского национального театра. В творчестве Негруцци сочетаются черты романтизма и реализма: новелла «Зоя» («Zoe», 1837 год); отрывок из незавершённой исторической поэмы «Штефаниада» («Ştefaniada») под названием «Стремянный Пуриче» («Aprodul Purice», 1837 год); насыщенная злободневной проблематикой историческая новелла о румынском господаре-тиране «Александру Лэпушняну» («Alexandru Lăpuşneanul», 1840 год); историческая новелла «Ян Собеский и румыны» («Sobiețki şi romînii», 1846 год). Среди др. сочинений: стихи, комедии; переводы произведений А. С. Пушкина, Дж. Байрона, Т. Мура, В. Гюго, А. Д. Кантемира, В. А. Жуковского, Мольера, А. Дюма.