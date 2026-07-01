НЕГРУЦЦИ КОСТАКЕ

НЕГРУЦЦИ КОСТАКЕ - румынский писатель, член Румынской академии (1867 год).

Из бо­яр­ской се­мьи. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Пер­вые литературные опы­ты от­но­сят­ся к 1821 году; в 1822 году в Ки­ши­нё­ве Негруцци по­зна­ко­мил­ся с А. С. Пуш­ки­ным . В 1840 году мэр Ясс; со­ди­рек­тор Яс­ско­го национального те­ат­ра. В твор­че­ст­ве Негруцци со­че­та­ют­ся чер­ты ро­ман­тиз­ма и реа­лиз­ма: но­вел­ла «Зоя» («Zoe», 1837 год); от­ры­вок из не­за­вер­шён­ной ис­то­рической по­эмы «Ште­фа­ниа­да» («Ştefaniada») под названием «Стре­мян­ный Пу­ри­че» («Aprodul Puri­ce», 1837 год); на­сы­щен­ная зло­бо­днев­ной про­бле­ма­ти­кой ис­то­рическая но­вел­ла о румынском гос­по­да­ре-ти­ра­не «Алек­сан­д­ру Лэ­пуш­ня­ну» («Ale­xandru Lăpuşneanul», 1840 год); ис­то­рическая но­вел­ла «Ян Со­бес­кий и ру­мы­ны» («So­biețki şi romînii», 1846 год). Сре­ди др. со­чи­не­ний: сти­хи, ко­ме­дии; пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний А. С. Пуш­ки­на, Дж. Бай­ро­на , Т. Му­ра, В. Гю­го, А. Д. Кан­те­ми­ра, В. А. Жу­ков­ско­го, Моль­е­ра , А. Дю­ма.